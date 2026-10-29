Wielkie kontrole w całej Polsce. Papierowy dokument już nie wystarczy
Właściciele domów powinni zwrócić uwagę na ważną zasadę dotyczącą kontroli przewodów kominowych. Protokół z takiego przeglądu nie powinien być już sporządzany wyłącznie na papierze. Obowiązuje elektroniczna forma dokumentu w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Warto wiedzieć, kto odpowiada za jego wystawienie i jak sprawdzić wynik kontroli.
Kontrola kominiarska. Papierowy protokół to już nie wszystko
Regularne sprawdzanie przewodów kominowych to jeden z obowiązków związanych z utrzymaniem budynku. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców oraz prawidłowe działanie instalacji odprowadzających spaliny i zapewniających wentylację.
Od 18 września 2023 roku protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych sporządza się elektronicznie w systemie CEEB.
Oznacza to, że dokumentacja takiego przeglądu ma określoną formę. Sam tradycyjny protokół papierowy nie zastępuje wymaganego e-protokołu.
Właściciel nieruchomości może otrzymać wydruk dokumentu, ale podstawą jest protokół sporządzony w systemie elektronicznym.
Kto wystawia elektroniczny protokół?
Za sporządzenie e-protokołu odpowiada osoba uprawniona do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych.
W zależności od rodzaju przewodów i zakresu kontroli mogą to być osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje kominiarskie lub budowlane.
To osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół w CEEB. Właściciel domu nie musi samodzielnie wprowadzać wyników przeglądu do systemu.
Przed umówieniem wizyty warto upewnić się, że wybrany specjalista ma wymagane uprawnienia i może wystawić elektroniczny protokół.
Jak często trzeba kontrolować przewody kominowe?
Zgodnie z Prawem budowlanym właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych.
Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinna odbywać się co najmniej raz w roku.
Nie należy jednak mylić takiego przeglądu z czyszczeniem przewodów kominowych. To dwa odrębne obowiązki.
Częstotliwość czyszczenia zależy między innymi od rodzaju instalacji i wykorzystywanego paliwa. W określonych przypadkach czyszczenie jest wymagane kilka razy w roku.
Gdzie sprawdzić protokół z kontroli?
Elektroniczne protokoły sporządzane są w ramach systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Właściciele nieruchomości mogą korzystać z usług udostępnianych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem systemu CEEB.
Warto zachować dostęp do dokumentacji i sprawdzić, czy po przeprowadzonym przeglądzie specjalista prawidłowo sporządził e-protokół.
Jeżeli kontrola wykazała nieprawidłowości, należy zapoznać się z zaleceniami i podjąć odpowiednie działania.
Co grozi za brak kontroli?
Obowiązek wykonywania okresowych kontroli wynika z przepisów Prawa budowlanego. Jego zaniedbanie może prowadzić do odpowiedzialności przewidzianej w tych przepisach.
Najpoważniejsze konsekwencje mogą jednak dotyczyć bezpieczeństwa domowników.
Niedrożne lub uszkodzone przewody kominowe, niesprawna wentylacja czy nieprawidłowe odprowadzanie spalin mogą zwiększać ryzyko pożaru i zatrucia tlenkiem węgla.
Ważne: brak elektronicznego protokołu i niewykonanie kontroli to nie zawsze ta sama sytuacja. Jeżeli przegląd faktycznie się odbył, ale dokument nie został prawidłowo sporządzony, należy wyjaśnić sprawę z osobą wykonującą kontrolę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś właścicielem domu, sprawdź datę ostatniego przeglądu przewodów kominowych i upewnij się, że kolejna kontrola została zaplanowana w wymaganym terminie.
Po wizycie kominiarza warto zweryfikować, czy został wystawiony elektroniczny protokół w CEEB.
Nie musisz samodzielnie sporządzać tego dokumentu. Obowiązek jego wystawienia spoczywa na uprawnionej osobie wykonującej kontrolę.
Najważniejsze: od 18 września 2023 roku wymagany protokół okresowej kontroli przewodów kominowych ma formę elektroniczną. Sam papierowy dokument nie zastępuje e-protokołu.
Źródła: Prawo budowlane, art. 62; przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków; informacje Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.