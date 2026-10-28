Biedronka rozdaje znicze za darmo. Tylko 28 października wyjątkowa promocja przed Wszystkimi Świętymi
Biedronka przygotowała jednodniową promocję, która może zainteresować osoby planujące zakupy przed Wszystkimi Świętymi. W środę, 28 października, sieć uruchamia akcję „4+4 gratis” na wszystkie znicze. Oznacza to, że przy zakupie ośmiu produktów cztery najtańsze można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Jest jednak ważny warunek: trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Biedronka rozdaje znicze gratis. Promocja tylko przez jeden dzień
Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim okres wzmożonych zakupów zniczy i dekoracji nagrobnych.
Biedronka przygotowała specjalną ofertę na środę, 28 października 2026 roku.
Wszystkie znicze objęto promocją „4+4 gratis”.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie ośmiu zniczy cztery najtańsze są gratis.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać rodzaje zniczy. Nie trzeba więc kupować ośmiu identycznych produktów.
Można wybrać różne wzory, kolory i wielkości, dopasowując zakupy do własnych potrzeb.
Jak działa promocja 4+4 gratis?
Zasady akcji są proste, ale warto je dokładnie poznać przed zakupami.
Jeśli klient wybierze osiem zniczy objętych promocją, zapłaci za cztery droższe, a cztery najtańsze otrzyma gratis.
Przykładowo, jeżeli wszystkie osiem zniczy kosztuje po 10 zł, standardowy rachunek wyniósłby 80 zł.
W ramach promocji klient zapłaci tylko 40 zł.
Oszczędność wyniesie wtedy 50 proc. wartości zakupów.
Jeżeli jednak znicze mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na cztery najtańsze produkty.
Oznacza to, że rzeczywista procentowa oszczędność zależy od wybranych modeli.
Można mieszać znicze. Nie trzeba wybierać jednego wzoru
Na oficjalnym materiale promocyjnym Biedronki przedstawiono kilka rodzajów zniczy, między innymi modele ze zdobionym szkłem, metalowymi elementami oraz dekoracjami religijnymi.
Sieć zaznacza, że produkty można dowolnie mieszać.
To ważna informacja dla osób, które odwiedzają kilka grobów i chcą kupić znicze w różnych rozmiarach lub stylach.
Nie trzeba ograniczać się do jednego rodzaju produktu, aby skorzystać z promocji.
Potrzebna karta Moja Biedronka. Bez niej nie będzie gratisów
Promocja nie jest bezwarunkowa.
Biedronka wyraźnie informuje, że akcja „4+4 gratis” obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną sieci.
Podczas zakupów trzeba więc zeskanować kartę albo aplikację, aby rabat został naliczony.
Bez tego warunku klient może zapłacić standardowe ceny.
Przed zakończeniem transakcji warto sprawdzić, czy rabat został prawidłowo uwzględniony.
Uwaga na limit. Maksymalnie 16 zniczy gratis dziennie
Sieć wprowadziła również ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Dzienny limit wynosi 32 znicze na jedną kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 16 gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji na maksymalnie cztery zestawy po osiem zniczy.
Przy każdym takim zestawie cztery najtańsze produkty są gratis.
Limit obowiązuje w ciągu jednego dnia na jedną kartę lojalnościową.
Promocja tylko 28 października. Później zasady mogą być inne
Najważniejszą informacją jest termin obowiązywania akcji.
Oferta „4+4 gratis” obowiązuje wyłącznie w środę, 28 października 2026 roku.
Nie należy jej mylić z innymi promocjami na znicze, które Biedronka prowadzi przed Wszystkimi Świętymi.
W kolejnych dniach mogą obowiązywać inne ceny i warunki zakupów.
Dostępność konkretnych modeli zależy również od zapasów poszczególnych sklepów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić znicze na kilka grobów, jednodniowa promocja Biedronki może pozwolić na znaczne oszczędności.
Najważniejsze zasady:
- Termin: tylko środa, 28 października 2026 roku.
- Promocja: 4+4 gratis na wszystkie znicze.
- Warunek: zakup ośmiu produktów objętych ofertą.
- Gratis: cztery najtańsze znicze.
- Łączenie produktów: można dowolnie mieszać rodzaje.
- Karta: wymagana karta Moja Biedronka lub aplikacja.
- Limit dzienny: 32 sztuki na kartę, w tym maksymalnie 16 gratis.
To jedna z promocji, na które warto zwrócić uwagę przed 1 listopada. Przy zakupie ośmiu zniczy w tej samej cenie można zaoszczędzić połowę wartości rachunku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.