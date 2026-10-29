Biedronka mocno obniża cenę popularnego produktu. Od czwartku aż 37 procent taniej!
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję na produkty spożywcze. Od czwartku, 29 października, klienci mogą kupić polskie pieczarki w znacznie niższej cenie. Opakowanie o wadze 500 gramów kosztuje zaledwie 4,99 zł zamiast 7,99 zł. To obniżka o 37 procent. Oferta obowiązuje tylko przez trzy dni, do soboty, 31 października.
Wielka promocja w Biedronce. Cena spada o 3 złote
W sklepach sieci Biedronka ruszyła nowa promocja na świeże warzywa i grzyby. Tym razem przeceniono jeden z produktów często wykorzystywanych w polskiej kuchni.
Polskie pieczarki w opakowaniach po 500 gramów kosztują teraz 4,99 zł.
Przed obniżką cena wynosiła 7,99 zł za opakowanie. Oznacza to, że klienci oszczędzają 3 zł na każdym zakupionym opakowaniu.
Według informacji przedstawionych przez sieć jest to rabat w wysokości 37 procent.
Ile kosztuje kilogram pieczarek?
Cena promocyjna dotyczy opakowania o wadze 500 gramów.
Po przeliczeniu na kilogram oznacza to koszt 9,98 zł za kilogram.
Dla porównania przed promocją kilogram pieczarek kosztował w przeliczeniu 15,98 zł.
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Pieczarki polskie, 500 g
|7,99 zł
|4,99 zł
|Pieczarki, 1 kg (2 opakowania)
|15,98 zł
|9,98 zł
|Pieczarki, 2 kg (4 opakowania)
|31,96 zł
|19,96 zł
Przy zakupie dwóch kilogramów pieczarek oszczędność wynosi 12 zł w porównaniu z ceną sprzed obniżki.
Promocja tylko przez trzy dni
Oferta obowiązuje od 29 do 31 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają czas na zakupy od czwartku do soboty.
Na przedstawionym materiale promocyjnym nie wskazano konieczności posiadania karty Moja Biedronka ani aplikacji, aby skorzystać z obniżonej ceny.
Warto jednak pamiętać, że dostępność produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Co można przygotować z pieczarek?
Pieczarki są jednym z najbardziej uniwersalnych produktów w kuchni. Można wykorzystać je zarówno do szybkiego obiadu, jak i do przygotowania potraw na kilka dni.
Sprawdzą się między innymi jako dodatek do makaronu z sosem śmietanowym, farsz do naleśników i krokietów, składnik zupy pieczarkowej czy dodatek do zapiekanek.
Można je również podsmażyć z cebulą i podawać do mięsa, kaszy lub ziemniaków.
Warto pamiętać, że świeże pieczarki najlepiej przechowywać w lodówce i wykorzystać możliwie szybko po zakupie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz przygotowanie obiadu z pieczarkami, od czwartku możesz kupić je w Biedronce znacznie taniej.
Opakowanie 500 gramów kosztuje 4,99 zł, czyli o 3 zł mniej niż przed promocją.
To oznacza cenę 9,98 zł za kilogram oraz oszczędność 37 procent według gazetki sieci.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października. Na grafice nie wskazano dodatkowych warunków związanych z kartą lojalnościową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.