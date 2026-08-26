Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Kosmetyki przecenione o połowę, można mieszać produkty dowolnie

26 sierpnia 2026 15:18 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła dużą wyprzedaż kosmetyków. Klienci, którzy znajdą w sklepach produkty objęte specjalną akcją i wybiorą co najmniej trzy z nich, mogą zapłacić za każdy aż o 50 proc. mniej. Promocja potrwa do 2 września, ale przy tak dużym rabacie część produktów może znikać z półek znacznie wcześniej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Akcja rozpoczęła się 21 sierpnia i obejmuje specjalnie oznaczone artykuły wyprzedażowe. Najważniejsza zasada jest prosta: trzeba kupić minimum trzy produkty uczestniczące w promocji.

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Na materiałach promocyjnych sieć informuje wprost: „Rabat 50% na każdy”. Warunkiem jest jednoczesny zakup przynajmniej trzech artykułów objętych akcją.

Co istotne, nie trzeba wybierać trzech identycznych produktów. Biedronka zaznacza, że kosmetyki można „mieszać dowolnie”. Dzięki temu klient może skompletować zestaw z różnych kategorii i nadal skorzystać z obniżki.

Przykładowo, jeżeli trzy wybrane produkty kosztowałyby przed rabatem odpowiednio 20, 30 i 40 zł, ich łączna cena wyniosłaby 90 zł. Po naliczeniu 50-procentowego rabatu klient zapłaciłby 45 zł.

Znane marki na wyprzedaży

Na grafice reklamującej akcję można zobaczyć produkty wielu popularnych marek. Wśród prezentowanych artykułów są m.in. kosmetyki Elseve, Head & Shoulders, Sensodyne, produkty APLB, dezodorant Rexona oraz zapachy.

Nie oznacza to jednak, że każdy produkt danej marki znajdujący się w Biedronce jest automatycznie przeceniony. Rabat dotyczy artykułów objętych wyprzedażą, dlatego podczas zakupów trzeba zwracać uwagę na oznaczenia przy konkretnych produktach.

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Największą korzyść daje wysokość obniżki – 50 proc. ceny każdego produktu objętego promocją. Jednocześnie klient nie otrzyma tego rabatu, kupując tylko jeden lub dwa artykuły.

Dopiero wybór co najmniej trzech produktów spełnia warunek akcji.

To może być szczególnie interesujące dla osób, które i tak planowały większe zakupy kosmetyczne. Przy produktach o łącznej regularnej wartości 100 zł oszczędność wynosi 50 zł, przy 150 zł – 75 zł, a przy 200 zł już 100 zł.

Wyprzedaż tylko do 2 września

Promocja rozpoczęła się 21 sierpnia i zgodnie z materiałem Biedronki ma obowiązywać do 2 września 2026 roku.

W przypadku wyprzedaży kluczowa może być jednak dostępność konkretnych artykułów. Asortyment może różnić się pomiędzy placówkami, dlatego produkt widoczny w jednym sklepie nie musi być dostępny w innym.

Dla klientów najważniejsze są zatem dwie zasady: minimum trzy produkty z wyprzedaży i 50 proc. rabatu na każdy z nich. Przy większym koszyku oszczędność może być naprawdę znacząca.

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