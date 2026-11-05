Rossmann rusza z gigantyczną promocją od 5 listopada. Kalendarze adwentowe 1+1 gratis, można zaoszczędzić nawet 300 zł
Rossmann przygotował jedną z najciekawszych przedświątecznych promocji. Od czwartku, 5 listopada, klienci mogą skorzystać z akcji „1+1 gratis” na wybrane kalendarze adwentowe. Wśród produktów objętych ofertą znalazły się popularne zestawy kosmetyczne, których regularne ceny sięgają nawet 299,99 zł. Promocja potrwa tylko trzy dni, a zainteresowani powinni zwrócić uwagę na jej warunki i dostępność produktów.
Rossmann rozdaje drugi kalendarz adwentowy gratis. Promocja od czwartku
Kalendarze adwentowe już od kilku tygodni przyciągają uwagę klientów drogerii. Coraz częściej zamiast tradycyjnych czekoladek kryją kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, akcesoria do makijażu czy pachnące niespodzianki.
Teraz Rossmann przygotował specjalną ofertę na wybrane produkty z tej kategorii.
Od 5 do 7 listopada 2026 roku obowiązuje promocja „1+1 gratis”.
Oznacza to możliwość otrzymania drugiego kalendarza bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami akcji.
To szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób, które planują kupić dwa świąteczne prezenty albo chcą podzielić się zakupem z bliską osobą.
Kalendarz za prawie 300 zł. Drugi można dostać gratis
Jednym z najciekawszych produktów jest kalendarz adwentowy marki Fluff.
Jego regularna cena wynosi 299,99 zł.
W środku znajdują się 24 kosmetyczne niespodzianki przeznaczone do pielęgnacji twarzy, ciała i ust.
Producent postawił na zapachy inspirowane słodkimi deserami. Wśród nich znalazły się między innymi waniliowe ciasteczko, ciemna czekolada i pistacja.
Przy zakupie dwóch jednakowo wycenionych kalendarzy za 299,99 zł, jeżeli oba kwalifikują się do promocji, oszczędność może wynieść 299,99 zł.
Zamiast 599,98 zł klient zapłaciłby 299,99 zł za dwa produkty.
Neboa x Kimoco. Koreańska pielęgnacja w świątecznym wydaniu
Kolejną propozycją jest kalendarz Neboa x Kimoco.
Jego cena regularna również wynosi 299,99 zł.
To zestaw łączący kosmetyki do pielęgnacji twarzy inspirowane koreańskimi rytuałami z produktami do pielęgnacji włosów i ciała.
Kalendarz może zainteresować osoby, które lubią testować nowe kosmetyki i poznawać różne produkty bez kupowania każdego z nich oddzielnie.
W przypadku zakupu dwóch kalendarzy o tej samej cenie, objętych akcją, drugi może być bezpłatny.
Isana też w promocji. Kalendarz z maskami do włosów
Wśród wymienianych marek znalazła się również Isana, znana klientom Rossmanna z kosmetyków pielęgnacyjnych.
Jedną z propozycji jest kalendarz adwentowy z maskami do włosów, którego regularna cena wynosi 99,99 zł.
Zestaw zawiera 24 elementy i pozwala codziennie odkrywać kolejną pielęgnacyjną niespodziankę.
Wśród zapachów pojawiają się między innymi kompozycje inspirowane pieczonym jabłkiem, gruszkowym ponczem i połączeniem imbiru z pomarańczą.
Dla osób, które nie chcą wydawać kilkuset złotych na kosmetyczny kalendarz, może to być interesująca alternatywa.
Everybody London. Kalendarz dla miłośniczek makijażu
Rossmann oferuje również kalendarz Everybody London Silver Season Secrets.
Regularna cena tego zestawu wynosi 299,99 zł.
To propozycja dla osób zainteresowanych kosmetykami i akcesoriami do makijażu.
W kategorii kalendarzy adwentowych dostępne są także produkty innych marek, między innymi Essence, Catrice i Revolution.
Trzeba jednak pamiętać, że sama obecność kalendarza w sprzedaży nie oznacza automatycznie, że uczestniczy on w promocji „1+1 gratis”.
Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie konkretnego produktu.
Ile można zaoszczędzić? Nawet kilkaset złotych
Największą korzyść z promocji mogą uzyskać osoby kupujące dwa kalendarze o jednakowej cenie.
Przykładowo:
|Cena jednego kalendarza
|Cena dwóch bez promocji
|Cena dwóch przy „1+1 gratis”
|69,99 zł
|139,98 zł
|69,99 zł
|99,99 zł
|199,98 zł
|99,99 zł
|299,99 zł
|599,98 zł
|299,99 zł
To przykładowe wyliczenia dla dwóch produktów w tej samej cenie, pod warunkiem że oba są objęte promocją. W przypadku łączenia produktów o różnych cenach należy sprawdzić regulamin akcji.
W przypadku najdroższych zestawów oszczędność może więc sięgnąć niemal 300 zł.
Nie tylko kosmetyki. Rossmann ma kalendarze z herbatami i zabawkami
W tegorocznej ofercie drogerii znajdują się również kalendarze przeznaczone dla osób, które nie interesują się makijażem.
Przykładowo kalendarz Adalbert’s Tea z 24 herbacianymi niespodziankami kosztuje 49,99 zł.
Dostępne są także zestawy z zabawkami, skarpetkami, biżuterią czy świątecznymi dekoracjami.
Nie wszystkie uczestniczą jednak w trzydniowej promocji.
Do kiedy potrwa promocja Rossmanna?
Akcja rozpoczęła się w czwartek, 5 listopada, i potrwa do soboty, 7 listopada 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów.
Promocja została opisana jako dostępna w Rossmannie oraz w sklepie internetowym Rossmann.pl.
Dostępność konkretnych kalendarzy może się różnić w zależności od kanału sprzedaży. Część zestawów jest oznaczona jako dostępna wyłącznie online.
Przed sfinalizowaniem zakupu warto sprawdzić, czy rabat został prawidłowo naliczony.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz kupić kalendarze adwentowe na Mikołajki albo jako prezent przed Bożym Narodzeniem, trzydniowa promocja może być okazją do sporych oszczędności.
Największą korzyść można uzyskać przy zakupie dwóch kalendarzy o tej samej cenie.
W przypadku zestawów kosztujących 299,99 zł oszczędność może wynieść dokładnie tyle samo.
Trzeba jednak sprawdzić, które produkty zostały objęte akcją i czy są jeszcze dostępne.
Promocja kończy się 7 listopada, dlatego osoby zainteresowane konkretnym kalendarzem powinny zweryfikować ofertę przed zakupem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.