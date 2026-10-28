Czerwony, zielony lub niebieski pasek na karcie z wojska. Jak zobaczysz u siebie w skrzynce będziesz już wiedział co robić
Dwóch znajomych odbiera dokumenty z wojska. Jeden ma na karcie czerwony pasek, drugi zielony. Gdyby ogłoszono mobilizację, ich obowiązki nie wyglądałyby identycznie. Jest jeszcze wariant niebieski, który może dotyczyć cywila wykonującego pracę na potrzeby armii. Kolory nie mówią, kto trafi na front ani jaki jest poziom zagrożenia. Określają rodzaj przydziału i sposób stawiennictwa.
Wojsko stosuje 3 kolory kart. Każdy oznacza inny rodzaj przydziału
Pismo z wojskowego centrum rekrutacji może przez lata leżeć w szufladzie. W razie mobilizacji jeden szczegół na dokumencie decyduje jednak o sposobie powołania, a wpis „NATYCHMIAST” może oznaczać zaledwie 6 godzin na dotarcie do wskazanego miejsca. Zasady obowiązują także mieszkańców Warszawy i wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.
Podstawa prawna jest konkretna: § 19 rozporządzenia MON z 22 maja 2024 roku w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 823). Przepis przewiduje karty z paskiem czerwonym, zielonym i niebieskim. Pierwsze 2 warianty przeznaczono dla żołnierzy pasywnej rezerwy. Trzeci służy nadawaniu pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom, które mają wykonywać zadania na potrzeby jednostek wojskowych. Sama procedura opiera się też na art. 531 ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
To rozróżnienie ma znaczenie już przy odbiorze pisma. Otrzymanie karty w czasie pokoju nie oznacza, że właśnie ogłoszono mobilizację, ani nie jest samo w sobie poleceniem natychmiastowego wyjazdu do koszar. Dokument może zostać wydany po wcześniejszym wezwaniu do wojskowego centrum rekrutacji, a w określonych sytuacjach także przy zakończeniu służby zawodowej. Nie należy go jednak traktować jak nieistotnej formalności. Wskazane w nim dane i pouczenia mogą mieć później bezpośrednie znaczenie dla terminu zgłoszenia się do jednostki.
Czerwony pasek: stawiennictwo zgodnie z terminem zapisanym w karcie
Czerwona karta jest przeznaczona dla żołnierza pasywnej rezerwy, który w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ma stawić się do czynnej służby wojskowej. Liczą się miejsce i termin wpisane do dokumentu. Posiadacz nie powinien zakładać, że otrzyma jeszcze osobisty telefon przypominający o obowiązku. Nie każda czerwona karta nakazuje jednak przyjazd o tej samej godzinie, a sam dokument nie rozstrzyga, jakie zadania żołnierz będzie wykonywał w jednostce.
Przykładowo rezerwista może mieć wpisany konkretny dzień mobilizacji i określoną godzinę, a inny otrzymać termin „NATYCHMIAST”. Przepisy wyjaśniają ten drugi zapis bardzo precyzyjnie: chodzi o stawienie się najpóźniej w ciągu 6 godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej albo wybuchu wojny. Przy mobilizacji częściowej znaczenie ma dodatkowo to, czy jej ogłoszenie rzeczywiście uruchamia obowiązek wskazany w danej karcie. Sześciogodzinny termin nie zaczyna więc biec w chwili odebrania dokumentu w zwykły dzień. To różnica, którą łatwo przeoczyć, czytając jedynie nagłówek o wojskowych wezwaniach.
Zielony pasek: sam dokument nie wskazuje jeszcze momentu powołania
Zielona karta również dotyczy żołnierza pasywnej rezerwy, lecz działa według innej procedury. Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą odrębnej karty powołania albo przez odpowiednie obwieszczenie. W praktyce oznacza to, że sama zielona karta nie daje podstaw do przyjęcia, iż po każdym ogłoszeniu mobilizacji trzeba automatycznie jechać do wskazanej jednostki o dowolnej porze. Trzeba ustalić, czy i kiedy nastąpiło powołanie zgodnie z przewidzianym trybem. Zielony pasek nie jest natomiast zwolnieniem z obowiązku służby ani gwarancją, że powołanie nigdy nie nastąpi.
Różnicę pokazuje oficjalny wzór obwieszczenia o mobilizacji. Żołnierzy z czerwonymi kartami wzywa on do stawienia się na zasadach zapisanych w dokumentach. Osoby z zieloną kartą mają przygotować się do zgłoszenia w terminach podanych w dodatkowych kartach powołania lub komunikatach. Mogą więc zostać wezwane później, ale nadal muszą śledzić właściwe informacje. Po zmianie miejsca pobytu podczas mobilizacji dochodzą również szczególne obowiązki zawiadomienia odpowiednich organów.
Niebieski pasek: wojsko może potrzebować także pracowników cywilnych
Niebieska karta oznacza pracowniczy przydział mobilizacyjny. Jest przewidziana dla pracowników resortu obrony narodowej, ale może trafić również do innych osób, jeżeli istnieje odpowiednie stanowisko i spełniają one wymagane warunki. Chodzi o pracę na rzecz jednostki wojskowej lub określonej struktury, a nie o przydział do czynnej służby w charakterze żołnierza na podstawie tej karty. W sytuacji mobilizacji wojsko potrzebuje przecież nie tylko żołnierzy. Muszą działać systemy łączności, zaopatrzenie, obsługa techniczna, transport i zaplecze administracyjne. Samo wykonywanie zawodu informatyka, kierowcy czy mechanika nie oznacza jednak automatycznego otrzymania niebieskiej karty.
W pierwszej kolejności można wyznaczać pracowników już zatrudnionych w resorcie obrony. Jeżeli potrzeby jednostki nie są zaspokojone, WCR może zwrócić się także do innych pracodawców lub urzędów pracy o wskazanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Co ważne, niebieska karta również może zawierać termin „NATYCHMIAST”, a w jej urzędowym pouczeniu przewidziano 6 godzin na stawiennictwo w określonych okolicznościach. Nie jest więc prawdą, że szybkie zgłoszenie się może dotyczyć wyłącznie posiadaczy czerwonego paska.
Nie każdy z kategorią A dostanie kartę. Ważne są kwalifikacje i potrzeby wojska
Kwalifikacja wojskowa i przydział mobilizacyjny to 2 różne sprawy. Podczas kwalifikacji określa się między innymi zdolność do służby, a kartę mobilizacyjną wydaje się w związku z potrzebami konkretnej jednostki. Sama kategoria A nie oznacza automatycznie czerwonego ani zielonego paska. Również ktoś, kto nigdy nie składał przysięgi, może figurować w pasywnej rezerwie, co potwierdza Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Nie oznacza to jednak, że każda taka osoba otrzyma przydział.
Dowódca jednostki zgłasza zapotrzebowanie na określone stanowiska. WCR typuje osoby spełniające wymagania. Pod uwagę bierze się odpowiednie wyszkolenie, kwalifikacje lub wykształcenie, stan zdrowia, wiek i warunki określone w przepisach. W przypadku przydziału pracowniczego potrzebne jest stanowisko, na którym będzie wykonywana konkretna praca na rzecz wojska.
Przeprowadzka, choroba i opieka nad dzieckiem. Przydział można zmienić
Karta wydana kilka lat temu może zawierać nieaktualne dane. Pouczenia przewidują obowiązek zgłaszania WCR między innymi zmiany nazwiska, zawodu, wykształcenia, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. Trzeba też zgłosić wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i powrót. Warto poinformować centrum również o zmianie stanu zdrowia, która może mieć znaczenie dla możliwości wykonywania przydzielonych obowiązków. Samo odłożenie karty do szuflady nie powoduje zmiany przydziału.
Przepisy uwzględniają również sytuację rodzinną. Przykładem jest przypadek, w którym oboje małżonkowie posiadają przydziały i wspólnie bezpośrednio opiekują się dzieckiem poniżej 18 lat. Rozporządzenie przewiduje w takich okolicznościach podstawę do uchylenia przydziału mobilizacyjnego, pod warunkiem udokumentowania sytuacji. Osobne przesłanki dotyczą osób z przydziałem pracowniczym, w tym niektórych obowiązków opiekuńczych. O zmianę trzeba wystąpić do WCR, a nie przyjmować, że urodzenie dziecka lub choroba automatycznie unieważniają dokument.
Warszawa ma 4 wojskowe centra rekrutacji. Tam można wyjaśnić przydział
W Warszawie obowiązują dokładnie te same przepisy co w innych częściach Polski. Stolica ma jednak 4 wojskowe centra rekrutacji: Warszawa-Mokotów przy ul. Winnickiej 1, Warszawa-Ochota przy ul. Sękocińskiej 8, Warszawa-Praga przy ul. Brechta 16 oraz Warszawa-Śródmieście przy ul. Mierosławskiego 22. Adresy znajdują się w oficjalnym wykazie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W sprawie otrzymanej karty trzeba skontaktować się z właściwym WCR, najlepiej tym wskazanym na dokumencie, zamiast wybierać placówkę tylko według jej nazwy.
Mieszkaniec Woli, Pragi-Południe czy Wawra powinien też odróżnić adres centrum rekrutacji od miejsca stawiennictwa podczas mobilizacji. To nie muszą być te same lokalizacje. Karta może wskazywać jednostkę wojskową albo miejsce zbiórki poza granicami stolicy. Nie ma żadnej podstawy, aby z samego funkcjonowania 4 placówek WCR wyciągać wniosek o rozpoczęciu powołań wojennych w Warszawie. Centra działają również w czasie pokoju i prowadzą bieżącą ewidencję wojskową.
Co zrobić po otrzymaniu karty mobilizacyjnej?
Przede wszystkim należy odczytać kolor paska, rodzaj przydziału i termin stawiennictwa, a potem sprawdzić nazwę jednostki, adres, ewentualne miejsce zbiórki oraz pouczenie. Przy czerwonej i niebieskiej karcie szczególne znaczenie może mieć zapis „NATYCHMIAST”; przy zielonej trzeba wiedzieć, jak ma nastąpić dodatkowe powołanie. Niejasne lub nieaktualne informacje należy wyjaśnić z WCR, które wydało dokument. Karta jest doręczana za potwierdzeniem odbioru, a ustawa przewiduje obowiązek jej przyjęcia. Samodzielne skreślanie wpisów czy ignorowanie doręczenia nie rozwiąże problemu.
Dokument należy przechowywać w miejscu, w którym da się go odnaleźć, i nie publikować jego zdjęć w mediach społecznościowych, ponieważ zawiera dane osobowe oraz informacje o przydziale. W razie utraty trzeba zastosować się do pouczenia i skontaktować z WCR. Jeśli zmieniły się okoliczności zdrowotne lub rodzinne, właściwą drogą jest zgłoszenie tego wraz z dokumentacją. Otrzymanie karty w czasie pokoju nie oznacza rozpoczęcia wojny ani natychmiastowego powołania. O faktycznych obowiązkach decydują treść dokumentu, rodzaj przydziału oraz sytuacja przewidziana w przepisach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.