Masz monitoring na posesji? Możesz mieć problem z podatkiem. Urząd może upomnieć się o zaległe pieniądze
Kamery przy domu, sklepie czy firmowym magazynie mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach infrastruktura wykorzystywana do monitoringu może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nieruchomości, które od 1 stycznia 2025 roku zawierają zmienione definicje budynków i budowli. Przedsiębiorcy posiadający wolnostojące maszty, słupy i konstrukcje pod kamery powinni sprawdzić, czy prawidłowo rozliczają swoją nieruchomość. Pomyłka może oznaczać konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.
Monitoring miał chronić przed złodziejami. Teraz pojawia się kwestia podatku
Systemy monitoringu można dziś spotkać niemal wszędzie. Kamery zabezpieczają domy jednorodzinne, parkingi, sklepy, magazyny, hale produkcyjne i tereny przedsiębiorstw.
Właściciele montują je, aby ograniczyć ryzyko kradzieży, wandalizmu i nieuprawnionego wejścia na teren nieruchomości.
Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że sposób zamontowania kamer może mieć znaczenie przy rozliczaniu podatku od nieruchomości.
Szczególną uwagę powinni zwrócić na to przedsiębiorcy, którzy wykorzystują monitoring oparty na osobnych konstrukcjach ustawionych na gruncie.
W określonych przypadkach takie obiekty mogą zostać zakwalifikowane jako budowle podlegające opodatkowaniu.
Nie oznacza to jednak wprowadzenia nowego podatku od posiadania kamer. Przepisy dotyczą określonych obiektów budowlanych, a nie samego urządzenia rejestrującego obraz.
Masz kamery na słupach? Ten szczegół może mieć znaczenie
Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę prowadzącego duży parking.
Aby zapewnić widoczność całego terenu, właściciel instaluje kilka kamer na wysokich, wolnostojących słupach.
Konstrukcje są trwale połączone z podłożem i stanowią element infrastruktury wykorzystywanej podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
W takiej sytuacji może pojawić się pytanie, czy poszczególne elementy instalacji spełniają ustawową definicję budowli.
Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, a pozostałe warunki opodatkowania zostaną spełnione, przedsiębiorca może być zobowiązany do uwzględnienia ich w rozliczeniu podatku od nieruchomości.
Inaczej może wyglądać sytuacja kamer zamontowanych bezpośrednio na ścianie istniejącego budynku.
Samo przykręcenie urządzenia do elewacji nie oznacza automatycznie powstania odrębnej budowli.
Właśnie dlatego przy ocenie obowiązku podatkowego znaczenie mają szczegóły konstrukcyjne, a nie liczba kamer.
Nowe definicje obowiązują od 2025 roku
Źródłem wątpliwości są przepisy wprowadzone na początku ubiegłego roku.
Od 1 stycznia 2025 roku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązują zmienione definicje budynku i budowli.
Nowelizacja uporządkowała zasady kwalifikowania obiektów na potrzeby opodatkowania nieruchomości.
W przypadku infrastruktury technicznej oznacza to konieczność przeanalizowania, które elementy instalacji stanowią urządzenia, a które mogą być traktowane jako budowle lub ich części.
Nie każda konstrukcja wsporcza musi podlegać podatkowi.
Ostateczna kwalifikacja zależy od rodzaju obiektu, jego cech technicznych, sposobu wykorzystania oraz właściwych przepisów.
Przedsiębiorcy nie powinni więc przyjmować, że każdy słup z zamontowaną kamerą jest automatycznie opodatkowany.
Równie ryzykowne może być jednak założenie, że cała infrastruktura monitoringu pozostaje poza podatkiem tylko dlatego, że służy ochronie mienia.
Podatek może wynieść 2 procent wartości. Ile to oznacza w praktyce?
Jeżeli określona konstrukcja zostanie uznana za budowlę podlegającą podatkowi od nieruchomości, należność wynosi zasadniczo 2 procent jej wartości rocznie.
Dla przedsiębiorców oznacza to, że wysokość podatku może zależeć od wartości infrastruktury, a nie od liczby zamontowanych kamer.
Przykładowe obliczenia pokazują skalę możliwych kosztów:
|Wartość opodatkowanej budowli
|Podatek roczny
|10 000 zł
|200 zł
|25 000 zł
|500 zł
|50 000 zł
|1000 zł
|100 000 zł
|2000 zł
Podane kwoty są przykładami. Nie oznaczają, że każdy maszt lub instalacja monitoringu o takiej wartości podlega opodatkowaniu.
Najpierw trzeba ustalić, czy konkretny obiekt spełnia ustawowe warunki.
Dopiero później można obliczyć ewentualne zobowiązanie.
Właściciele domów jednorodzinnych mogą być spokojniejsi
Najważniejsza informacja dla osób prywatnych jest taka, że przepisy nie przewidują powszechnego podatku od kamer zamontowanych przy domach.
Jeżeli monitoring służy wyłącznie ochronie prywatnej posesji i nie jest związany z działalnością gospodarczą, samo jego posiadanie nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od budowli.
Dotyczy to typowych instalacji obejmujących wejście do domu, podjazd, ogród czy bramę wjazdową.
Inaczej może być w przypadku nieruchomości wykorzystywanych gospodarczo, szczególnie gdy monitoring obejmuje rozbudowaną infrastrukturę techniczną.
Nie oznacza to jednak, że samo zarejestrowanie firmy pod adresem domu automatycznie zmienia status wszystkich znajdujących się tam urządzeń.
Każdą sytuację należy ocenić indywidualnie.
Które firmy powinny dokładniej sprawdzić instalacje?
Na obowiązujące regulacje powinny zwrócić uwagę przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające rozległe tereny wymagające stałego nadzoru.
Chodzi między innymi o centra logistyczne, parkingi, zakłady przemysłowe, składy budowlane oraz firmy transportowe.
W takich miejscach systemy monitoringu często obejmują nie tylko kamery przymocowane do budynków, ale również wolnostojące konstrukcje.
Niektóre z nich mogą mieć własne fundamenty i stanowić samodzielne obiekty infrastruktury.
Właśnie te elementy mogą wymagać szczegółowej analizy podatkowej.
Przedsiębiorca powinien sprawdzić dokumentację techniczną, sposób posadowienia konstrukcji oraz jej przeznaczenie.
Pomocne mogą okazać się również dokumenty księgowe pozwalające ustalić wartość poszczególnych elementów.
Urząd może sprawdzić deklarację. Co grozi za błąd?
Podatek od nieruchomości należy do podatków lokalnych.
Oznacza to, że jego rozliczaniem zajmują się właściwe organy gminy, czyli wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.
To one mogą weryfikować deklaracje podatkowe przedsiębiorców oraz ustalać, czy wszystkie podlegające opodatkowaniu obiekty zostały prawidłowo wykazane.
Jeżeli okaże się, że podatnik pominął określoną budowlę, może powstać zaległość podatkowa.
W takim przypadku konieczne może być uregulowanie należności za odpowiedni okres wraz z odsetkami za zwłokę.
Nie można jednak zakładać, że każdy właściciel monitoringu zostanie objęty kontrolą.
Nie ma potwierdzonych informacji o nowej, ogólnopolskiej akcji masowego kontrolowania prywatnych kamer w październiku 2026 roku.
Samorządowe organy podatkowe mają natomiast prawo sprawdzać prawidłowość rozliczeń na zasadach określonych w przepisach.
Czy urząd może zażądać pieniędzy za poprzednie lata?
Jeżeli dany obiekt rzeczywiście podlegał opodatkowaniu, a podatnik nie wykazał go w deklaracji, możliwe jest powstanie zaległości.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że każdy przedsiębiorca posiadający monitoring będzie musiał dopłacić podatek za wiele lat.
Znaczenie mają między innymi data powstania obowiązku podatkowego, wcześniejszy stan prawny, sposób kwalifikacji obiektu i zasady przedawnienia zobowiązań.
Zmiana definicji budowli od 2025 roku nie oznacza, że nowe przepisy można automatycznie stosować do wszystkich wcześniejszych okresów.
Dlatego ewentualne zaległości trzeba oceniać na podstawie regulacji obowiązujących w konkretnym roku podatkowym.
Co zrobić, aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki?
Przedsiębiorcy, którzy posiadają kamery na wolnostojących konstrukcjach, powinni przede wszystkim sprawdzić, czy ich instalacja została prawidłowo zakwalifikowana.
Warto przeanalizować dokumentację budowlaną oraz deklaracje podatkowe składane za 2025 i 2026 rok.
Jeżeli istnieją wątpliwości dotyczące konkretnej konstrukcji, można wystąpić do właściwego organu podatkowego o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.
Takie rozwiązanie pozwala uzyskać stanowisko odnoszące się do opisanej sytuacji.
W przypadku większych instalacji pomocna może być również analiza przygotowana przez specjalistę zajmującego się podatkiem od nieruchomości.
Nie należy natomiast składać korekty deklaracji wyłącznie na podstawie informacji, że każda kamera na słupie podlega podatkowi. Takie uproszczenie byłoby nieprawidłowe.
Przepisy już obowiązują. Warto wiedzieć, czego naprawdę dotyczą
Choć temat opodatkowania infrastruktury monitoringu może budzić obawy, najważniejsze jest właściwe rozróżnienie pomiędzy prywatnymi kamerami a budowlami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej.
Nie istnieje nowy, odrębny podatek od monitoringu domowego.
Może natomiast istnieć obowiązek podatkowy dotyczący niektórych konstrukcji stanowiących część firmowej infrastruktury.
Właściciele przedsiębiorstw, którzy mają na swoich terenach wolnostojące maszty i słupy z kamerami, powinni sprawdzić dokumentację i dotychczasowe rozliczenia. Jeżeli określony obiekt rzeczywiście podlega podatkowi od nieruchomości, jego pominięcie może skutkować koniecznością zapłaty zaległości i odsetek. Dla właścicieli zwykłych domowych instalacji nie oznacza to natomiast wprowadzenia nowej opłaty za bezpieczeństwo własnej posesji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.