Mam pół kilo mięsa mielonego i kawałek kapusty. Zamiast kotletów robię ten obiad. Rodzina prosi o dokładkę
Nie trzeba lepić kotletów, zawijać gołąbków ani brudzić kilku garnków, żeby przygotować sycący obiad dla całej rodziny. Wystarczy pół kilograma mięsa mielonego, kawałek białej kapusty i kilka składników, które zwykle mamy w kuchni. Wszystko trafia na jedną patelnię, a sekret smaku kryje się w dwóch dodatkach: pieczarkach i odrobinie musztardy. Powstaje aromatyczne, domowe danie w kremowym sosie pomidorowym.
Zamiast zwykłych mielonych robię obiad z jednej patelni
Mięso mielone najczęściej wykorzystujemy do przygotowania kotletów, spaghetti lub tradycyjnych gołąbków. Tymczasem można z niego zrobić zupełnie inny obiad, który nie wymaga długiego przygotowania.
Wystarczy połączyć je z poszatkowaną kapustą i pieczarkami, a następnie poddusić w aromatycznym sosie.
To coś pomiędzy gołąbkami bez zawijania a domowym gulaszem. Danie jest sycące, lekko kremowe i pełne warzyw.
Największą zaletą jest to, że wszystkie składniki przygotowujemy na jednej dużej, głębokiej patelni.
Nie trzeba osobno gotować kapusty ani formować mięsnych kulek.
Dwa składniki zmieniają smak. Warto je dodać
Sekretem tej wersji są pieczarki i musztarda sarepska.
Pieczarki podczas podsmażania nabierają intensywniejszego smaku i doskonale komponują się z mięsem mielonym. Musztarda natomiast dodaje sosowi delikatnej ostrości i przełamuje słodycz pomidorów.
Ważne, aby nie przesadzić z jej ilością. Wystarczy jedna łyżeczka, żeby wzbogacić smak całej potrawy.
Dodatkowo niewielka ilość śmietanki sprawia, że sos staje się łagodniejszy i bardziej aksamitny.
Składniki na obiad dla czterech osób
Do przygotowania potrawy potrzebujesz:
- 500 g mięsa mielonego wieprzowego lub wieprzowo-wołowego,
- 400 g białej kapusty,
- 250 g pieczarek,
- 1 dużej cebuli,
- 2 ząbków czosnku,
- 300 ml passaty pomidorowej,
- 100 ml wody lub bulionu,
- 80 ml śmietanki 18% lub 30%,
- 1 łyżeczki musztardy sarepskiej,
- 1 łyżeczki słodkiej papryki,
- pół łyżeczki majeranku,
- soli i pieprzu do smaku,
- 2 łyżek oleju,
- opcjonalnie natki pietruszki lub koperku.
Czas przygotowania: około 40–45 minut.
Z podanych proporcji powstaną cztery porcje.
Jak przygotować mięso mielone z kapustą? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj warzywa.
Kapustę drobno poszatkuj. Cebulę pokrój w kostkę, pieczarki w plasterki, a czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę.
Jeżeli kapusta ma twarde, grube części, usuń je przed krojeniem.
Krok 2. Podsmaż mięso.
Na dużej, głębokiej patelni rozgrzej łyżkę oleju.
Dodaj mięso mielone i smaż przez około 6–8 minut, rozdrabniając je drewnianą łopatką. Mięso powinno stracić surowy kolor i zacząć się lekko rumienić.
Przełóż je na chwilę na talerz.
Krok 3. Dodaj pieczarki i cebulę.
Na tę samą patelnię wlej pozostałą łyżkę oleju.
Wrzuć pieczarki i smaż je przez kilka minut, aż odparuje część wody i zaczną się rumienić.
Dodaj cebulę, a po kolejnych 2–3 minutach czosnek.
Krok 4. Czas na kapustę.
Wsyp poszatkowaną kapustę i wymieszaj z pieczarkami.
Smaż przez około 4 minuty, mieszając, żeby warzywa równomiernie się podgrzały.
Następnie dodaj wcześniej podsmażone mięso.
Krok 5. Przygotuj sos.
Wlej passatę pomidorową i 100 ml wody lub bulionu.
Dodaj słodką paprykę, majeranek, musztardę, sól i pieprz.
Całość dokładnie wymieszaj.
Przykryj patelnię i duś na niewielkim ogniu przez 15–20 minut, aż kapusta zmięknie. Jeśli używasz starszej, twardszej kapusty, czas może być nieco dłuższy.
W razie potrzeby dolej odrobinę wody.
Krok 6. Dodaj ostatni składnik.
Kiedy kapusta będzie miękka, zmniejsz ogień i dodaj śmietankę.
Dokładnie wymieszaj i podgrzewaj jeszcze przez 2–3 minuty, nie doprowadzając sosu do gwałtownego wrzenia.
Spróbuj i w razie potrzeby dopraw.
Gotowe danie posyp natką pietruszki lub koperkiem.
Jeden błąd może sprawić, że potrawa będzie wodnista
Najczęstszym problemem podczas przygotowywania mięsa z kapustą jest zbyt duża ilość płynu.
Kapusta i pieczarki naturalnie oddają wodę podczas obróbki cieplnej.
Dlatego pieczarki najlepiej najpierw podsmażyć bez przykrycia, a dopiero później dodać pozostałe składniki.
Nie warto również wlewać od razu zbyt dużej ilości bulionu.
Jeżeli pod koniec gotowania sos okaże się zbyt rzadki, wystarczy zdjąć pokrywkę i podgrzewać potrawę jeszcze przez kilka minut, aby część płynu odparowała.
Z czym podawać? Trzy najlepsze dodatki
To danie jest sycące samo w sobie, ale świetnie komponuje się również z prostymi dodatkami.
Z ziemniakami: ugotowane ziemniaki lub purée doskonale pasują do kremowego sosu pomidorowego.
Z kaszą gryczaną: jej wyrazisty smak dobrze współgra z mięsem i pieczarkami.
Ze świeżym pieczywem: chrupiąca kromka chleba pozwoli zebrać z talerza aromatyczny sos.
Jeśli zależy Ci na szybkim obiedzie, możesz podać potrawę bez żadnych dodatkowych składników.
Czy można przygotować ten obiad dzień wcześniej?
Tak. To również dobry pomysł na posiłek przygotowany z wyprzedzeniem.
Po ostudzeniu przełóż danie do szczelnego pojemnika i schowaj do lodówki w ciągu dwóch godzin od zakończenia gotowania.
Przechowywane w temperaturze nie wyższej niż 4°C powinno zostać spożyte w ciągu 3–4 dni. Przed podaniem dokładnie je podgrzej.
Można też zamrozić porcje, najlepiej przed dodaniem śmietanki, ponieważ sos śmietanowy po rozmrożeniu może zmienić konsystencję.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz w lodówce pół kilograma mięsa mielonego i kawałek kapusty, nie musisz przygotowywać kolejnych kotletów.
Z tych składników możesz zrobić cztery porcje sycącego obiadu na jednej patelni.
Dodatek pieczarek, musztardy i kremowego sosu pomidorowego sprawia, że potrawa różni się od tradycyjnych mielonych i gołąbków.
To propozycja szczególnie na chłodniejsze dni, gdy mamy ochotę na ciepły, domowy posiłek, ale nie chcemy spędzać całego popołudnia w kuchni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.