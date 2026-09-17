Cenowe szaleństwo w Biedronce. Niewiarygodne 99 groszy, 1+1 gratis. Promocje już ruszyły
Biedronka rozpoczyna kolejną mocną akcję promocyjną. Od 17 do 19 września klienci mogą skorzystać z dużych obniżek na podstawowe produkty spożywcze. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się cukier za 99 groszy, mięso mielone w promocji 1+1 gratis oraz drugi kilogram szynki wieprzowej za 5 zł. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić warunki – obowiązują limity i wymagana jest karta lub aplikacja.
Przed weekendem Biedronka mocno obniża ceny produktów, które regularnie trafiają do dużych rodzinnych zakupów. Tym razem sieć postawiła m.in. na cukier i mięso. Promocje obowiązują od czwartku 17 września do soboty 19 września.
Cukier za 99 groszy. Można kupić nawet 10 kilogramów
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy promocji jest cukier biały w opakowaniach 1 kg za 0,99 zł.
Oferta obejmuje marki Diamant, Polski Cukier, Sweet Family i Królewski. Promocyjna cena dostępna jest wyłącznie z aplikacją Biedronki i przy zakupie 10 opakowań.
Limit promocji wynosi 10 sztuk na konto Moja Biedronka. Oznacza to, że spełniając warunki akcji, klient może kupić łącznie 10 kg cukru za 9,90 zł.
Regularna cena wskazana przez sieć poza limitem wynosi 1,99 zł za opakowanie.
Mięso mielone 1+1 gratis
Druga oferta może zainteresować osoby planujące większe gotowanie lub uzupełnienie zamrażarki. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs objęte zostały promocją 1+1 gratis.
Warunkiem jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Produkty można dowolnie mieszać, a tańszy produkt jest gratis. Rabat rozkładany jest proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Sieć zaznacza, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady mięsnej.
Drugi kilogram szynki wieprzowej za 5 zł
Na tym nie koniec. Biedronka przeceniła również pakowaną próżniowo szynkę wieprzową bez kości Kraina Mięs.
Pierwszy kilogram kosztuje w promocji 9,99 zł, natomiast drugie opakowanie – o mniejszej wadze – można kupić za 5 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wskazana przez sieć to 14,99 zł za kilogram.
W tym przypadku obowiązuje dzienny limit dwóch opakowań, czyli jednego zestawu promocyjnego, na kartę Moja Biedronka.
Biedronka uderza promocjami przed weekendem
Trzy akcje mają wspólny termin: 17–19 września. Szczególnie oferta cukru za 99 groszy może przyciągnąć uwagę klientów robiących większe zapasy, bo cena dotyczy produktu należącego do podstawowego koszyka zakupowego.
Warto jednak pamiętać, że duże liczby na materiałach reklamowych nie zawsze oznaczają, że wystarczy włożyć pojedynczy produkt do koszyka. Każda z ofert ma własne zasady, limity oraz wymagania dotyczące karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki konkretnej promocji i upewnić się, że karta lub aplikacja została prawidłowo użyta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.