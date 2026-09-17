ZUS wydał ważny komunikat w sprawie emerytur. Chodzi o pieniądze milionów Polaków
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowsze dane dotyczące kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie z niego finansowana jest zdecydowana większość emerytur i rent. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują mocne wpływy ze składek i mniejsze niż zakładano wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. Jest jednak ważne zastrzeżenie: składki nadal nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków FUS.
Najnowszy komunikat ZUS został opublikowany 10 września i dotyczy sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku. Zakład określa sytuację funduszu jako stabilną.
To istotna informacja dla milionów obecnych i przyszłych emerytów. FUS jest podstawowym elementem systemu, z którego finansowane są m.in. emerytury, renty oraz część zasiłków.
Do ZUS płynie coraz więcej pieniędzy
Od stycznia do czerwca 2026 roku wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły około 205 mld zł. Były o 7,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek osiągnął 82,2 proc. Oznacza to, że na każde 100 zł wydatków funduszu ponad 82 zł można było sfinansować z bieżących składek.
Dodatkowym źródłem pieniędzy były wpłaty przekazywane z OFE w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. W pierwszym półroczu osiągnęły 7,6 mld zł, czyli aż o 39,5 proc. więcej niż rok wcześniej. ZUS tłumaczy tak duży wzrost przede wszystkim dobrą sytuacją na rynku akcji i wzrostem wartości aktywów OFE.
Warto tutaj sprostować informację pojawiającą się w niektórych publikacjach: chodzi o 7,6 mld zł, a nie 7,6 mln zł.
FUS nadal potrzebuje pieniędzy z budżetu państwa
Dobre wyniki nie oznaczają, że system emerytalny utrzymuje się wyłącznie ze składek pracujących Polaków.
W pierwszym półroczu FUS otrzymał 30,3 mld zł dotacji z budżetu państwa. Było to 33,4 proc. całej kwoty zaplanowanej na 2026 rok. ZUS podkreśla przy tym, że dotacja budżetowa stanowi gwarancję wypłaty świadczeń.
W planie finansowym na cały 2026 rok przewidziano 90,8 mld zł dotacji budżetowej, natomiast wpływy ze składek zaplanowano na 403,5 mld zł. Łączne przychody FUS mają sięgnąć niemal 509 mld zł.
Dlatego komunikatu ZUS nie należy rozumieć jako informacji, że fundusz ma nadwyżkę albo że państwowe wsparcie przestało być potrzebne.
Ponad 16 milionów osób płaci składki
Dla stabilności systemu ogromne znaczenie ma liczba osób ubezpieczonych.
Na koniec czerwca 2026 roku do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było ponad 16,2 mln osób – o 17,6 tys. więcej niż rok wcześniej.
Największą grupę stanowili pracownicy – 70,6 proc. wszystkich ubezpieczonych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą odpowiadały za 11,4 proc., natomiast pracujący m.in. na umowach zlecenia – za 9,2 proc.
Coraz większe znaczenie mają cudzoziemcy
Z danych ZUS wynika również, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych było pod koniec czerwca około 1,34 mln cudzoziemców. Stanowili już 8,2 proc. wszystkich zarejestrowanych ubezpieczonych.
Największą grupą pozostawali obywatele Ukrainy – około 901 tys. osób, czyli 67,2 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców.
Emerytów i rencistów przybywa
Jednocześnie rośnie liczba osób pobierających świadczenia. Według ZUS w czerwcu 2026 roku emerytury i renty otrzymywało około 8 mln osób, o 82,5 tys. więcej niż rok wcześniej.
I właśnie ten element jest szczególnie ważny w dłuższej perspektywie. Obecna kondycja finansowa FUS jest stabilna, ale nie oznacza, że zniknęły wyzwania demograficzne.
Długoterminowa prognoza ZUS pokazuje, że w podstawowym wariancie liczba ubezpieczonych może zmniejszać się w kolejnych dekadach, podczas gdy relacja liczby emerytów do osób ubezpieczonych będzie się pogarszać. Prognoza obejmuje okres aż do 2080 roku i – jak każda prognoza wieloletnia – zależy od przyjętych założeń demograficznych i ekonomicznych.
Czy emeryci mają powody do obaw?
Z najnowszego komunikatu ZUS nie wynika zagrożenie dla bieżących wypłat emerytur. Przeciwnie – Zakład ocenia obecną sytuację FUS jako stabilną, a w planie finansowym na 2026 rok wskazuje na zapewnienie finansowania świadczeń.
Nie oznacza to jednak, że FUS jest samowystarczalny. System nadal korzysta z dotacji budżetowej, a w kolejnych dekadach jednym z jego najważniejszych wyzwań pozostanie demografia.
Dla obecnych emerytów najważniejszy wniosek z najnowszych danych jest więc prosty: pieniądze na bieżące świadczenia są zabezpieczone, a pierwsze półrocze 2026 roku FUS zakończył z wysokim poziomem pokrycia wydatków wpływami ze składek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.