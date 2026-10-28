Lidl rusza z promocją od czwartku. Drugi produkt 50 proc. taniej, ale jest warunek
Lidl przygotował nową promocję, która może zainteresować osoby planujące zakup odzieży do spania i tekstyliów do sypialni. Od czwartku, 29 października, wszystkie piżamy i prześcieradła objęte zostaną akcją, w której drugi, tańszy produkt będzie kosztował o 50 proc. mniej. Oferta potrwa tylko trzy dni, a do skorzystania z rabatu konieczna będzie aplikacja Lidl Plus.
Lidl rusza z nową promocją. Piżamy i prześcieradła 50 proc. taniej
W najnowszej gazetce Lidla pojawiła się zapowiedź akcji „Mega okazje!”, która rozpocznie się w czwartek, 29 października 2026 roku.
Tym razem sieć przygotowała ofertę na produkty przydatne szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.
Promocja obejmie wszystkie piżamy i prześcieradła dostępne w ramach akcji.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie kosztował o połowę mniej.
Oferta obowiązuje od 29 do 31 października, czyli od czwartku do soboty.
Można połączyć zakup piżamy i prześcieradła
Promocja nie ogranicza się do jednego modelu piżamy czy konkretnego rodzaju prześcieradła.
Na materiale reklamowym Lidl pokazuje między innymi dwuczęściową piżamę z długimi spodniami i bluzą oraz prześcieradła w kilku kolorach.
Klienci mogą skompletować zakupy według własnych potrzeb.
Przykładowo można wybrać dwie piżamy albo piżamę i prześcieradło, o ile oba produkty są objęte promocją.
Ważne: rabat 50 proc. naliczany jest od tańszego produktu, a nie od całej wartości zakupów.
Jeżeli oba produkty mają taką samą cenę, obniżka odpowiada 25 proc. łącznej wartości pary.
Jak działa rabat? Przykładowe wyliczenie
Załóżmy, że klient wybierze piżamę za 49,99 zł i prześcieradło za 29,99 zł.
Bez promocji zapłaciłby 79,98 zł.
W ramach akcji tańszy produkt, czyli prześcieradło, zostanie przeceniony o połowę.
Rachunek wyniesie wówczas około 64,99 zł.
Oszczędność wyniesie około 15 zł.
To jedynie przykład ilustrujący sposób naliczania rabatu. Ceny poszczególnych piżam i prześcieradeł należy sprawdzić w aktualnej ofercie sklepu.
Bez aplikacji Lidl Plus nie będzie rabatu
Sieć wyraźnie zaznacza, że skorzystanie z promocji wymaga aktywowania odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nie wystarczy więc samo włożenie dwóch produktów do koszyka.
Przed zakupami trzeba uruchomić aplikację, aktywować kupon, a następnie zeskanować kartę Lidl Plus przy kasie.
Bez spełnienia tego warunku rabat może nie zostać naliczony.
Warto również sprawdzić szczegółowe zasady promocji, które Lidl odsyła do strony 27 gazetki.
Tylko trzy dni na zakupy
Promocja rozpocznie się w czwartek, 29 października, i zakończy w sobotę, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że na skorzystanie z oferty klienci będą mieli zaledwie trzy dni.
Dostępność poszczególnych modeli, rozmiarów i kolorów może różnić się w zależności od sklepu.
Osoby zainteresowane konkretnym rozmiarem piżamy lub rodzajem prześcieradła powinny zwrócić uwagę na dostępność produktów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup piżamy na chłodniejsze noce albo nowych prześcieradeł, Lidl przygotował okazję do obniżenia rachunku.
Najważniejsze zasady promocji:
- Termin: od 29 do 31 października 2026 roku.
- Produkty: wszystkie piżamy i prześcieradła objęte akcją.
- Rabat: drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej.
- Warunek: aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
- Dostępność: zależna od asortymentu i zapasów sklepu.
Warto pamiętać, że nie jest to obniżka o 50 proc. na każdy produkt. Rabat dotyczy drugiego, tańszego artykułu.
Akcja kończy się w sobotę, 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.