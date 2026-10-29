Biedronka rusza z gigantyczną promocją na Persil! Drugi produkt gratis. Oferta tylko do soboty
Biedronka przygotowała dużą promocję na popularne środki do prania marki Persil. Od czwartku, 29 października, klienci mogą skorzystać z akcji „1+1 gratis”, obejmującej wszystkie produkty do prania tej marki. Można dowolnie łączyć artykuły, ale jest jeden ważny warunek. Promocja obowiązuje tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i kończy się w sobotę, 31 października.
Wielka promocja w Biedronce. Persil 1+1 gratis
Sieć Biedronka rozpoczęła kolejną akcję promocyjną na produkty codziennego użytku. Tym razem przeceniono środki do prania marki Persil, w tym popularne kapsułki, proszki i żele.
Oferta obowiązuje od 29 do 31 października 2026 roku.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów do prania Persil tańszy otrzymamy gratis.
Co istotne, produkty można dowolnie łączyć. Nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.
Oznacza to, że do koszyka można włożyć na przykład żel do prania i kapsułki, a rabat zostanie naliczony na tańszy z tych produktów.
Żele, kapsułki i proszki. Promocja obejmuje całą kategorię
Na materiałach reklamowych Biedronki przedstawiono kilka rodzajów produktów Persil.
Wśród nich znajdują się:
- Kapsułki do prania Persil Power Caps.
- Żele do prania Persil Active Gel.
- Proszki do prania Persil Deep Clean.
- Inne produkty do prania marki Persil objęte akcją.
Klienci mogą więc dobrać produkty do swoich potrzeb, zamiast kupować dwa takie same opakowania.
To szczególnie istotne dla osób, które używają różnych detergentów do białych i kolorowych ubrań.
Jeden warunek. Bez karty lub aplikacji rabat nie zadziała
Promocja została przygotowana dla uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać drugi, tańszy produkt gratis, przy kasie należy użyć:
karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Moja Biedronka.
Bez identyfikacji w programie lojalnościowym rabat promocyjny nie zostanie naliczony.
Warto pamiętać o tym szczególnie podczas zakupów w kasie samoobsługowej.
Uwaga na limit. Nie kupisz dowolnej liczby produktów gratis
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Limit dzienny wynosi dwa opakowania na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie jedno gratis.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można kupić dwa produkty Persil i zapłacić tylko za droższy.
Jeśli klient wybierze dwa produkty w różnych cenach, gratis otrzyma tańszy.
Przykładowo, jeśli jeden detergent kosztuje 40 zł, a drugi 30 zł, za oba zapłaci 40 zł. Jest to przykład obliczenia rabatu, a nie informacja o rzeczywistych cenach produktów w sklepach.
Czy naprawdę można zaoszczędzić 50 procent?
Wszystko zależy od wybranych produktów.
Jeśli oba opakowania mają taką samą cenę, promocja „1+1 gratis” oznacza 50 procent oszczędności na zakupie dwóch produktów w porównaniu z ich łączną ceną regularną.
Jeżeli jednak jeden detergent jest droższy od drugiego, procentowy rabat od wartości całego koszyka będzie niższy.
Dlatego przed zakupem warto porównać ceny opakowań oraz liczbę prań deklarowaną przez producenta.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz proszki, kapsułki lub żele Persil, promocja w Biedronce może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Najważniejsze zasady promocji:
- Termin: od czwartku 29 października do soboty 31 października 2026 roku.
- Produkty: wszystkie produkty do prania Persil objęte ofertą.
- Rabat: 1+1 gratis, tańszy produkt bez opłaty.
- Łączenie: można dowolnie mieszać produkty.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit: dwa opakowania dziennie na kartę, maksymalnie jedno gratis.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.