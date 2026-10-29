Gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 23 procent. Hity już od 6,79 zł
Action przygotował kolejną porcję tygodniowych promocji. Wśród przecenionych produktów znalazły się słodycze, ciepłe czapki, kolorowe skarpetki, zabawki oraz zestawy prezentowe. Ceny zaczynają się już od 6,79 zł, a obniżki sięgają 23 procent. Szczególną uwagę mogą zwrócić produkty dla dzieci oraz niedrogie upominki.
Action rusza z nowymi promocjami. Słodycze za 6,79 zł
W aktualnej ofercie tygodnia Action znalazły się między innymi kwaśne lizaki Sour Treats w opakowaniu o wadze 500 gramów.
Produkt został przeceniony z 7,99 zł na 6,79 zł, co oznacza obniżkę o 15 procent względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją.
W przeliczeniu na kilogram cena wynosi 13,58 zł.
Duże opakowanie może zainteresować osoby przygotowujące słodki poczęstunek na Halloween lub spotkanie ze znajomymi.
Ciepłe czapki na jesień. Cena spadła do 12,95 zł
Wśród przecenionych produktów znalazła się również dzianinowa czapka.
Model dostępny jest w jednym rozmiarze i różnych kolorach.
Cena promocyjna wynosi 12,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 14,95 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 13 procent.
To propozycja dla osób szukających niedrogiego dodatku na chłodniejsze jesienne dni.
Popularna zabawka z kotkiem taniej o 10 zł
Jedną z bardziej charakterystycznych propozycji jest kula-niespodzianka Zuru Pets Alive z interaktywnym kotem do przytulania.
Zabawka dostępna jest w różnych wariantach i składa się z trzech części.
Produkt może zainteresować dzieci lubiące pluszowe zwierzątka i zabawki-niespodzianki.
Cena spadła z 44,95 zł do 34,95 zł.
To obniżka o 10 zł, czyli 22 procent.
Kolorowe skarpetki dla dzieci. Dwie pary za 9,95 zł
Action przygotował również promocję na dziecięce skarpetki.
W ofercie znalazły się między innymi:
- Domowe skarpetki dziewczęce – dwie pary, rozmiary 23–34, różne warianty.
- Kolorowe skarpetki z postaciami – dwie pary, rozmiary 23–24, różne warianty.
Oba produkty kosztują obecnie 9,95 zł za zestaw dwóch par.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 12,95 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 23 procent.
W przeliczeniu na jedną parę skarpetek cena wynosi około 4,98 zł.
Zestaw prezentowy dla kobiet za 16,95 zł
Wśród promocji znalazł się również zestaw upominkowy dla kobiet Joie de Vivre.
Na zdjęciu promocyjnym pokazano kosmetyki w ozdobnym opakowaniu, w tym flakonik zapachowy i produkt w tubce.
Zestaw dostępny jest w różnych wariantach.
Cena promocyjna wynosi 16,95 zł, zamiast 18,95 zł przed obniżką.
To rabat w wysokości 10 procent.
Tego rodzaju produkt może być niedrogim pomysłem na drobny prezent.
Ile kosztują produkty w promocji Action?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Kwaśne lizaki Sour Treats, 500 g
|6,79 zł
|15%
|Dzianinowa czapka
|12,95 zł
|13%
|Kula-niespodzianka Zuru Pets Alive
|34,95 zł
|22%
|Domowe skarpetki dziewczęce, 2 pary
|9,95 zł
|23%
|Skarpetki dziecięce, 2 pary
|9,95 zł
|23%
|Zestaw prezentowy Joie de Vivre
|16,95 zł
|10%
Podane rabaty odnoszą się do najniższych cen produktów z 30 dni przed obniżką.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup drobnych prezentów, jesiennych dodatków lub produktów dla dzieci, warto sprawdzić aktualną ofertę Action.
Najtańszy produkt z przedstawionych promocji kosztuje 6,79 zł, a największy rabat wynosi 23 procent.
Na szczególną uwagę zasługują dziecięce skarpetki za 9,95 zł za dwie pary oraz interaktywna zabawka Zuru Pets Alive przeceniona o 10 zł.
Oferta została oznaczona jako „Promocja tygodnia”. Dostępność poszczególnych artykułów może zależeć od sklepu i zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.