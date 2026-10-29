Lidl szykuje gigantyczną promocję na hit dla dzieci. Cena spada aż o 190 zł! Oferta od piątku
Lidl przygotował wyjątkową ofertę dla rodziców i osób szukających prezentów dla najmłodszych. Od piątku, 30 października, w sprzedaży pojawi się duża drewniana kuchnia dla dzieci marki Lupilu. Zabawka ma piekarnik, mikrofalówkę, zlew i liczne akcesoria. Największe zaskoczenie to cena – zamiast 349 zł klienci zapłacą tylko 159 zł. Oznacza to obniżkę aż o 190 zł.
Wielka promocja w Lidlu. Drewniana kuchnia za 159 zł
W nowej ofercie Lidla znalazła się zabawka, która może przyciągnąć uwagę rodziców przygotowujących się do świątecznych zakupów.
Od piątku, 30 października 2026 roku, sieć wprowadza do sprzedaży drewnianą kuchnię Lupilu z 24 elementami.
Zabawka przypomina prawdziwą kuchnię. Wyposażono ją w szafki, piekarnik, kuchenkę mikrofalową oraz akcesoria do przygotowywania posiłków.
Cena promocyjna wynosi 159 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 349 zł.
Oznacza to oszczędność 190 zł, czyli ponad 54 procent.
Kuchenka, piekarnik i mikrofalówka. Dzieci mogą poczuć się jak w prawdziwej kuchni
Drewniana kuchnia Lupilu została wyposażona w kilka elementów imitujących prawdziwe urządzenia kuchenne.
Według informacji zamieszczonych w gazetce zabawka posiada:
- Dwie płyty kuchenne z lampkami LED oraz odgłosami gotowania i smażenia.
- Piekarnik z oświetleniem i blachą do pieczenia.
- Wbudowaną kuchenkę mikrofalową.
- Zlew i przestrzeń do przechowywania akcesoriów.
- Tablicę kredową i magnetyczną z tyłu zabawki, z piramidą żywieniową.
- Trzystopniową regulację wysokości.
Takie wyposażenie pozwala dzieciom odgrywać scenki związane z gotowaniem, przygotowywaniem posiłków i prowadzeniem własnej kuchni.
Aż 24 elementy w zestawie
Producent podaje, że zestaw zawiera 24 elementy.
Wśród akcesoriów znajdują się między innymi przybory kuchenne, naczynia i produkty spożywcze do zabawy.
Dzięki temu dziecko może korzystać z kuchni bez konieczności natychmiastowego dokupowania podstawowych akcesoriów.
Na uwagę zasługuje również wygląd zabawki. Kuchnia utrzymana jest w jasnej kolorystyce, z elementami przypominającymi drewno i pastelowymi frontami szafek.
Dla jakiego wieku przeznaczona jest kuchnia Lupilu?
Na materiale promocyjnym umieszczono oznaczenie 3+, co oznacza, że zabawka przeznaczona jest dla dzieci od trzeciego roku życia.
Wymiary kuchni wynoszą około 65 × 97 × 30 cm.
Dzięki trzystopniowej regulacji wysokości można dostosować ją do wzrostu dziecka w zakresie przewidzianym przez producenta.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy w pokoju dziecięcym jest wystarczająco dużo miejsca na ustawienie zabawki.
Ponad połowa ceny mniej. Ile można zaoszczędzić?
Porównanie cen przedstawia się następująco:
|Kwota
|Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
|349 zł
|Cena promocyjna od 30 października
|159 zł
|Oszczędność
|190 zł
|Obniżka procentowa
|około 54%
To jedna z większych procentowych obniżek w przedstawionej ofercie zabawek.
Warto jednak pamiętać, że dostępność produktu może być ograniczona do zapasów poszczególnych sklepów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz większego prezentu dla dziecka lub planujesz zakup zabawki na Boże Narodzenie, nowa oferta Lidla może być interesująca.
Od piątku, 30 października, drewniana kuchnia Lupilu z 24 elementami będzie kosztować 159 zł zamiast 349 zł.
Zabawka ma elementy świetlne i dźwiękowe, piekarnik, mikrofalówkę oraz regulowaną wysokość.
Przeznaczona jest dla dzieci od trzeciego roku życia.
Najważniejsze: obniżka wynosi aż 190 zł, a promocja rozpoczyna się w piątek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.