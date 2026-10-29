Sąsiad może zażądać pieniędzy, a Ty możesz mieć obowiązek mu je dać. Przepisy mówią kiedy, ale wątpliwości nie ma
Sąsiad naprawił ogrodzenie między posesjami, a po kilku dniach pokazuje rachunek i żąda pieniędzy. Czy trzeba zapłacić, choć nikt wcześniej nie pytał nas o zgodę? Kodeks cywilny rzeczywiście przewiduje wspólne koszty utrzymania płotu stojącego na granicy działek. Jest jednak zasadnicza różnica między naprawą starego ogrodzenia a budową zupełnie nowego. Sąd Najwyższy rozstrzygnął już podobny spór, a przy cenach z 2026 roku chodzi niekiedy o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.
Wystarczy zwykła sytuacja z osiedla domów jednorodzinnych. Po latach siatka zardzewiała, jeden słupek się przechylił, a kilka przęseł nadaje się do wymiany. Jeden właściciel chce je naprawić, drugi odkłada temat. W końcu pierwszy zamawia ekipę, płaci fakturę i oczekuje zwrotu części wydatków. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast zwykłej naprawy powstaje nowe, znacznie droższe ogrodzenie. W obu przypadkach płot może stać w tym samym miejscu, ale prawo inaczej traktuje utrzymanie istniejącej konstrukcji i postawienie nowej. Samo hasło „płot jest wspólny, więc płacimy po połowie” nie wystarcza do rozstrzygnięcia sporu.
Art. 154 Kodeksu cywilnego. Kiedy sąsiedzi mają wspólnie płacić za płot?
Podstawą jest art. 154 Kodeksu cywilnego, obowiązujący również w 2026 roku. Pierwszy paragraf wprowadza domniemanie, że płoty, mury, miedze, rowy i podobne urządzenia znajdujące się na granicy sąsiednich gruntów służą do wspólnego użytku. Drugi stanowi, że osoby korzystające z takich urządzeń mają wspólnie ponosić koszty ich utrzymania. Słowo „utrzymania” ma tu kluczowe znaczenie. Nie jest to przepis nakazujący dwóm właścicielom sfinansowanie dowolnego ogrodzenia, jakie jeden z nich postanowi zamówić. Chodzi o istniejące urządzenie i wydatki potrzebne do zachowania jego funkcji.
Co może się mieścić w takich kosztach? Przykładowo naprawa uszkodzonego przęsła, zabezpieczenie korodujących elementów, poprawienie stabilności słupków czy wymiana zużytych mocowań, jeśli służy to zachowaniu dotychczasowego płotu. Gdy ogrodzenie po uszkodzeniu nie spełnia swojej funkcji, jego przywrócenie do odpowiedniego stanu może być wydatkiem związanym z utrzymaniem. Znaczenie ma jednak rzeczywisty zakres robót. Wymiana jednego pękniętego słupka i rozebranie całego starego ogrodzenia w celu postawienia nowego systemu panelowego nie są tym samym. W razie sporu trzeba ocenić, co było konieczne, a co stanowiło nową inwestycję.
Sąd Najwyższy rozpatrywał już taki rachunek. Chodziło o zaledwie 900 zł
To nie jest wyłącznie teoretyczna interpretacja przepisów. 24 stycznia 2002 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygnaturze III CZP 75/01, która do dziś ma zasadnicze znaczenie w takich sporach. Sprawa dotyczyła właścicielki, która w miejsce zniszczonego drewnianego płotu postawiła ogrodzenie z siatki drucianej na metalowych słupkach. Wcześniej płoty na tej granicy były wykonywane na koszt jednej strony. Po nowej inwestycji właścicielka zażądała od sąsiadki 900 zł, czyli połowy poniesionych kosztów. Między stronami nie było porozumienia o finansowaniu nowego ogrodzenia.
Sąd nie przyznał żądanej kwoty. W uchwale Sąd Najwyższy wyjaśnił, że obowiązek wynikający z art. 154 § 2 nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia. Co ważne, chodziło o nowy płot postawiony w miejsce starego, zużytego. Nie pomogło więc samo twierdzenie, że ogrodzenie przez wiele lat oddzielało te same działki i nadal będzie służyć sąsiadom. Utrzymywanie istniejącego urządzenia to jedna czynność, a wykonanie nowego – druga. Od tego rozróżnienia zależał wynik sprawy o 900 zł. Dziś przy podobnym sporze stawką może być wielokrotnie większa suma.
Ile kosztuje nowy płot w 2026 roku? Przy 60 metrach można wydać ponad 15 tys. zł
Ceny dobrze pokazują, dlaczego takie rozróżnienie jest ważne. W opublikowanym na 2026 rok cenniku producenta ogrodzeń Budmat podano orientacyjny koszt kompletnego ogrodzenia panelowego z montażem na poziomie około 130-280 zł za metr bieżący, zależnie od rodzaju paneli i zakresu prac. Inny cennik branżowy, firmy KAMA System, wskazuje przykładowo 130-220 zł za metr dla paneli o wysokości 1,5 m z podmurówką systemową i montażem oraz 160-280 zł za metr dla wyższego, mocniejszego wariantu. To szacunki ofertowe, nie urzędowa średnia ani gwarantowana cena każdej ekipy. Nie obejmują automatycznie wszystkich możliwych dodatków, takich jak brama, rozbiórka starego muru czy trudne prace ziemne.
Przyjmijmy dla prostego porównania stawki 130 i 280 zł za metr. Nowe ogrodzenie na wspólnej granicy długości 20 metrów kosztowałoby w takim modelu od 2600 do 5600 zł. Przy 40 metrach byłoby to od 5200 do 11 200 zł, a przy 60 metrach od 7800 do 16 800 zł. Jeśli ktoś po wykonaniu 60-metrowego płotu za 16 800 zł zażąda od sąsiada połowy, rachunek opiewa na 8400 zł. Matematycznie wszystko się zgadza. Prawnie jednak taka kwota nie staje się należnością tylko dlatego, że ogrodzenie przebiega między działkami. Jeżeli było to wykonanie nowego płotu bez porozumienia, sam art. 154 nie daje podstawy do automatycznego żądania połowy kosztów.
Przy ogrodzeniach murowanych, z ozdobnymi przęsłami, automatyką lub skomplikowanym fundamentem koszt może być znacznie większy. Dużą różnicę robi również konieczność rozbiórki starej konstrukcji, wywozu gruzu czy wykonania prac na pochyłym terenie. Dlatego kiedy sąsiad mówi o „zwykłym remoncie”, warto zobaczyć kosztorys. Pod tą samą nazwą mogą kryć się zarówno drobne prace za kilkaset złotych, jak i całkowita przebudowa granicy za kilkadziesiąt tysięcy. O obowiązku zapłaty nie decyduje nazwa usługi na fakturze, lecz rzeczywisty charakter robót i podstawa roszczenia.
Naprawa po wichurze, złamany słupek i zardzewiała siatka. Tu sytuacja jest inna
Załóżmy, że silny wiatr uszkodził kilka przęseł starego płotu stojącego dokładnie na granicy nieruchomości. Ogrodzenie nadal istnieje, ale wymaga naprawy, aby można było bezpiecznie z niego korzystać. Właściciel jednej z posesji zleca naprawę za 2400 zł. Jeżeli obaj sąsiedzi korzystają z urządzenia, a wykonane prace rzeczywiście służyły jego utrzymaniu, art. 154 może uzasadniać wspólne poniesienie kosztu. Jeśli strony uzgodnią równe rozliczenie, będzie to po 1200 zł na osobę. Nie jest to jednak ustawowy ryczałt, który należy się bez sprawdzania rachunku i zakresu robót.
Inny przykład: ogrodzenie nadal jest stabilne, lecz właściciel jednej działki nie lubi koloru siatki i zamawia zamiast niej drogie, pełne przęsła zapewniające większą prywatność. Taka zmiana może być dla niego wygodna i estetyczna, ale nie oznacza automatycznie, że sąsiad musi współfinansować ją jako „naprawę”. Podobnie nie można z góry przyjąć, że wymiana całego starego ogrodzenia na nowy płot jest zwykłym utrzymaniem tylko dlatego, że nowa konstrukcja pełni identyczną funkcję. Sąd Najwyższy wypowiedział się właśnie przeciwko tak szerokiemu rozumieniu tego obowiązku.
W praktyce zdarzają się również sytuacje pośrednie. Zamiast jednego słupka trzeba wymienić kilka, zardzewiałe mocowania nie nadają się do dalszego wykorzystania, a naprawa części elementów wymaga czasowego demontażu innych. Nie ma jednego procentowego progu, po przekroczeniu którego naprawa automatycznie zamienia się w nową budowę. Znaczenie mogą mieć stan techniczny starego ogrodzenia, cel robót, zakres usuniętych elementów oraz to, jaka konstrukcja powstała po zakończeniu prac. Nie każda wymiana elementu oznacza budowę nowego płotu, ale całkowite zastąpienie starej konstrukcji nową nie staje się konserwacją tylko przez użycie takiej nazwy w rozmowie.
Czy za wspólny płot zawsze płaci się dokładnie po połowie?
Tu pojawia się zaskakujący szczegół. Art. 154 nie podaje proporcji 50 do 50. Przepis mówi o wspólnym ponoszeniu kosztów utrzymania. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 2002 roku zauważył, że przy braku porozumienia można rozważać analogiczne zastosowanie zasad dotyczących wydatków na rzecz wspólną, a w praktyce spotyka się także pogląd o równym rozkładzie kosztów zgodnie ze zwyczajem. Nie jest to jednak przepis, który pozwala jednej stronie dowolnie wyliczyć rachunek i zawsze wymagać zapłaty dokładnie połowy bez oceny okoliczności.
Najprościej rozwiązać sprawę przed rozpoczęciem prac. Jeżeli obie strony uzgodnią, że naprawa kosztuje maksymalnie 3000 zł i każdy pokrywa 1500 zł, później łatwiej ustalić, czego dotyczyła zgoda. Inaczej wygląda sytuacja, gdy jedna osoba zamawia usługi bez uprzedzenia, a następnie przedstawia kwotę kilkakrotnie wyższą od kosztu potrzebnej naprawy. Sam rachunek od firmy dowodzi poniesienia wydatku, ale nie przesądza jeszcze, czy cały wydatek powinien obciążać drugą stronę. W razie braku porozumienia o zasadności i wysokości żądania może ostatecznie rozstrzygać sąd.
Płot stoi na granicy czy 20 centymetrów obok? To zmienia bardzo dużo
Zanim ktokolwiek zacznie liczyć koszty, trzeba ustalić jedną podstawową rzecz: gdzie dokładnie stoi ogrodzenie. Art. 154 dotyczy płotów i innych urządzeń znajdujących się na granicy gruntów sąsiadujących. Jeśli konstrukcja w całości znajduje się na działce jednego właściciela, nie można automatycznie traktować jej jako urządzenia granicznego tylko dlatego, że oddziela posesje. To częsta sytuacja, gdy ktoś postawił płot kilka lub kilkanaście centymetrów po swojej stronie, aby uniknąć wchodzenia na sąsiedni grunt podczas budowy.
Co istotne, sam fakt, że obie posesje korzystają z efektu ogrodzenia, nie dowodzi jeszcze współwłasności słupków, siatki i podmurówki. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że domniemanie z art. 154 dotyczy wspólnego użytku, a nie automatycznie wspólnego prawa własności. O tym, do kogo należą elementy konstrukcji, mogą decydować zasady dotyczące własności gruntu oraz wcześniejsze ustalenia. Ma to znaczenie na przykład przy rozbiórce starego płotu, kiedy powstaje pytanie, kto może zatrzymać odzyskane metalowe przęsła lub inne materiały.
Nie warto przyjmować, że stary płot wskazuje prawdziwą granicę tylko dlatego, że stoi tam od 30 lat. Dawne ogrodzenia mogły być stawiane orientacyjnie, a późniejsze remonty zmieniały położenie słupków. Jeśli sprawa jest sporna, znaczenie ma dokumentacja geodezyjna, a czasem praca uprawnionego geodety i formalne ustalenie przebiegu granicy. Wówczas nie chodzi już tylko o zapłatę za siatkę, ale o to, czyja nieruchomość została faktycznie zajęta. Zakup materiałów i rozpoczęcie betonowania bez wyjaśnienia tej kwestii może skończyć się dużo droższym konfliktem niż sama naprawa ogrodzenia.
Rozgraniczenie działek to osobna sprawa. Tutaj Kodeks wprost mówi o połowie kosztów
Warto odróżnić art. 152 od art. 154 Kodeksu cywilnego, bo oba przepisy dotyczą sąsiednich gruntów, lecz regulują inne wydatki. Art. 152 nakłada na właścicieli obowiązek współdziałania przy rozgraniczaniu nieruchomości i utrzymywaniu stałych znaków granicznych. W tym przypadku ustawodawca rzeczywiście wskazał, że koszty rozgraniczenia oraz urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponosi się po połowie. Nie można jednak wykorzystać tego przepisu jako ogólnej podstawy do obciążania sąsiada połową ceny nowego płotu. Sąd Najwyższy zwrócił na to uwagę przy sprawie o 900 zł.
Jeżeli nie ma sporu o granicę i chodzi wyłącznie o postawienie ładniejszego ogrodzenia, nie można nazywać tej inwestycji rozgraniczeniem tylko po to, by zażądać pieniędzy. Z kolei jeżeli przebieg granicy rzeczywiście jest niepewny, uporządkowanie stanu prawnego może być ważniejsze niż natychmiastowy montaż słupków. To właśnie rozgraniczenie pozwala wyjaśnić, gdzie kończy się jedna nieruchomość, a zaczyna druga. Dopiero znając tę linię, można bezpiecznie ustalać lokalizację nowego płotu i odpowiedzialność za ewentualne wejście na cudzy grunt.
Chcesz postawić własny płot? Sąsiad nie zawsze musi podpisać zgodę
Właściciel może co do zasady ogrodzić własną nieruchomość po swojej stronie granicy. Nie ma ogólnego przepisu wymagającego od niego pisemnej zgody sąsiada na każdy płot, który w całości mieści się na jego gruncie. Inna sytuacja powstaje, gdy słupki, fundament albo podmurówka mają wejść na działkę obok. Wtedy trzeba uwzględnić cudze prawo własności, a nie tylko przepisy dotyczące wysokości ogrodzenia. Nie wystarczy powiedzieć ekipie, że przecież „tak było zawsze”. Jeśli konstrukcja ma zajmować grunt po obu stronach granicy, ustalenie tego wcześniej z drugim właścicielem ogranicza ryzyko roszczeń.
Gdy ogrodzenie przekroczy granicę, sprawa może być bardziej skomplikowana niż proste żądanie rozbiórki. Z jednej strony właściciel korzysta z ochrony własności, w tym przewidzianej w art. 222 Kodeksu cywilnego. Z drugiej art. 151 zawiera szczególne rozwiązanie na wypadek przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia bez winy umyślnej. W pewnych okolicznościach ogranicza możliwość domagania się przywrócenia stanu poprzedniego i przewiduje inne roszczenia, na przykład o odpowiednie wynagrodzenie lub wykup zajętej części gruntu. Wyjątki dotyczą między innymi szybkiego sprzeciwu właściciela albo groźby niewspółmiernie wielkiej szkody. Dlatego nie można uczciwie obiecać, że każde ogrodzenie choćby minimalnie przekraczające granicę zostanie na żądanie natychmiast rozebrane.
Ogrodzenie do 2,20 metra bez zgłoszenia. Powyżej tej wysokości obowiązują formalności
Osobną kwestią są przepisy budowlane. W 2026 roku budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m co do zasady nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Jeśli płot ma być wyższy niż 2,20 m, wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Samo pozwolenie na budowę takiego ogrodzenia co do zasady nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak dowolności w zajmowaniu sąsiedniego gruntu ani pominięcia innych ograniczeń, które mogą wynikać na przykład z ochrony zabytków lub przepisów obowiązujących na konkretnym terenie.
W przepisach technicznych wskazano również, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Poniżej wysokości 1,8 m nie wolno umieszczać drutu kolczastego, tłuczonego szkła ani innych podobnych ostrych zabezpieczeń. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. W typowych przypadkach minimalna szerokość bramy w świetle to 2,4 m, a furtki 0,9 m, przy czym osobne zasady dotyczą dróg pożarowych. Warto sprawdzić te wymagania jeszcze na etapie projektu. Kłopot z nieprawidłowo wykonaną bramą lub ogrodzeniem nie zniknie tylko dlatego, że wykonawca wystawił fakturę.
Jeżeli sąsiedzi zgodzili się na nowy płot, obowiązuje ich porozumienie
Nie ma przeszkód, aby dwaj właściciele wspólnie postawili nowy płot. Mogą wybrać kolor, wysokość, rodzaj podmurówki, firmę wykonawczą i sposób podziału kosztów. Jeden sąsiad może zapłacić połowę, drugi połowę, ale można również ustalić inne proporcje. Wtedy podstawą rozliczenia będzie przede wszystkim zawarte porozumienie, a nie sam art. 154 dotyczący utrzymania istniejących urządzeń. Przykładowo przy budowie za 12 000 zł strony mogą uzgodnić, że jedna płaci 7000 zł, druga 5000 zł. Takie liczby wynikają z ich ustaleń, nie z urzędowej tabeli kosztów ogrodzeń.
Prawo nie nakazuje, aby każda umowa sąsiadów o sfinansowaniu płotu była zawierana w osobnym akcie notarialnym. Dla celów dowodowych najlepiej jednak zapisać ustalenia choćby w prostym dokumencie, który wskaże przebieg ogrodzenia, jego rodzaj, maksymalną cenę, podział wydatków i termin rozliczenia. Warto też uzgodnić, co się stanie, jeżeli wykonawca wykryje problem z podłożem albo zaproponuje droższy wariant. Samo ogólne stwierdzenie „zrobimy płot razem” może po kilku miesiącach okazać się niewystarczające do ustalenia, na jaki wydatek rzeczywiście wyrażono zgodę.
Sąsiad wykonał prace bez uzgodnienia. Co zrobić, gdy żąda kilku tysięcy złotych?
Najważniejsze jest odróżnienie trzech pytań: gdzie stoi płot, jakie prace wykonano i na jakiej podstawie druga strona domaga się zapłaty. Jeżeli przyszedł rachunek za naprawę ogrodzenia granicznego, warto poprosić o dokładny zakres robót i dowód poniesionych kosztów. Przydatne mogą być zdjęcia uszkodzeń sprzed remontu, kosztorys, faktura, informacja o zakupionych elementach i ustalenia prowadzone przed rozpoczęciem prac. Jeżeli była to pilna naprawa po uszkodzeniu konstrukcji, okoliczności mogą przemawiać za jej koniecznością. Jeżeli jednak zniknął cały stary płot i powstało nowe ogrodzenie, to bardzo istotny argument przy ocenie, czy druga strona może powoływać się na art. 154.
Brak wcześniejszego podpisu pod kosztorysem nie oznacza jeszcze automatycznie, że nie trzeba ponosić żadnych kosztów utrzymania wspólnego urządzenia. Z drugiej strony samodzielna decyzja sąsiada nie daje mu nieograniczonego prawa do przerzucania wydatków. Jeżeli rachunek jest sporny, można odpowiedzieć pisemnie, wskazując, czego nie uznajemy: na przykład wysokości kwoty, konieczności robót albo kwalifikowania całkowitej wymiany jako konserwacji. Trzeba zachować korespondencję i dokumenty. Nie warto natomiast ignorować formalnych pism sądowych, jeżeli sprawa trafi do sądu, ponieważ wtedy obowiązują już konkretne terminy na podjęcie działania.
Warto również pamiętać, że spór o płot i spór o granicę nieruchomości mogą się ze sobą łączyć, ale nie są tym samym. Można nie zgadzać się z rachunkiem za nowy płot, a jednocześnie akceptować potrzebę naprawy istniejącego urządzenia. Można też zgadzać się na wspólną inwestycję, lecz sprzeciwiać się jej ustawieniu kilka centymetrów po swojej stronie. W każdym z tych przypadków znaczenie mają inne fakty i dowody. Zbyt szybkie uznanie całej kwoty lub kategoryczne odrzucenie każdego kosztu bez sprawdzenia podstawy mogą tylko zaostrzyć konflikt.
Co to oznacza dla właścicieli domów i działek w praktyce?
Jeśli masz dom w Warszawie, pod miastem albo w innej części Polski, zasada jest taka sama: istniejący płot na granicy może rodzić obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania, ale samo sąsiedztwo nie zobowiązuje do finansowania dowolnego nowego ogrodzenia. Przy zwykłej naprawie warto sprawdzić konieczność wydatku i spróbować uzgodnić udział w kosztach. Przy całkowitej wymianie trzeba ustalić, czy wcześniej zawarto porozumienie o budowie i zapłacie. Szczególnie przy długiej granicy nieruchomości liczby są ważne: różnica między 130 a 280 zł za metr przy 60 metrach oznacza aż 9000 zł różnicy w cenie całego ogrodzenia. Wybór rodzaju płotu nie powinien więc następować dopiero po wystawieniu rachunku drugiej stronie.
Przed większym remontem dobrze ustalić przebieg granicy i zrobić zdjęcia starej konstrukcji, a także zachować uzgodniony zakres prac i wycenę. Przy droższym ogrodzeniu kilka zdań podpisanego porozumienia może oszczędzić obu rodzinom długiego sporu. Jeżeli zaś sąsiad już przyniósł fakturę, decydujące pytanie brzmi nie „czy płot stoi między nami?”, lecz „czy płacę za utrzymanie istniejącego płotu, czy za nową inwestycję, na którą się nie umawiałem?”. Właśnie na tej różnicy opiera się uchwała Sądu Najwyższego i obowiązujący art. 154 Kodeksu cywilnego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.