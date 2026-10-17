Gigantyczne przeceny w Netto! Znana marka nawet 33 procent taniej. Klienci mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych
Netto przygotowało specjalną ofertę dla osób, które planują wymianę wyposażenia kuchni. W sklepach sieci pojawiły się żeliwne garnki, brytfanny i patelnie marki MG Home Infinito, kojarzonej z Magdą Gessler. Ceny wybranych produktów spadły nawet o 33 procent, a największa obniżka wynosi niemal 60 zł. Oferta obowiązuje od 15 do 21 października 2026 roku. Klienci mają więc ograniczony czas na zakupy.
Jesień to okres, w którym wiele osób częściej przygotowuje rozgrzewające zupy, gulasze, pieczenie i potrawy jednogarnkowe. Właśnie na takie okazje Netto przygotowało ofertę sprzętu kuchennego.
W najnowszej gazetce sieci znalazły się produkty wykonane z żeliwa, które od lat jest cenione za zdolność do gromadzenia i równomiernego oddawania ciepła.
Tym razem uwagę zwracają nie tylko właściwości naczyń, ale przede wszystkim ich ceny.
Netto mocno przeceniło żeliwną brytfannę. Prawie 60 zł zostaje w kieszeni
Najdroższym produktem widocznym w promocji jest brytfanna żeliwna MG Home Infinito.
Naczynie ma wymiary 35,8 × 22 × 14,4 cm i pojemność 3,9 litra.
Wcześniejsza cena wynosiła 199 zł, natomiast obecnie produkt kosztuje 139,30 zł.
To obniżka o 30 procent.
Klient kupujący brytfannę w promocyjnej cenie zaoszczędzi 59,70 zł.
Naczynie wyposażono w pokrywkę, a jego żeliwna konstrukcja pozwala na długotrwałe utrzymywanie temperatury.
Brytfanna może być wykorzystywana do przygotowywania większych porcji mięsa, pieczeni i dań duszonych.
Według informacji z gazetki naczynia z tej serii nadają się do różnych rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.
Garnek żeliwny tańszy o 31 procent. Cena spadła do 89 zł
Kolejna propozycja to garnek żeliwny MG Home Infinito.
Jego wymiary wynoszą około 26,4 × 20 × 11,3 cm.
W promocji kosztuje 89 zł.
Wcześniejsza cena wynosiła 129 zł, co oznacza obniżkę o 40 zł, czyli około 31 procent.
Garnek może być wykorzystany do przygotowywania zup, gulaszy, sosów i innych potraw wymagających dłuższego gotowania.
Żeliwo dobrze utrzymuje ciepło, dlatego naczynia wykonane z tego materiału są często wykorzystywane do duszenia potraw.
Warto jednak pamiętać, że żeliwne garnki są zwykle cięższe niż ich odpowiedniki wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej.
Przed zakupem dobrze jest sprawdzić wagę naczynia oraz sposób jego pielęgnacji.
Patelnie za 59 zł. Netto obniżyło ceny o jedną trzecią
Najniższa cena wśród przedstawionych produktów MG Home Infinito wynosi 59 zł.
Za taką kwotę można kupić żeliwną patelnię grillową.
Jej wcześniejsza cena wynosiła 89 zł.
Oznacza to oszczędność 30 zł i rabat sięgający około 33 procent.
Patelnia grillowa ma charakterystyczną powierzchnię z wypustkami, która pozwala uzyskać ślady przypominające grillowanie.
Może służyć do przygotowywania mięsa, warzyw i innych produktów odpowiednich do smażenia.
W tej samej cenie, czyli za 59 zł, oferowana jest również klasyczna patelnia żeliwna o średnicy około 25 cm.
Także w tym przypadku wcześniejsza cena wynosiła 89 zł.
Klienci mogą więc wybierać między dwoma rodzajami patelni w tej samej promocyjnej cenie.
Dlaczego żeliwne naczynia są tak popularne?
Żeliwo od wielu lat jest wykorzystywane do produkcji naczyń kuchennych.
Jego największą zaletą jest zdolność do magazynowania ciepła.
Po odpowiednim rozgrzaniu żeliwny garnek lub patelnia może długo utrzymywać wysoką temperaturę.
To właściwość szczególnie przydatna podczas przygotowywania potraw wymagających powolnego duszenia.
Żeliwne naczynia często sprawdzają się także podczas obsmażania mięsa.
Nie oznacza to jednak, że każde żeliwne naczynie będzie odpowiednie do wszystkich zastosowań.
Ważne znaczenie ma rodzaj powłoki, sposób wykończenia oraz zalecenia producenta.
Naczynia pokryte emalią wymagają innej pielęgnacji niż tradycyjne żeliwo bez powłoki ochronnej.
Naczynia MG Home Infinito mają emaliowaną powłokę
W gazetce Netto podkreślono, że naczynia z prezentowanej kolekcji zostały pokryte emalią.
Takie wykończenie może ułatwiać codzienne użytkowanie i czyszczenie.
Powłoka stanowi również dodatkową warstwę oddzielającą żywność od żeliwa.
Trzeba jednak pamiętać, że emalia może zostać uszkodzona przez silne uderzenia lub niewłaściwe obchodzenie się z naczyniem.
Dlatego przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję producenta.
W szczególności warto sprawdzić dopuszczalną temperaturę użytkowania i zalecenia dotyczące mycia.
Nie należy też zakładać, że każdy żeliwny garnek lub patelnia automatycznie nadaje się do mycia w zmywarce.
Od 15 do 21 października. Promocja potrwa tylko tydzień
Oferta Netto obowiązuje od czwartku 15 października do środy 21 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają kilka dni na skorzystanie z obniżek.
Sieć nie wskazuje na przedstawionej grafice konieczności aktywowania kuponu w aplikacji.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może być ograniczona i zależeć od konkretnego sklepu.
Przed zakupem dobrze jest także upewnić się, czy wybrany produkt odpowiada potrzebom domowników.
W przypadku naczyń żeliwnych istotne są nie tylko cena i wygląd, ale również pojemność, wymiary oraz ciężar.
Ile można zaoszczędzić? Nawet ponad 150 zł przy zakupie kilku naczyń
Obniżki obejmują cztery produkty pokazane w reklamie.
Jeśli klient zdecydowałby się kupić wszystkie, zapłaciłby:
- 139,30 zł za brytfannę;
- 89 zł za garnek;
- 59 zł za patelnię grillową;
- 59 zł za patelnię klasyczną.
Łączny koszt wyniósłby 346,30 zł.
Przed obniżkami te same produkty kosztowały łącznie 506 zł.
Oznacza to oszczędność 159,70 zł na całym zestawie.
Nie trzeba jednak kupować wszystkich naczyń, aby skorzystać z promocji.
Każdy z produktów ma wskazaną osobną cenę.
Netto z ofertą na jesienne gotowanie. Klienci powinni sprawdzić szczegóły
Promocja może zainteresować osoby szukające nowych naczyń do przygotowywania potraw jednogarnkowych, pieczeni i dań z patelni.
Najtańsze artykuły z kolekcji MG Home Infinito kosztują 59 zł, a największa jednostkowa oszczędność dotyczy brytfanny przecenionej z 199 zł do 139,30 zł.
Warto jednak pamiętać, że wysoki procent obniżki nie zawsze oznacza, że produkt będzie najlepszym wyborem do każdej kuchni.
Przed zakupem należy sprawdzić jakość wykonania, parametry i warunki gwarancji.
Najważniejsze: w Netto trwa promocja na żeliwne naczynia MG Home Infinito. Patelnie kosztują 59 zł, garnek 89 zł, a brytfanna 139,30 zł. Rabaty wynoszą od 30 do 33 procent. Oferta obowiązuje do środy 21 października 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.