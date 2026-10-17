Biedronka rozdaje vouchery na 35 zł! Wielka akcja kończy się już dziś. Klienci muszą spełnić ważny warunek
Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na zakończenie tygodnia. Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 249 zł, mogą otrzymać voucher o wartości 35 zł do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w sklepie. Trzeba jednak uważać na daty i szczegółowe zasady akcji. Bon nie działa od razu, a jego realizacja wymaga kolejnych zakupów na określoną kwotę. Oferta obowiązuje tylko do soboty 17 października 2026 roku.
W sklepach Biedronka trwa kolejna weekendowa akcja promocyjna, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy dla całej rodziny.
Sieć zdecydowała się połączyć rabaty na popularne produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku z dodatkowym bonem zakupowym.
Najważniejszym elementem oferty jest voucher o wartości 35 zł.
Nie zostanie on jednak przyznany każdemu klientowi. Aby go otrzymać, trzeba osiągnąć określoną wartość zakupów.
Biedronka daje voucher 35 zł. Trzeba wydać minimum 249 zł
Z oficjalnego materiału promocyjnego wynika, że akcja obowiązuje od piątku 16 października do soboty 17 października.
Klienci, którzy dokonają jednorazowych zakupów za co najmniej 249 zł, mogą otrzymać voucher o wartości 35 zł.
Oznacza to, że warunkiem promocji jest osiągnięcie wymaganego progu na jednym paragonie.
Nie wystarczy zrobić kilku mniejszych zakupów, których łączna wartość przekroczy 249 zł.
Przykładowo klient wydający jednorazowo 260 zł może spełnić warunek wartości zakupów.
Natomiast dwie oddzielne transakcje po 130 zł nie oznaczają automatycznego uzyskania bonu, nawet jeśli ich suma wynosi 260 zł.
Warto również sprawdzić wyłączenia wskazane w szczegółowym regulaminie promocji, ponieważ nie wszystkie artykuły muszą być uwzględniane przy obliczaniu wartości uprawniającej do otrzymania vouchera.
Voucher nie działa od razu. Biedronka wskazała konkretny termin
To jeden z najważniejszych szczegółów całej akcji.
Bonu o wartości 35 zł nie można wykorzystać podczas tych samych zakupów, za które został przyznany.
Sieć wyznaczyła osobny termin jego realizacji.
Voucher będzie ważny od poniedziałku 19 października do środy 21 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają zaledwie trzy dni na skorzystanie z przyznanej korzyści.
Po upływie tego terminu niewykorzystany voucher straci ważność zgodnie z regulaminem.
Osoby planujące większe zakupy powinny więc zastanowić się, czy będą mogły ponownie odwiedzić sklep w wyznaczonych dniach.
Jest drugi warunek. Kolejne zakupy również muszą kosztować 249 zł
Nie wystarczy samo otrzymanie vouchera.
Biedronka określiła także minimalną wartość następnych zakupów.
Aby wykorzystać bon o wartości 35 zł, trzeba ponownie zrobić jednorazowe zakupy za minimum 249 zł.
Dopiero wtedy będzie można pomniejszyć należność o wartość vouchera.
Przykładowo przy kolejnych kwalifikujących się zakupach za dokładnie 249 zł rabat 35 zł obniży kwotę do zapłaty do 214 zł.
To przykład zakładający, że wszystkie produkty spełniają warunki promocji.
Warto zwrócić uwagę, że voucher nie jest gotówką i nie pozwala automatycznie odebrać towarów o wartości 35 zł bez kolejnych zakupów.
Jego wykorzystanie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań.
Ile naprawdę można zaoszczędzić?
W reklamie szczególnie widoczna jest kwota 35 zł, ale dla klientów ważny powinien być rzeczywisty mechanizm promocji.
Aby uzyskać bon, trzeba najpierw wydać co najmniej 249 zł.
Następnie, aby go wykorzystać, należy zrobić kolejne zakupy na minimum 249 zł.
W przypadku dwóch transakcji o dokładnie takiej wartości suma produktów przed rabatem wyniesie 498 zł.
Po odliczeniu vouchera klient zapłaci łącznie 463 zł.
Oznacza to oszczędność 35 zł przy zakupach o łącznej wartości 498 zł przed rabatem, czyli około 7 procent.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty zostały przecenione o 7 procent.
Rzeczywista korzyść zależy od tego, czy klient i tak planował oba zakupy oraz czy wykorzysta voucher w wyznaczonym terminie.
Kupowanie niepotrzebnych artykułów wyłącznie po to, aby osiągnąć wymagany próg, może zmniejszyć opłacalność promocji.
Tylko jeden voucher na transakcję
Z informacji zamieszczonych w gazetce wynika, że obowiązuje ograniczenie liczby voucherów.
W ramach jednej transakcji można otrzymać jeden bon.
Oznacza to, że zrobienie zakupów za kwotę znacznie przekraczającą wymagane 249 zł nie daje automatycznie prawa do kilku voucherów.
Podczas realizacji rabatu również obowiązują zasady określone przez organizatora.
Warto zachować otrzymany bon oraz sprawdzić informacje o terminie ważności.
Jeżeli voucher zostanie wydrukowany na osobnym kuponie, jego zgubienie może uniemożliwić skorzystanie z promocji.
To nie koniec. Biedronka przeceniła także popularne produkty
Oprócz vouchera 35 zł sieć przygotowała promocje na artykuły spożywcze i produkty codziennego użytku.
W gazetce znalazły się między innymi akcje „2+2 gratis” na wybrane produkty mleczne.
Oferta obejmuje wszystkie produkty Jogobella i Monte uczestniczące w promocji.
Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze są gratis.
Podobny mechanizm zastosowano w przypadku wybranych produktów mlecznych marki Fruvita.
To rozwiązanie może zainteresować osoby kupujące jogurty, desery i produkty na śniadanie.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić, czy poszczególne warianty można dowolnie łączyć oraz jaki jest dzienny limit produktów.
Popularne makarony także w promocji. Dwa produkty gratis
Biedronka przygotowała również ofertę na wszystkie suche makarony objęte weekendową akcją.
Promocja została oznaczona hasłem „2+2 gratis”.
Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze są bezpłatne.
To propozycja dla osób, które regularnie przygotowują makarony, zapiekanki czy dania obiadowe.
W przypadku produktów o długim terminie przydatności tego typu promocje mogą być wygodnym sposobem na uzupełnienie domowych zapasów.
Warto jednak zwrócić uwagę na ceny poszczególnych opakowań, ponieważ przy mieszaniu produktów o różnej wartości gratisem są te najtańsze.
Kawa i produkty domowe znacznie taniej
W weekendowej ofercie pojawiły się również promocje na kawę i artykuły gospodarstwa domowego.
Na grafice reklamowej przedstawiono między innymi kapsułki kawowe, produkty do sprzątania, środki czystości i karmę dla zwierząt.
Część z nich objęto akcjami wielosztukowymi, takimi jak „drugi za 1 zł”, „drugi 50 procent taniej” czy „1+1 gratis”.
Warto pamiętać, że każda z tych promocji działa na innych zasadach.
W przypadku akcji „drugi za 1 zł” klient otrzymuje obniżkę ceny tańszego produktu do symbolicznej złotówki.
Z kolei przy promocji „drugi 50 procent taniej” rabat obejmuje połowę ceny tańszego artykułu.
Nie oznacza to automatycznej obniżki o 50 procent całego rachunku.
Dlatego osoby planujące większe zakupy powinny przeanalizować warunki poszczególnych ofert.
Biedronka ma także wyprzedaż. Rabaty na produkty przemysłowe
Na dole gazetki sieć informuje również o wyprzedaży artykułów spożywczych, detergentów i kosmetyków.
Wśród ofert znalazła się promocja obejmująca wybrane produkty z kategorii domowych i przemysłowych.
Przy zakupie trzech produktów objętych akcją można otrzymać 40 procent rabatu na każdy z nich.
Sieć umożliwia dowolne mieszanie artykułów uczestniczących w promocji.
Takie rozwiązanie może zainteresować klientów planujących jednocześnie zakup kosmetyków, detergentów czy środków do sprzątania.
Trzeba jednak sprawdzić oznaczenia produktów oraz ograniczenia wskazane w regulaminie.
Nie wszystkie towary znajdujące się na półkach muszą uczestniczyć w akcji.
Ostatni dzień na otrzymanie bonu. Potem promocja się kończy
Oferta voucherowa została zaplanowana wyłącznie na dwa dni.
Klienci mogą otrzymać bon za kwalifikujące się zakupy dokonane 16 lub 17 października 2026 roku.
Sobota jest więc ostatnim dniem przyznawania voucherów w tej akcji.
Sam bon będzie można wykorzystać dopiero w dniach 19–21 października.
Oznacza to, że osoby, które otrzymają go w sobotę, powinny zachować kupon i zaplanować kolejne zakupy na początek tygodnia.
Biedronka nie informuje w przedstawionym materiale o możliwości przedłużenia terminu ważności vouchera.
Biedronka daje 35 zł na kolejne zakupy. Nie każdy klient skorzysta
Promocja może być atrakcyjna dla gospodarstw domowych, które regularnie robią większe zakupy.
Jednak najważniejszym warunkiem pozostaje dwukrotne osiągnięcie progu 249 zł.
Pierwsza transakcja pozwala uzyskać voucher.
Druga, wykonana w określonym terminie, umożliwia jego wykorzystanie.
Najważniejsze: do soboty 17 października 2026 roku Biedronka przyznaje voucher 35 zł za jednorazowe zakupy na minimum 249 zł. Bon można wykorzystać wyłącznie od 19 do 21 października przy kolejnych jednorazowych zakupach za co najmniej 249 zł. Akcja obejmuje określone produkty i podlega ograniczeniom wskazanym w regulaminie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.