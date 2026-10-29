Lidl rusza z gigantyczną promocją na elektronarzędzia. Ceny spadają o 100 zł! Oferta od czwartku
Lidl przygotował dużą promocję dla majsterkowiczów i osób planujących remont. Od czwartku, 29 października, w sprzedaży pojawią się elektronarzędzia PARKSIDE PERFORMANCE w obniżonych cenach. Dwa urządzenia potaniały aż o 100 zł każde. W ofercie znalazły się między innymi młot kombi do prac remontowych oraz akumulatorowy klucz udarowy przydatny podczas wymiany kół samochodowych.
Wielka promocja w Lidlu. PARKSIDE PERFORMANCE taniej o 100 zł
Sieć Lidl przygotowała kolejną ofertę z kategorii „Warsztat i ogród”. Tym razem uwagę zwracają elektronarzędzia marki PARKSIDE PERFORMANCE, przeznaczone do wymagających prac domowych i warsztatowych.
Promocja rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku.
W gazetce znalazły się dwa urządzenia z rabatem wynoszącym 100 zł. Oba należą do akumulatorowej serii PARKSIDE X 20 V Team.
Młot kombi PARKSIDE za 249 zł zamiast 349 zł
Jedną z najważniejszych propozycji jest akumulatorowy młot kombi PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w betonie, kamieniu, metalu i drewnie. Może przydać się podczas remontów, montażu elementów konstrukcyjnych oraz wykonywania otworów w twardych materiałach.
Według informacji producenta młot oferuje:
- energię udarową 3 J,
- bezszczotkowy silnik,
- dodatkowy uchwyt obracany o 360 stopni,
- antypoślizgowy uchwyt Softgrip,
- lampkę roboczą LED,
- funkcje wiercenia, wiercenia z udarem i kucia.
Cena promocyjna wynosi 249 zł. Wcześniej urządzenie kosztowało 349 zł.
Oznacza to oszczędność 100 zł, czyli około 29 procent.
Producent podaje również pięcioletnią gwarancję.
Warto pamiętać, że urządzenie jest sprzedawane bez akumulatora i ładowarki. Osoby, które nie mają jeszcze sprzętu z systemu PARKSIDE X 20 V Team, muszą uwzględnić koszt tych elementów.
Klucz udarowy za 199 zł. Przyda się kierowcom
Drugą propozycją jest akumulatorowy klucz udarowy PARKSIDE PERFORMANCE 20 V.
Urządzenie może zainteresować przede wszystkim kierowców samodzielnie wymieniających koła, a także osoby wykonujące prace warsztatowe.
W zestawie znajdują się trzy nasadki kluczy w rozmiarach 17, 19 i 21 mm oraz walizka.
Klucz wyposażono w bezszczotkowy silnik, który według producenta ma zapewniać dużą moc i długą żywotność urządzenia.
Cena została obniżona z 299 zł do 199 zł.
To rabat w wysokości 100 zł, czyli około 33 procent.
Również ten model objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta.
Także w tym przypadku akumulator i ładowarkę trzeba posiadać osobno, ponieważ nie wchodzą w skład zestawu.
Dwa urządzenia, 200 zł oszczędności
Osoby planujące zakup obu elektronarzędzi mogą zaoszczędzić łącznie 200 zł w porównaniu z cenami podanymi w gazetce przed obniżką.
|Produkt
|Cena przed obniżką
|Cena promocyjna
|Akumulatorowy młot kombi 20 V
|349 zł
|249 zł
|Akumulatorowy klucz udarowy 20 V
|299 zł
|199 zł
|Razem
|648 zł
|448 zł
Oba urządzenia są kompatybilne z akumulatorami z serii PARKSIDE X 20 V Team, co może być szczególnie korzystne dla osób, które już korzystają z tego systemu.
Czy warto kupić elektronarzędzia z Lidla?
Największą zaletą tej oferty jest obniżka ceny dwóch urządzeń z serii PERFORMANCE.
Młot kombi może być przydatny przy remontach i pracach budowlanych, natomiast klucz udarowy sprawdzi się podczas prac przy samochodzie.
Przed zakupem warto jednak zwrócić uwagę na zawartość zestawu. Brak akumulatora i ładowarki oznacza dodatkowy wydatek dla osób, które dopiero rozpoczynają korzystanie z systemu PARKSIDE.
W przypadku klucza udarowego należy również pamiętać, że przy montażu kół samochodowych ostateczne dokręcenie śrub powinno odbywać się kluczem dynamometrycznym, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz remont lub wyposażenie domowego warsztatu, od 29 października możesz sprawdzić nową ofertę Lidla.
Młot kombi PARKSIDE PERFORMANCE będzie kosztował 249 zł, a klucz udarowy 199 zł. Na każdym z urządzeń można zaoszczędzić 100 zł.
Oba modele wyposażono w silniki bezszczotkowe i objęto pięcioletnią gwarancją.
Promocja rozpoczyna się w czwartek. Dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu i zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.