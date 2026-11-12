Od 21 listopada nowe kary dla kierowców w Warszawie. Za ten błąd stracą prawo jazdy na 3 miesiące
Od 21 listopada 2026 roku kierowców w Warszawie i całej Polsce czekają ostrzejsze sankcje za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Sprawdziłam nowe przepisy: w określonych sytuacjach nie skończy się już tylko na mandacie i punktach karnych. Kierowca może stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
Prawo jazdy na 3 miesiące za zachowanie na przejeździe
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 21 listopada 2026 roku.
Najważniejsza zmiana dotyczy kierowców, którzy:
- objeżdżają opuszczone zapory lub półzapory,
- wjeżdżają na przejazd, gdy szlabany zaczęły się opuszczać,
- wjeżdżają, zanim szlabany zakończą podnoszenie,
- wjeżdżają na przejazd mimo braku możliwości jego opuszczenia, np. z powodu korka.
Za takie zachowanie będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, obok dotychczasowego mandatu i punktów karnych.
W Warszawie to szczególnie ważne
W stolicy i aglomeracji warszawskiej wciąż funkcjonuje wiele przejazdów kolejowych, a część z nich znajduje się na trasach o dużym natężeniu ruchu.
W godzinach szczytu łatwo o sytuację, w której kierowca wjeżdża na tory mimo tego, że po drugiej stronie nie ma miejsca.
Po wejściu nowych przepisów taki błąd może być znacznie bardziej kosztowny niż dotąd.
Sam mandat już nie wystarczy
Do tej pory za takie wykroczenia groziły mandat i punkty karne.
Od 21 listopada dochodzi dodatkowa sankcja:
3 miesiące bez prawa jazdy.
To oznacza, że kierowca może jednocześnie:
- zapłacić mandat,
- dostać punkty karne,
- stracić dokument na 3 miesiące. 24tp.pl
Najbardziej ryzykowny moment to korek przed przejazdem
To właśnie ten scenariusz może być najczęstszy w Warszawie.
Kierowca widzi zielone światło albo otwarte zapory, ale po drugiej stronie przejazdu tworzy się korek.
Jeżeli mimo tego wjedzie na tory i nie będzie mógł ich opuścić, może narazić się na nową sankcję.
Najbezpieczniejsza zasada jest prosta: nie wjeżdżać na przejazd, jeśli nie ma pewności, że uda się z niego zjechać od razu.
Szlabany w górę nie zawsze oznaczają, że można ruszyć
Nowe przepisy obejmą też sytuację, w której kierowca rusza zbyt wcześnie.
Jeżeli zapory jeszcze się podnoszą, ale nie zakończyły ruchu, wjazd może zostać potraktowany jako naruszenie przepisów.
W praktyce trzeba więc poczekać do pełnego otwarcia przejazdu i upewnić się, że można bezpiecznie go opuścić.
Dlaczego zaostrzono przepisy
Zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.
Wypadki w takich miejscach należą do najgroźniejszych, bo samochód w starciu z pociągiem praktycznie nie ma szans.
Dlatego ustawodawca zdecydował się na sankcję, która ma być dużo bardziej odczuwalna niż sam mandat.
Od kiedy dokładnie obowiązuje zmiana
Nowe przepisy wchodzą w życie 21 listopada 2026 roku. 24tp.pl
To oznacza, że od tego dnia kierowcy w Warszawie, na Mazowszu i w całej Polsce muszą liczyć się z nową konsekwencją.
Co warto zapamiętać
Najprościej:
Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie masz wolnego miejsca po drugiej stronie.
Nie ruszaj, jeśli zapory jeszcze się podnoszą.
Nie objeżdżaj zamkniętych półzapór.
Od 21 listopada takie zachowania mogą kosztować nie tylko pieniądze, ale też 3 miesiące bez prawa jazdy.
A Wy uważacie, że taka kara poprawi bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.