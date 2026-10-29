Możesz zwracać emeryturę nawet z 3 ostatnich lat. Ważne jest czy zgłosiłeś jeden szczegół w ZUS
Dorabianie do wcześniejszej emerytury może skończyć się koniecznością oddania pieniędzy, jeśli ZUS nie wiedział o dodatkowych przychodach. Zakład może rozliczyć nienależne wypłaty nawet za 3 lata kalendarzowe, podczas gdy po zgłoszeniu zarobków okres ten jest krótszy. Zasady dotyczą również mieszkańców Warszawy, ale nie każdego pracującego emeryta.
Ktoś otrzymał wcześniejszą emeryturę, po kilku miesiącach znalazł dodatkowe zajęcie i uznał, że skoro pracodawca odprowadza składki, sprawa jest załatwiona. Pieniądze z pracy wpływają na konto, a ZUS nadal przekazuje pełne świadczenie. Dopiero przy późniejszym rozliczeniu okazuje się, że przychody powinny były spowodować zmniejszenie lub zawieszenie części wypłat. W takiej sytuacji znaczenie ma nie tylko wysokość zarobków, ale również to, czy emeryt poinformował o nich Zakład. Różnica może obejmować kilka miesięcy albo kilka kolejnych lat.
Brak zgłoszenia może oznaczać rozliczenie 3 lat. Przepisy rozróżniają dwie sytuacje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że osoba dorabiająca do wcześniejszej emerytury lub renty powinna poinformować go o rozpoczęciu pracy oraz przewidywanym przychodzie. Później dochodzi obowiązek przekazania informacji o rzeczywistych zarobkach za zakończony rok. Jeżeli ZUS nie został powiadomiony o przychodach, a wypłaty okażą się nienależne, może żądać ich zwrotu za okres sięgający 3 lat wstecz. Po prawidłowym zawiadomieniu okres objęty takim rozliczeniem jest ograniczony do 1 roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji. Samo zgłoszenie nie sprawia jednak, że przekroczone limity przestają obowiązywać.
Podstawę stanowi art. 138 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis odnosi się do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w związku z przychodami, które wpływają na prawo do ich wypłaty. Jeżeli ZUS wydałby decyzję o rozliczeniu w 2027 roku, trzyletni okres odnoszący się do poprzednich lat kalendarzowych mógłby obejmować lata 2024-2026. Przy spełnieniu warunku wcześniejszego powiadomienia granica dotyczyłaby co do zasady roku 2026. Nie jest to automatyczne naliczenie długu za cały wskazany okres. Zakład musi najpierw ustalić, w których miesiącach i w jakiej wysokości świadczenie rzeczywiście nie przysługiwało.
To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie dla domowego budżetu. Trzy lata nie oznaczają obowiązku zwrotu wszystkich emerytur wypłaconych przez 36 miesięcy. Jeśli zarobki nie przekraczały obowiązujących limitów albo prawidłowe rozliczenie nie wykaże nienależnej wypłaty, nie ma podstaw do żądania zwrotu z tego powodu. Problem powstaje wtedy, gdy przychód powinien obniżyć świadczenie lub wstrzymać jego wypłatę, a emeryt nadal otrzymywał zbyt wysokie przelewy. Znaczenie mają również pouczenia przekazane świadczeniobiorcy, sposób rozliczenia przychodu i dokumenty znajdujące się w aktach sprawy.
ZUS powinien wiedzieć o pracy od początku. Samo odprowadzanie składek nie zastępuje zawiadomienia
Wcześniejszy emeryt, który podejmuje zatrudnienie, nie powinien odkładać zgłoszenia do końca roku. ZUS wskazuje formularz EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Można w nim przekazać informację o rozpoczęciu pracy oraz przewidywanej wysokości zarobków, a także zaktualizować wcześniej podaną kwotę. Jeżeli ktoś już podczas składania wniosku o świadczenie wie, że będzie nadal pracować, powinien poinformować o tym we wniosku. Gdy dodatkowa praca pojawia się później, należy zgłosić nową sytuację bez zbędnej zwłoki. Sam fakt, że pracodawca przesyła dokumenty składkowe i wypłaca wynagrodzenie zgodnie z przepisami, nie zastępuje obowiązku emeryta wobec ZUS.
Druga część formalności pojawia się po zakończeniu roku. Osoby objęte ograniczeniami w dorabianiu powinny do końca lutego przekazać zaświadczenie o przychodach z poprzedniego roku albo właściwe oświadczenie. Jeśli ktoś pracuje na etacie, dokument wystawia pracodawca. Przy działalności gospodarczej sposób ustalania przychodu wygląda inaczej: ZUS bierze pod uwagę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo kwotę, która stanowiłaby taką podstawę. Nie można więc bez sprawdzenia przepisów utożsamiać przychodu wykazywanego do rozliczenia emerytury z obrotem firmy czy z zyskiem po odliczeniu kosztów.
3 miesiące pracy mogą oznaczać 9900 zł do oddania. Liczy się to, co ZUS powinien wypłacić
Wyobraźmy sobie wcześniejszego emeryta pobierającego 3300 zł brutto miesięcznie, który we wrześniu, październiku i listopadzie 2026 roku osiąga dodatkowy przychód po 12 500 zł brutto miesięcznie z pracy uwzględnianej przy rozliczaniu świadczenia. W tym okresie górna miesięczna granica wynosi 12 003,10 zł. Przy przekroczeniu tej wartości wypłata wcześniejszej emerytury podlega zawieszeniu. Gdyby mimo to ZUS przekazał pełne świadczenia za wszystkie 3 miesiące, suma takich wypłat wyniosłaby 9900 zł. To przykładowe wyliczenie dla wskazanych miesięcy, przy założeniu rozliczenia miesięcznego i braku wcześniejszych potrąceń, a nie informacja o rzeczywistym długu konkretnej osoby.
Nie każdy przypadek kończy się żądaniem zwrotu całej miesięcznej emerytury. Jeśli wcześniejszy emeryt uzyskałby w tych samych 3 miesiącach po 8000 zł brutto przychodu, przekroczyłby dolny próg wynoszący 6463,20 zł, ale nie górny. W takim przedziale wypłata co do zasady jest zmniejszana, a nie całkowicie zawieszana. Dla emerytur maksymalne miesięczne zmniejszenie obowiązujące od marca 2026 roku wynosi 989,41 zł. Przy braku jakiegokolwiek zmniejszenia 3 takie miesiące mogłyby więc oznaczać łącznie 2968,23 zł nadpłaty w rozliczeniu miesięcznym. Każda z tych kwot zależy od faktycznego okresu pracy, przychodów, rodzaju świadczenia i wybranego sposobu rozliczenia.
Roczne rozliczenie bywa korzystniejsze od miesięcznego. Zaświadczenie powinno pokazywać poszczególne miesiące
Właśnie dlatego zaświadczenie od pracodawcy nie powinno ograniczać się wyłącznie do jednej sumy za cały rok. ZUS wskazuje, że może rozliczać świadczenie rocznie albo miesięcznie i zastosować wariant korzystniejszy dla świadczeniobiorcy. Przy nieregularnych zarobkach, premiach i okresach bez pracy oba sposoby mogą przynieść odmienne wyniki. Osoba, która przez większość roku otrzymywała niewielką pensję, a w jednym miesiącu wysoką premię, może być rozliczona inaczej niż ktoś pobierający równe wynagrodzenie przez 12 miesięcy. Bez informacji o przychodach w poszczególnych miesiącach trudniej sprawdzić, który wariant jest właściwy.
Po ukończeniu 60 lub 65 lat zasady są inne. Nie każdy pracujący emeryt musi zgłaszać zarobki
Ograniczenia dotyczą przede wszystkim osób pobierających wcześniejsze emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego oraz określonych grup rencistów. Po ukończeniu 60 lat przez kobietę lub 65 lat przez mężczyznę emeryt co do zasady może dorabiać bez limitów i nie musi corocznie przedstawiać ZUS zaświadczeń o wysokości dodatkowego wynagrodzenia. Odrębne reguły obowiązują między innymi przy emeryturze podwyższonej do ustawowego minimum oraz niektórych rentach. Jeśli pracująca osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny w trakcie roku, nadal może być konieczne rozliczenie miesięcy wcześniejszych, kiedy obowiązywały ją limity.
Warszawa: dodatkowa praca w stolicy nie zmienia zasad ZUS, ale może zmienić wysokość wypłaty
Dla mieszkańców Warszawy sytuacja jest taka sama jak w pozostałych częściach kraju. Osoba na wcześniejszej emeryturze mieszkająca na Woli i podejmująca dodatkową pracę w Śródmieściu nie otrzymuje osobnego stołecznego limitu dorabiania. Tak samo rozliczany jest pracownik z Wawra zatrudniony w podwarszawskiej firmie. Dla ZUS ważne są kwoty przychodów w odpowiednich miesiącach, wiek świadczeniobiorcy oraz rodzaj pobieranego świadczenia. Dodatkowa praca w innej dzielnicy albo nawet w innym województwie nie zwalnia z obowiązku przekazania informacji o zarobkach.
Formalności można załatwić przez eZUS lub w placówce Zakładu. W stolicy działają między innymi I Oddział ZUS przy ul. Senatorskiej 6/8 i II Oddział przy ul. Podskarbińskiej 25. Formularz EROP można jednak złożyć elektronicznie bez dojazdu do placówki. Przy kilku źródłach zarobków trzeba wykazać wszystkie przychody podlegające rozliczeniu, nie tylko pensję od głównego pracodawcy.
Co zrobić, jeśli wcześniej nie zgłaszałeś zarobków albo otrzymałeś żądanie zwrotu
Najpierw trzeba ustalić, za jakie miesiące pobierano świadczenie, jaki był wówczas wiek emeryta i które przychody podlegały rozliczeniu. Następnie warto zebrać od pracodawcy zaświadczenia z rozbiciem wypłat na poszczególne miesiące, a przy działalności gospodarczej dokumenty dotyczące właściwych podstaw wymiaru składek. Jeżeli informacja o zatrudnieniu nie została wcześniej przekazana, należy zgłosić ją do ZUS, zamiast czekać do kolejnego lutego. Można to zrobić formularzem EROP, a osobno przedstawić dokumenty potrzebne do rozliczenia zakończonych lat. Warto zachować dowód przekazania każdego zgłoszenia, ponieważ w sprawie późniejszego zwrotu znaczenie może mieć również to, kiedy Zakład został powiadomiony.
Gdy przyjdzie decyzja żądająca zwrotu, trzeba sprawdzić nie tylko kwotę, lecz także miesiące objęte rozliczeniem, zastosowane limity i sposób obliczenia nadpłaty. Od decyzji ZUS w sprawach emerytalno-rentowych co do zasady przysługuje odwołanie do sądu za pośrednictwem Zakładu w terminie miesiąca od doręczenia. Jeśli zadłużenie zostało prawidłowo ustalone, ale jednorazowa spłata przekracza możliwości domowego budżetu, można wystąpić o rozłożenie należności na raty. ZUS rozpatruje takie wnioski z uwzględnieniem wysokości długu oraz sytuacji materialnej i rodzinnej. Ustawa przewiduje także możliwość odstąpienia od żądania zwrotu w całości lub części w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Nie są to jednak rozwiązania przyznawane każdemu automatycznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.