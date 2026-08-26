Koniec takiej emerytury? Zapadła decyzja w sprawie milionów wypłat z ZUS
Seniorzy nie zostaną na razie zmuszeni do odbierania emerytur i rent wyłącznie na rachunek bankowy. ZUS zaproponował odejście od przekazywania świadczeń przez listonoszy i przejście na wypłaty bezgotówkowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zgodziło się jednak na wprowadzenie tej zmiany w przygotowywanych przepisach.
Sprawa jest istotna przede wszystkim dla seniorów, którzy wciąż wolą otrzymywać pieniądze w gotówce. Choć zdecydowana większość świadczeniobiorców korzysta już z przelewów, tradycyjna forma wypłaty nadal pozostaje ważna dla setek tysięcy osób.
ZUS chciał emerytur wyłącznie na konto
Propozycja pojawiła się przy pracach nad projektem przepisów dotyczących m.in. obowiązków wcześniejszych emerytów i rencistów związanych z informowaniem o osiąganych przychodach.
ZUS zaproponował przy tej okazji znacznie dalej idącą zmianę. Emerytury i renty miałyby być przekazywane na rachunki bankowe zamiast dostarczane w gotówce.
Oznaczałoby to w praktyce konieczność posiadania konta przez osoby, które obecnie otrzymują świadczenia za pośrednictwem poczty.
Ponad 81 proc. świadczeń już trafia na konta
Zakład argumentował, że system wypłat emerytur już teraz jest w ogromnej mierze bezgotówkowy. Według przedstawionych danych 81,8 proc. świadczeń trafia bezpośrednio na rachunki bankowe.
To oznacza jednocześnie, że około 18,2 proc. wypłat realizowanych jest w inny sposób. Gdyby przyjąć proporcje wskazane przez ZUS, mniej więcej co piąta wypłata nadal nie trafia bezpośrednio na konto.
Zakład wskazywał również na aspekt finansowy. Obsługa przelewów jest tańsza niż dostarczanie gotówki. Oszczędności uzyskane po zmianie systemu mogłyby zostać wykorzystane m.in. na rozwój infrastruktury informatycznej ZUS oraz narzędzi służących do obsługi świadczeniobiorców.
Padł również argument dotyczący bezpieczeństwa
Zwolennicy ograniczenia gotówkowych wypłat zwracają uwagę, że przewożenie i doręczanie pieniędzy wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Listonosz dostarczający gotówkę może stać się celem kradzieży lub napadu.
Z drugiej strony przymusowe przejście na rachunki bankowe uderzyłoby przede wszystkim w osoby, które nie korzystają z bankowości elektronicznej albo świadomie zdecydowały, że chcą otrzymywać świadczenie w tradycyjnej formie.
Dla części najstarszych emerytów wizyta listonosza pozostaje najprostszym sposobem otrzymywania pieniędzy.
Ministerstwo powiedziało „nie”
Na tym etapie rewolucji jednak nie będzie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło propozycję przedstawioną przez ZUS.
Resort wskazał, że tak daleko idąca zmiana sposobu wypłacania świadczeń wykracza poza zakres przygotowywanego obecnie projektu ustawy.
W praktyce oznacza to, że osoby otrzymujące emeryturę lub rentę za pośrednictwem listonosza nie muszą obecnie zakładać rachunku bankowego tylko po to, aby zachować możliwość pobierania świadczenia.
Listonosz nadal będzie mógł przynieść emeryturę
Najważniejsza wiadomość dla seniorów jest więc prosta: nie zapadła decyzja o likwidacji gotówkowych wypłat emerytur i rent. Wręcz przeciwnie – propozycja ZUS nie została uwzględniona w przygotowywanych zmianach.
Nie oznacza to jednak, że temat bezgotówkowych świadczeń został definitywnie zamknięty. ZUS od lat zwiększa udział wypłat realizowanych na rachunki bankowe, a przy poziomie 81,8 proc. zdecydowana większość emerytur i rent już teraz przekazywana jest w ten sposób.
Na razie pozostaje jednak wybór. Senior, który chce otrzymywać świadczenie w dotychczasowej formie, nie zostanie w związku z omawianym projektem zmuszony do przejścia na przelew bankowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.