Maskotkę z Biedronki można zdobyć szybciej. Sieć uruchomiła specjalną promocję
Zbierający naklejki na Gang Zaradniaków dostali możliwość znacznego przyspieszenia całej zabawy. Biedronka uruchomiła specjalną promocję, w której za jeden odpowiednio skompletowany koszyk można otrzymać aż 5 dodatkowych naklejek. Akcja rusza 26 sierpnia i potrwa tylko do końca miesiąca.
To dobra wiadomość szczególnie dla osób, którym brakuje jeszcze naklejek potrzebnych do odebrania maskotki. Trzeba jednak spełnić konkretny warunek dotyczący wartości oraz zawartości zakupów.
Biedronka daje 5 dodatkowych naklejek
Specjalna akcja obowiązuje od 26 do 31 sierpnia 2026 roku. Aby otrzymać bonus, należy zrobić zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i wydać minimum 79 zł na wskazane artykuły.
Do wymaganej kwoty zaliczane są m.in.:
- artykuły piśmiennicze,
- produkty plastyczne i papiernicze,
- akcesoria szkolne,
- piórniki,
- plecaki,
- worki.
Po spełnieniu warunków klient otrzyma 5 ekstra naklejek Gangu Zaradniaków.
Jest dzienny limit
Z promocji nie można korzystać bez ograniczeń. Biedronka zastrzega, że dziennie na jedną kartę Moja Biedronka można zdobyć maksymalnie 5 dodatkowych naklejek w ramach tej akcji.
Są również wyłączenia. Zgodnie z informacją sieci do wymaganej wartości zakupów nie są zaliczane m.in. produkty marek Vans, Adidas, Fila, Bidony i Lunchboxy, a także papier do drukarki, książki, meble oraz lampki szkolne.
Warto więc przed zapłaceniem upewnić się, że produkty znajdujące się w koszyku rzeczywiście kwalifikują się do promocji.
Sposób na szybsze zdobycie maskotki
Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla rodziców kompletujących wyprawkę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamiast kupować potrzebne artykuły osobno, można połączyć zakupy i jednocześnie otrzymać pięć dodatkowych naklejek.
To pozwala wyraźnie przyspieszyć zbieranie punktów potrzebnych do zdobycia nagród z aktualnej akcji Gangu Zaradniaków.
Trzeba jednak pilnować terminu. Specjalna oferta obowiązuje tylko od 26 do 31 sierpnia, więc na skorzystanie z dodatkowych naklejek klienci mają zaledwie kilka dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.