Biedronka przecenia kalendarz adwentowy Kinder. Od 5 listopada supercena na świąteczny hit
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a Biedronka już rozpoczęła sprzedaż popularnych kalendarzy adwentowych. Od czwartku, 5 listopada, klienci mogą kupić kalendarz Kinder z czekoladowymi niespodziankami za 39,99 zł. Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa tylko do 10 listopada. To propozycja dla osób, które chcą przygotować grudniową niespodziankę dla dzieci jeszcze przed rozpoczęciem świątecznego sezonu zakupowego.
Biedronka rusza ze świąteczną ofertą. Kalendarz Kinder za 39,99 zł
Choć do grudnia pozostało jeszcze kilka tygodni, w sklepach pojawiają się już świąteczne słodycze i upominki.
Biedronka przygotowała specjalną ofertę na kalendarz adwentowy marki Kinder.
Od 5 do 10 listopada 2026 roku produkt o masie 214 gramów kosztuje 39,99 zł za sztukę.
Sieć oznaczyła tę ofertę jako „supercenę”.
Warto jednak zaznaczyć, że na przedstawionej grafice promocyjnej nie podano wcześniejszej ceny produktu ani wysokości rabatu.
Nie można więc na jej podstawie określić, ile dokładnie wynosi obniżka.
24 okienka i codzienna niespodzianka
Kalendarze adwentowe to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów przygotowań do Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie mają 24 okienka, które otwiera się kolejno od 1 do 24 grudnia.
Za każdym z nich kryje się niewielka niespodzianka, najczęściej słodycz.
Kalendarz Kinder widoczny w ofercie Biedronki ma charakterystyczne granatowo-czerwone opakowanie ze świątecznymi motywami.
Produkt może być drobnym prezentem dla dziecka lub dodatkiem do mikołajkowego upominku.
Wielu rodziców kupuje kalendarze adwentowe już w listopadzie, aby mieć je przygotowane przed początkiem grudnia.
Ile kosztuje kalendarz Kinder w Biedronce?
Zgodnie z ofertą sieci:
- Produkt: kalendarz adwentowy Kinder.
- Masa: 214 g.
- Cena: 39,99 zł za sztukę.
- Cena za kilogram: 186,87 zł.
- Termin oferty: od 5 do 10 listopada 2026 roku.
Jeśli podzielimy cenę kalendarza przez 24 dni adwentu, otrzymamy około 1,67 zł za jedną codzienną niespodziankę.
To oczywiście jedynie sposób przeliczenia ceny całego zestawu, a nie cena pojedynczej czekoladki.
Czy potrzebna jest karta Moja Biedronka?
Na przedstawionej grafice Biedronka nie wskazuje obowiązku posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Oferta została oznaczona jako „supercena”, bez dodatkowego warunku dotyczącego programu lojalnościowego.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić aktualną cenę na etykiecie sklepowej.
Dostępność kalendarzy może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.
Dlaczego warto kupić kalendarz adwentowy wcześniej?
Początek grudnia to czas, kiedy kalendarze adwentowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem.
Dzieci rozpoczynają otwieranie okienek już 1 grudnia, dlatego zakup produktu w ostatniej chwili może oznaczać mniejszy wybór dostępnych wariantów.
Listopadowa oferta pozwala przygotować świąteczną niespodziankę z wyprzedzeniem.
Kalendarz można również dołączyć do prezentu mikołajkowego, choć jeśli ma służyć do codziennego odliczania do Wigilii, najlepiej wręczyć go przed 1 grudnia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić dziecku kalendarz adwentowy, warto zwrócić uwagę na ofertę Biedronki.
Kalendarz Kinder o masie 214 gramów kosztuje 39,99 zł, a cena obowiązuje od 5 do 10 listopada.
Na grafice nie wskazano konieczności użycia karty lojalnościowej.
Oferta kończy się we wtorek, 10 listopada. To okazja, aby przygotować jeden ze świątecznych upominków jeszcze przed grudniowym szczytem zakupowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.