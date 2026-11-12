Wielkie zmiany komunikacji w Warszawie. Trakt Królewski zamknięty dla autobusów
Trakt Królewski w Warszawie pozostaje zamknięty dla ruchu autobusowego na odcinku od ulicy Senatorskiej do Świętokrzyskiej. Zmiana dotyczy wielu popularnych linii przejeżdżających przez centrum, w tym autobusów jadących w stronę Wilanowa, Lotniska Chopina, Szczęśliwic, Chomiczówki i Dworca Centralnego. Pasażerowie muszą liczyć się z objazdami, innymi miejscami zatrzymań oraz wyłączeniem kilku ważnych przystanków przy Krakowskim Przedmieściu.
Zmiany obejmują linie 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz N44. Każda z nich została skierowana na inną trasę zastępczą, dlatego szczególnie osoby podróżujące przez Śródmieście powinny przed wyjazdem sprawdzić, z którego przystanku odjeżdża ich autobus. Dodatkowo dla linii N44 od nocy z 9 na 10 listopada obowiązuje specjalny rozkład jazdy.
106 i 111 omijają zamknięty fragment Traktu Królewskiego przez Mazowiecką i Świętokrzyską
Autobusy linii 106 i 111 zostały skierowane przez plac Stanisława Małachowskiego, ulicę Mazowiecką i Świętokrzyską. Po przejechaniu objazdu ich trasy ponownie się rozdzielają. Linia 106 jedzie dalej ulicą Kopernika, natomiast 111 wraca na Nowy Świat. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim brak przejazdu fragmentem Krakowskiego Przedmieścia i konieczność korzystania z przystanków położonych na ulicach objazdowych.
Zmiana jest szczególnie ważna dla osób, które wcześniej wysiadały przy Uniwersytecie Warszawskim, Hotelu Bristol albo placu Zamkowym. Wszystkie te lokalizacje znalazły się poza obsługiwanym odcinkiem, więc podróż trzeba zakończyć wcześniej albo podejść z przystanku położonego na trasie zastępczej.
116, 180, 503 i E-2 jadą przez plac Piłsudskiego, Królewską i Mazowiecką
Większy objazd obowiązuje linie 116, 180, 503 i E-2. W kierunku Wilanowa oraz Natolina Północnego autobusy jadą Senatorską, Wierzbową, placem marsz. Józefa Piłsudskiego, Królewską, placem Stanisława Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską. Dopiero stamtąd wracają na swoje dalsze odcinki tras.
W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Chomiczówki, Metra Arsenał i Konwiktorskiej, autobusy jadą Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, plac Piłsudskiego, ulicę Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej. W praktyce oznacza to, że przejazd przez centrum może być dłuższy niż zwykle, zwłaszcza w godzinach większego natężenia ruchu.
178 zmienia trasę w obu kierunkach
Linia 178 w stronę Skoroszy omija zamknięty odcinek Traktu Królewskiego przez Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, plac Małachowskiego i Mazowiecką, po czym dojeżdża do Świętokrzyskiej. W kierunku Konwiktorskiej autobus jedzie Świętokrzyską, Mazowiecką, placem Małachowskiego, Królewską, placem Piłsudskiego, ulicami Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej.
Dla osób korzystających z tej linii codziennie ważne jest to, że objazd dotyczy całego przejazdu przez ścisłe centrum. Nie wystarczy więc kierować się wyłącznie dotychczasowym miejscem przystanku, bo autobus może pojawić się po innej stronie placu albo na sąsiedniej ulicy.
128 i 175 nie pojadą standardowo przez Krakowskie Przedmieście
Linie 128 i 175 w kierunku placu Piłsudskiego jadą teraz Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, plac Piłsudskiego i ulicę Focha. Z kolei w kierunku Szczęśliwic oraz Lotniska Chopina autobusy zostały skierowane przez Moliera, Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.
To istotna zmiana zwłaszcza dla pasażerów jadących linią 175 na lotnisko. W przypadku dalszej podróży pociągiem albo samolotem lepiej zostawić sobie większy zapas czasu, ponieważ przejazd przez centrum może potrwać dłużej niż w standardowym rozkładzie, szczególnie przy większym ruchu na ulicach objazdowych.
N44 ma specjalny rozkład i jedzie inną trasą nocą
Zmiany dotyczą również nocnej linii N44. W kierunku Zajezdni Żoliborz autobusy jadą Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W stronę Dworca Centralnego trasa prowadzi Senatorską, Wierzbową, placem Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.
Od nocy z 9 na 10 listopada dla tej linii obowiązuje specjalny rozkład jazdy. Osoby korzystające z nocnej komunikacji powinny więc zwrócić uwagę nie tylko na zmianę ulic, ale również na godziny odjazdów, ponieważ mogą różnić się od tych, do których pasażerowie byli przyzwyczajeni wcześniej.
Nieczynne są przystanki przy placu Zamkowym, Hotelu Bristol i Uniwersytecie
Najbardziej odczuwalną zmianą dla pieszych i pasażerów w centrum jest wyłączenie kilku przystanków położonych bezpośrednio przy Trakcie Królewskim. Nieczynne są przystanki Pl. Zamkowy 01 i 02, Hotel Bristol 01 i 02 oraz Uniwersytet 01 i 02. Oznacza to, że autobusy kursujące objazdami nie zatrzymują się w tych punktach i trzeba korzystać z innych przystanków na trasach zastępczych.
Jednocześnie przywrócony został przystanek Pl. Teatralny 04. Dla części pasażerów może on być najwygodniejszą alternatywą, szczególnie przy podróżach w rejon Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i placu Piłsudskiego.
Przed wyjazdem przez centrum trzeba sprawdzić trasę konkretnej linii
Przy tak dużej liczbie zmian najprościej nie zakładać, że autobus zatrzyma się tam, gdzie zwykle. Objazdy są różne w zależności od kierunku i numeru linii, a dodatkowo część przystanków została całkowicie wyłączona z obsługi. Szczególnie uważne powinny być osoby przesiadające się w rejonie Krakowskiego Przedmieścia, placu Piłsudskiego, Świętokrzyskiej i Nowego Światu, bo właśnie tam ruch autobusów został najbardziej przebudowany.
Jeżeli podróż odbywa się na konkretną godzinę, na przykład na pociąg, samolot, wizytę lekarską albo spotkanie w centrum, dobrze zaplanować kilka dodatkowych minut. Objazdy przez Królewską, Mazowiecką, plac Małachowskiego i plac Piłsudskiego mogą wydłużyć przejazd, a przy dużym ruchu różnica może być jeszcze większa. Najbezpieczniej przed wyjściem sprawdzić bieżący rozkład swojej linii oraz aktualną lokalizację przystanku.
Najważniejsza zmiana dla pasażerów jest prosta: autobusy nie przejeżdżają teraz standardową trasą przez zamknięty odcinek Traktu Królewskiego od Senatorskiej do Świętokrzyskiej. Wiele linii wraca na swoje zwykłe trasy dopiero po przejechaniu objazdu, dlatego szczególnie osoby korzystające z komunikacji w Śródmieściu powinny zwracać uwagę na komunikaty i oznaczenia na przystankach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.