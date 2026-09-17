Biedronka i Lidl pilnie wycofują produkt dla dzieci. Groźba zadławienia! Apel do rodziców w Warszawie
Jedne z największych sieci dyskontów w Polsce Biedronka oraz Lidl, wydały pilny komunikat dotyczący natychmiastowego wycofania ze sprzedaży popularnego produktu dedykowanego najmłodszym dzieciom. Oferowana na półkach w całej Polsce, w tym w setkach placówek na warszawskiej Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, książeczka dla maluchów stwarza realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Wycofany towar może doprowadzić do zadławienia, a sieci apelują do rodziców o natychmiastowe zabranie go dzieciom i zwrot środków.
Wadliwa książeczka na półkach. Przepisy o bezpieczeństwie produktów
Ostrzeżenie dotyczy książki dla dzieci zatytułowanej „Bystre smyki: Gdzie jest mucha?” (o numerze ISBN: 978-83-8425-396-0 oraz EAN: 9788384253960), opublikowanej przez wydawnictwo Wilga (Grupa Wydawnicza Foksal). Z ustaleń wydawcy i producenta wynika, że w trakcie użytkowania małe elementy stron (tzw. tekturowe skrzydełka do odchylania) mogą ulec łatwemu oderwaniu, co w przypadku małych dzieci rodzi bezpośrednie ryzyko połknięcia i uduszenia.
Procedura wycofania niebezpiecznego towaru z obrotu odbywa się w oparciu o rygorystyczne przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2023 r. poz. 275 z późn. zm.). Zgodnie z polskim prawem producent oraz dystrybutor mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia konsumentów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w przypadku wykrycia wad zagrażających zdrowiu użytkowników.
Jak odzyskać pieniądze? Zalecenia dla rodziców ze stołecznych dzielnic
Sklepy sieci Biedronka (liczącej ponad 3,8 tys. dyskontów) oraz sieci Lidl wycofały już nakład ze swoich półek i przeprosiły klientów za zaistniałe niedogodności. Osoby, które zdążyły kupić produkt dla swoich pociech w warszawskich sklepach – np. podczas codziennych zakupów na Mokotowie, Woli czy w Śródmieściu – mogą ubiegać się o pełen zwrot kosztów zakupu bezpośrednio u wydawcy: Grupy Wydawniczej Foksal.
Jeśli rodzice nie planują zwracać książki, sieci wystosowały jasny komunikat: należy kategorycznie zaprzestać udostępniania pozycji dzieciom, obciąć bądź wyrwać ruchome skrzydełka i niezwłocznie wyrzucić je do zamkniętego kosza na śmieci niedostępnego dla maluchów.
Jak krok po kroku postąpić z wycofaną książeczką dla dzieci
Zobacz zestaw practical wskazówek, które pozwolą zabezpieczyć Twoje dziecko przed niebezpieczeństwem:
- Sprawdź numer ISBN i EAN na okładce posiadanej książki – upewnij się, czy chodzi o pozycję „Bystre smyki: Gdzie jest mucha?” (EAN: 9788384253960).
- Odbierz książkę dziecku w trybie natychmiastowym – unikaj ryzyka, że maluch samodzielnie oderwie i połknie drobne elementy tektury.
- Złóż wniosek o zwrot pieniędzy u wydawcy (Wilga / Grupa Wydawnicza Foksal) – skontaktuj się z działem obsługi klienta wydawnictwa lub dopytaj o procedurę zwrotu.
- Trwale usuń ruchome skrzydełka z kart książeczki – jeśli decydujesz się zatrzymać produkt, wyrwij i wyrzuć drobne części do zabezpieczonego pojemnika na odpady.
- Śledź komunikaty UOKiK i sieci handlowych w Warszawie – sprawdzaj na bieżąco tablice informacyjne w Biedronce i Lidlu na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu pod kątem innych alertów konsumenckich.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.