Biedronka rusza z akcją 2+2 gratis. Od rana ludzie ruszą do sklepów
Biedronka przygotowała na 13 i 14 listopada mocną promocję na dużą grupę produktów niespożywczych. Przy zakupie 4 artykułów objętych akcją 2 z nich można otrzymać gratis, a co ważne – produkty można ze sobą dowolnie łączyć. Promocja obejmuje między innymi zabawki, książki, tekstylia oraz artykuły przemysłowe, dlatego przed weekendem może zainteresować osoby kompletujące prezenty, rzeczy do domu albo ubrania i dodatki.
Akcja obowiązuje tylko przez 2 dni – 13 i 14 listopada 2026 roku. Na grafice promocyjnej sieć podkreśla zasadę „mieszaj dowolnie”, co oznacza, że nie trzeba kupować 4 identycznych produktów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu, bo gratis nie oznacza automatycznie, że darmowe będą 2 dowolnie wybrane przez klienta rzeczy.
Przy zakupie 4 produktów Biedronka odejmie wartość 2 najtańszych
Zasada promocji jest prosta: trzeba kupić 4 produkty promocyjne na jednym paragonie i użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji. Rabat odpowiada wartości 2 najtańszych produktów objętych akcją. Oznacza to, że przy zestawie rzeczy o różnych cenach największą korzyść można osiągnąć wtedy, gdy ceny wszystkich 4 produktów są do siebie zbliżone.
Przykładowo, jeśli do koszyka trafią 4 artykuły kosztujące 40 zł, 35 zł, 20 zł i 15 zł, rabat zostanie wyliczony na podstawie 2 najtańszych produktów, czyli tych za 20 zł i 15 zł. W praktyce klient otrzyma więc 35 zł zniżki. Sam rabat jest technicznie rozdzielany proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Można mieszać książki, zabawki, tekstylia i inne artykuły
Najciekawszą częścią akcji jest możliwość łączenia różnych kategorii. Promocja obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki, więc do jednego zestawu mogą trafić rzeczy z kilku działów. To odróżnia tę akcję od promocji, w których rabat przysługuje wyłącznie przy zakupie kilku sztuk dokładnie tego samego produktu.
Przy zbliżającym się okresie przedświątecznym szczególnie atrakcyjna może być kategoria zabawek i książek. Jeśli ktoś i tak planował zakup kilku prezentów, połączenie 4 artykułów w jednym paragonie może dać wyraźną oszczędność. Trzeba jednak uważać na wyłączenia, bo nie wszystkie marki i grupy produktów dostępne w sklepach uczestniczą w promocji.
Nie wszystkie produkty biorą udział w akcji. Lista wyłączeń jest długa
Biedronka wskazuje szereg wyjątków. Z promocji wyłączone są produkty marek Home&You, LEGO, Stanley, Puccini, Kubota, Tefal, Vileda, Braun, Zelmer, Carla Bonetti, Gatta i Dafi. Rabatu nie obejmują również ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Clevé, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B oraz Gang Zardzianiaków.
Na liście wyłączeń znalazły się także lalka K-pop Demon Hunters, Furby Vibes, kwiaty nagrobne Jumi, znicze, wkłady do zniczy oraz wkłady LED. W praktyce oznacza to, że przed podejściem do kasy trzeba sprawdzić oznaczenie konkretnego produktu. Sam fakt, że rzecz znajduje się w kategorii zabawek czy artykułów przemysłowych, nie gwarantuje jeszcze udziału w akcji.
Jest dzienny limit gratisowych produktów na kartę Moja Biedronka
Sieć wprowadziła również limit. Jednego dnia na jedną kartę Moja Biedronka można otrzymać maksymalnie 10 sztuk produktów gratis. Dla większości klientów będzie to wysoki limit, ale przy większych zakupach prezentowych albo wyposażaniu domu może mieć znaczenie. Ponieważ promocja trwa 2 dni, limit należy analizować osobno dla każdego dnia jej obowiązywania.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Cztery produkty muszą znaleźć się na jednym paragonie. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, więc w przypadku najbardziej poszukiwanych zabawek, tekstyliów czy artykułów domowych dostępność może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.
Najwięcej można zyskać, wybierając 4 produkty o podobnych cenach
Przy mechanizmie 2+2 gratis warto chwilę policzyć ceny przed zakupem. Skoro rabat odpowiada wartości 2 najtańszych rzeczy, zestaw składający się z produktów kosztujących podobnie będzie procentowo znacznie korzystniejszy niż połączenie bardzo drogiego artykułu z kilkoma tanimi dodatkami. Przy 4 produktach po 30 zł klient zapłaci w praktyce równowartość 2 z nich, natomiast przy bardzo dużych różnicach cenowych oszczędność będzie znacznie mniejsza w stosunku do całej wartości koszyka.
Jeżeli ktoś planuje kupić więcej niż 4 artykuły, dobrze wcześniej pogrupować je cenowo. Dzięki temu łatwiej ocenić, które produkty zostaną potraktowane jako 2 najtańsze i jaki rabat rzeczywiście pojawi się przy kasie. W przypadku kilku zestawów trzeba też pamiętać o dziennym limicie 10 gratisowych produktów przypisanym do jednej karty Moja Biedronka.
Promocja trwa tylko 13 i 14 listopada. Przed kasą warto sprawdzić oznaczenia
Akcja jest krótka i obowiązuje 13-14 listopada 2026 roku. Produkty uczestniczące w promocji mają być oznaczone odpowiednią etykietą cenową. To właśnie oznaczenie w sklepie powinno być dla klienta podstawową wskazówką, ponieważ część marek została wykluczona, a dostępność towarów zależy od konkretnej placówki.
Najrozsądniej przed zakupem ułożyć 4 produkty, które rzeczywiście są potrzebne, porównać ich ceny i dopiero wtedy zdecydować o zestawie. Mechanizm jest korzystny przede wszystkim wtedy, gdy wszystkie rzeczy mają podobną wartość. Przy kasie trzeba pamiętać o zeskanowaniu karty Moja Biedronka lub aplikacji, bo bez niej rabat wynikający z promocji nie zostanie naliczony na zasadach pokazanych w ofercie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.