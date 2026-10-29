Gigantyczne promocje w Lidlu! Elektronarzędzia PARKSIDE nawet o 100 zł taniej. Oferta już od czwartku

29 października 2026 19:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejną dużą promocję dla majsterkowiczów, właścicieli domów i ogrodów. Od czwartku, 29 października, w ofercie pojawią się elektronarzędzia PARKSIDE PERFORMANCE. Wśród propozycji znalazły się wiertarkowkrętarka, reflektor LED, pilarka tarczowa oraz nowość – akumulatorowa pilarka do przycinania gałęzi. Ceny zaczynają się od 129 zł, a rabaty na wybrane urządzenia sięgają 100 zł.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl mocno przecenia PARKSIDE. Wiertarkowkrętarka za 129 zł

Jedną z najciekawszych propozycji nowej oferty jest akumulatorowa wiertarkowkrętarka PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.

Zobacz również:

Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik, który według producenta zapewnia dużą moc i długi czas eksploatacji.

Wiertarkowkrętarka ma również lampkę LED ułatwiającą pracę w słabiej oświetlonych miejscach.

Najważniejsze parametry to:

  • maksymalny moment obrotowy 60 Nm,
  • dwa zakresy prędkości obrotowej,
  • 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego oraz tryb wiercenia,
  • kompatybilność z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team.

Cena promocyjna wynosi 129 zł zamiast 199 zł.

Oznacza to obniżkę o 70 zł, czyli około 35 procent.

Zobacz również:

Wiertarkowkrętarka jest sprzedawana bez akumulatora i ładowarki.

Reflektor LED przeceniony aż o 100 zł

Kolejnym produktem jest akumulatorowy reflektor LED PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.

Urządzenie może przydać się podczas remontów, prac w garażu, piwnicy czy warsztacie.

Reflektor oferuje trzy poziomy jasności: 1000, 5000 oraz 10 000 lumenów.

Może pracować bezprzewodowo z akumulatorem lub po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Producent podkreśla także wytrzymałą obudowę z uchwytem, która ułatwia ustawienie lampy w miejscu pracy.

Cena została obniżona z 299 zł do 199 zł.

Klienci mogą więc zaoszczędzić 100 zł, czyli około 33 procent.

Produkt jest sprzedawany bez akumulatora i ładowarki.

Pilarka tarczowa PARKSIDE PERFORMANCE za 259 zł

Od czwartku w ofercie znajdzie się również akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.

Urządzenie przeznaczone jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz metalu przy użyciu odpowiedniej tarczy.

Według gazetki pilarka ma:

  • tarczę o średnicy 165 mm,
  • 24 zęby,
  • płynną regulację głębokości i kąta cięcia,
  • bezszczotkowy silnik,
  • złącze do zewnętrznego układu zasysania pyłu.

Cena pilarki wynosi 259 zł.

Urządzenie objęto pięcioletnią gwarancją producenta. Jest sprzedawane bez akumulatora i ładowarki.

Nowość w Lidlu. Akumulatorowa pilarka do gałęzi

W nowej ofercie pojawi się również urządzenie, które może szczególnie zainteresować właścicieli ogrodów.

To akumulatorowa pilarka PARKSIDE PERFORMANCE 20 V, przeznaczona do przycinania drzew i krzewów oraz rozdrabniania ściętych roślin.

Producent zastosował między innymi:

  • prowadnicę umożliwiającą cięcie gałęzi o średnicy do około 19 cm,
  • trzystopniową regulację prędkości łańcucha,
  • automatyczny system smarowania łańcucha,
  • funkcję szybkiej i beznarzędziowej wymiany łańcucha.

Maksymalna prędkość łańcucha wynosi 8 m/s.

Cena urządzenia to 199 zł.

To nowość oznaczona w gazetce Lidla. Pilarka jest sprzedawana bez akumulatora i ładowarki.

Ile kosztują elektronarzędzia PARKSIDE w Lidlu?

Produkt Cena od 29 października Obniżka
Wiertarkowkrętarka 20 V 129 zł 70 zł
Reflektor LED 20 V 199 zł 100 zł
Ręczna pilarka tarczowa 20 V 259 zł Nie wskazano
Pilarka do gałęzi 20 V 199 zł Nowość

Wszystkie cztery produkty należą do linii PARKSIDE PERFORMANCE i są kompatybilne z systemem akumulatorowym X 20 V Team.

Ważna informacja przed zakupem

W przypadku przedstawionych elektronarzędzi trzeba zwrócić uwagę na istotny szczegół.

Urządzenia oferowane są bez akumulatorów i ładowarek.

Osoby, które posiadają już kompatybilne akumulatory PARKSIDE X 20 V Team, mogą korzystać z nich również w nowych urządzeniach.

Pozostali klienci powinni uwzględnić dodatkowy koszt zakupu akumulatora i ładowarki.

W gazetce wskazano również pięcioletnią gwarancję producenta na prezentowane urządzenia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz remont, prace w warsztacie lub jesienne porządki w ogrodzie, nowa oferta Lidla może być okazją do zakupu sprzętu w niższych cenach.

Najtańsza wiertarkowkrętarka kosztuje 129 zł, a reflektor LED przeceniono aż o 100 zł.

W sprzedaży pojawią się także pilarki do prac stolarskich i ogrodowych.

Oferta rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku. Dostępność produktów może różnić się w poszczególnych sklepach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna