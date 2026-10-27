Biedronka rozdaje popularne produkty do prania gratis. Promocja tylko do soboty, ale jest limit
Biedronka przygotowała promocję na wszystkie produkty marki Coccolino. Od 26 do 31 października 2026 roku klienci mogą skorzystać z akcji „1+1 gratis”, dzięki której drugi produkt otrzymają bez dodatkowej opłaty. Można dowolnie mieszać warianty, ale jest ważny warunek: trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację. Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupów.
Biedronka uruchomiła promocję 1+1 gratis. Wszystkie produkty Coccolino w ofercie
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się promocja, która może zainteresować osoby planujące zakup detergentów i środków do pielęgnacji ubrań.
Sieć objęła akcją wszystkie produkty marki Coccolino.
Na materiale promocyjnym pokazano między innymi żele do prania, płyny do płukania oraz produkty perfumujące tkaniny.
Zasada promocji jest prosta: przy zakupie dwóch produktów objętych ofertą tańszy z nich jest gratis.
Jeżeli klient wybierze dwa artykuły w identycznej cenie, zapłaci tylko za jeden.
Można dowolnie mieszać produkty. Nie muszą być takie same
Dużą zaletą promocji jest możliwość łączenia różnych produktów marki Coccolino.
Biedronka informuje wprost: „Mieszaj dowolnie”.
Oznacza to, że klient nie musi kupować dwóch takich samych opakowań.
Można wybrać na przykład żel do prania i płyn do płukania tkanin, o ile oba produkty są objęte promocją.
Trzeba jednak pamiętać, że gratis otrzymuje się produkt tańszy, a niekoniecznie drugi zeskanowany przy kasie.
Dlatego przy zakupie artykułów o różnych cenach wysokość rabatu może być mniejsza niż połowa wartości całych zakupów.
Jest dzienny limit. Maksymalnie dwa produkty gratis
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów, które można kupić w ramach akcji.
Limit wynosi cztery sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie dwa produkty gratis.
W praktyce oznacza to, że:
- przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis;
- przy zakupie czterech produktów można otrzymać dwa gratis;
- limit dotyczy jednej karty Moja Biedronka w ciągu dnia.
Przykładowo, jeżeli dwa wybrane produkty kosztują po 20 zł, klient zapłaci 20 zł zamiast 40 zł.
Przy czterech produktach w tej samej cenie zapłaci 40 zł zamiast 80 zł.
To przykłady ilustrujące mechanizm promocji, a nie ceny konkretnych produktów w Biedronce.
Bez karty Moja Biedronka rabat może nie zostać naliczony
Promocja nie jest dostępna dla wszystkich klientów na takich samych zasadach.
Aby skorzystać z akcji „1+1 gratis”, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
To istotne, ponieważ bez przypisania transakcji do programu lojalnościowego rabat promocyjny nie zostanie przyznany na zasadach przedstawionych w ofercie.
Przed zapłatą warto upewnić się, że karta została poprawnie zeskanowana, a rabat pojawił się na rachunku.
Promocja kończy się 31 października
Akcja na produkty Coccolino obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają czas do końca tygodnia, aby skorzystać z oferty.
Dostępność poszczególnych wariantów i wielkości opakowań może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Warto również porównać ceny jednostkowe, szczególnie gdy produkty mają różną pojemność lub liczbę deklarowanych prań.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup środków do prania, płukania lub perfumowania ubrań, promocja może pozwolić na wyraźne oszczędności.
Najkorzystniej wypada zakup dwóch produktów o tej samej cenie, ponieważ wtedy rabat wynosi połowę wartości pary.
Przed zakupami trzeba jednak pamiętać o trzech zasadach: tańszy produkt jest gratis, potrzebna jest karta Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi cztery sztuki, w tym dwie gratis.
Oferta kończy się w sobotę, 31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.