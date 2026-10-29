Gigantyczne promocje w Lidlu! Elektronarzędzia PARKSIDE nawet o 100 zł taniej. Oferta już od czwartku
Lidl przygotował kolejną dużą promocję dla majsterkowiczów, właścicieli domów i ogrodów. Od czwartku, 29 października, w ofercie pojawią się elektronarzędzia PARKSIDE PERFORMANCE. Wśród propozycji znalazły się wiertarkowkrętarka, reflektor LED, pilarka tarczowa oraz nowość – akumulatorowa pilarka do przycinania gałęzi. Ceny zaczynają się od 129 zł, a rabaty na wybrane urządzenia sięgają 100 zł.
Lidl mocno przecenia PARKSIDE. Wiertarkowkrętarka za 129 zł
Jedną z najciekawszych propozycji nowej oferty jest akumulatorowa wiertarkowkrętarka PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.
Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik, który według producenta zapewnia dużą moc i długi czas eksploatacji.
Wiertarkowkrętarka ma również lampkę LED ułatwiającą pracę w słabiej oświetlonych miejscach.
Najważniejsze parametry to:
- maksymalny moment obrotowy 60 Nm,
- dwa zakresy prędkości obrotowej,
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego oraz tryb wiercenia,
- kompatybilność z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team.
Cena promocyjna wynosi 129 zł zamiast 199 zł.
Oznacza to obniżkę o 70 zł, czyli około 35 procent.
Wiertarkowkrętarka jest sprzedawana bez akumulatora i ładowarki.
Reflektor LED przeceniony aż o 100 zł
Kolejnym produktem jest akumulatorowy reflektor LED PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.
Urządzenie może przydać się podczas remontów, prac w garażu, piwnicy czy warsztacie.
Reflektor oferuje trzy poziomy jasności: 1000, 5000 oraz 10 000 lumenów.
Może pracować bezprzewodowo z akumulatorem lub po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Producent podkreśla także wytrzymałą obudowę z uchwytem, która ułatwia ustawienie lampy w miejscu pracy.
Cena została obniżona z 299 zł do 199 zł.
Klienci mogą więc zaoszczędzić 100 zł, czyli około 33 procent.
Produkt jest sprzedawany bez akumulatora i ładowarki.
Pilarka tarczowa PARKSIDE PERFORMANCE za 259 zł
Od czwartku w ofercie znajdzie się również akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz metalu przy użyciu odpowiedniej tarczy.
Według gazetki pilarka ma:
- tarczę o średnicy 165 mm,
- 24 zęby,
- płynną regulację głębokości i kąta cięcia,
- bezszczotkowy silnik,
- złącze do zewnętrznego układu zasysania pyłu.
Cena pilarki wynosi 259 zł.
Urządzenie objęto pięcioletnią gwarancją producenta. Jest sprzedawane bez akumulatora i ładowarki.
Nowość w Lidlu. Akumulatorowa pilarka do gałęzi
W nowej ofercie pojawi się również urządzenie, które może szczególnie zainteresować właścicieli ogrodów.
To akumulatorowa pilarka PARKSIDE PERFORMANCE 20 V, przeznaczona do przycinania drzew i krzewów oraz rozdrabniania ściętych roślin.
Producent zastosował między innymi:
- prowadnicę umożliwiającą cięcie gałęzi o średnicy do około 19 cm,
- trzystopniową regulację prędkości łańcucha,
- automatyczny system smarowania łańcucha,
- funkcję szybkiej i beznarzędziowej wymiany łańcucha.
Maksymalna prędkość łańcucha wynosi 8 m/s.
Cena urządzenia to 199 zł.
To nowość oznaczona w gazetce Lidla. Pilarka jest sprzedawana bez akumulatora i ładowarki.
Ile kosztują elektronarzędzia PARKSIDE w Lidlu?
|Produkt
|Cena od 29 października
|Obniżka
|Wiertarkowkrętarka 20 V
|129 zł
|70 zł
|Reflektor LED 20 V
|199 zł
|100 zł
|Ręczna pilarka tarczowa 20 V
|259 zł
|Nie wskazano
|Pilarka do gałęzi 20 V
|199 zł
|Nowość
Wszystkie cztery produkty należą do linii PARKSIDE PERFORMANCE i są kompatybilne z systemem akumulatorowym X 20 V Team.
Ważna informacja przed zakupem
W przypadku przedstawionych elektronarzędzi trzeba zwrócić uwagę na istotny szczegół.
Urządzenia oferowane są bez akumulatorów i ładowarek.
Osoby, które posiadają już kompatybilne akumulatory PARKSIDE X 20 V Team, mogą korzystać z nich również w nowych urządzeniach.
Pozostali klienci powinni uwzględnić dodatkowy koszt zakupu akumulatora i ładowarki.
W gazetce wskazano również pięcioletnią gwarancję producenta na prezentowane urządzenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz remont, prace w warsztacie lub jesienne porządki w ogrodzie, nowa oferta Lidla może być okazją do zakupu sprzętu w niższych cenach.
Najtańsza wiertarkowkrętarka kosztuje 129 zł, a reflektor LED przeceniono aż o 100 zł.
W sprzedaży pojawią się także pilarki do prac stolarskich i ogrodowych.
Oferta rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku. Dostępność produktów może różnić się w poszczególnych sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.