Maskotkę z Biedronki można zdobyć szybciej. Sieć uruchomiła specjalną promocję

26 sierpnia 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zbierający naklejki na Gang Zaradniaków dostali możliwość znacznego przyspieszenia całej zabawy. Biedronka uruchomiła specjalną promocję, w której za jeden odpowiednio skompletowany koszyk można otrzymać aż 5 dodatkowych naklejek. Akcja rusza 26 sierpnia i potrwa tylko do końca miesiąca.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

To dobra wiadomość szczególnie dla osób, którym brakuje jeszcze naklejek potrzebnych do odebrania maskotki. Trzeba jednak spełnić konkretny warunek dotyczący wartości oraz zawartości zakupów.

Zobacz również:

Biedronka daje 5 dodatkowych naklejek

Specjalna akcja obowiązuje od 26 do 31 sierpnia 2026 roku. Aby otrzymać bonus, należy zrobić zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i wydać minimum 79 zł na wskazane artykuły.

Do wymaganej kwoty zaliczane są m.in.:

  • artykuły piśmiennicze,
  • produkty plastyczne i papiernicze,
  • akcesoria szkolne,
  • piórniki,
  • plecaki,
  • worki.

Po spełnieniu warunków klient otrzyma 5 ekstra naklejek Gangu Zaradniaków.

Jest dzienny limit

Z promocji nie można korzystać bez ograniczeń. Biedronka zastrzega, że dziennie na jedną kartę Moja Biedronka można zdobyć maksymalnie 5 dodatkowych naklejek w ramach tej akcji.

Są również wyłączenia. Zgodnie z informacją sieci do wymaganej wartości zakupów nie są zaliczane m.in. produkty marek Vans, Adidas, Fila, Bidony i Lunchboxy, a także papier do drukarki, książki, meble oraz lampki szkolne.

Zobacz również:

Warto więc przed zapłaceniem upewnić się, że produkty znajdujące się w koszyku rzeczywiście kwalifikują się do promocji.

Sposób na szybsze zdobycie maskotki

Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla rodziców kompletujących wyprawkę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamiast kupować potrzebne artykuły osobno, można połączyć zakupy i jednocześnie otrzymać pięć dodatkowych naklejek.

To pozwala wyraźnie przyspieszyć zbieranie punktów potrzebnych do zdobycia nagród z aktualnej akcji Gangu Zaradniaków.

Trzeba jednak pilnować terminu. Specjalna oferta obowiązuje tylko od 26 do 31 sierpnia, więc na skorzystanie z dodatkowych naklejek klienci mają zaledwie kilka dni.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna