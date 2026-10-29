Masz taki PIN do karty? Lepiej go zmień. Te cztery cyfry należą do najłatwiejszych do odgadnięcia
Cztery cyfry mają chronić dostęp do naszych pieniędzy. Problem w tym, że wiele osób wybiera niemal identyczne kombinacje, które łatwo zapamiętać, ale równie łatwo przewidzieć. Analiza milionów ujawnionych kodów pokazała zaskakującą prawidłowość: jeden prosty układ cyfr występował w ponad 10 procentach przypadków. Eksperci od bezpieczeństwa radzą, aby sprawdzić własny PIN i zrezygnować z najbardziej oczywistych kombinacji.
Jeden kod bije wszystkie rekordy. Używało go ponad 10 procent badanych
Czterocyfrowy PIN może przyjmować aż 10 tysięcy różnych kombinacji. Teoretycznie daje to duży wybór. W praktyce ludzie bardzo często sięgają po te same rozwiązania.
Pokazała to analiza przeprowadzona przez Nicka Berry’ego z DataGenetics. Badacz przeanalizował około 3,4 miliona czterocyfrowych kodów pochodzących z ujawnionych zbiorów haseł.
Najpopularniejszy okazał się PIN 1234.
Stanowił aż 10,713 procent wszystkich przeanalizowanych kombinacji.
Na drugim miejscu znalazł się kod 1111, który odpowiadał za nieco ponad 6 procent przypadków. Trzecie miejsce zajęło 0000 z wynikiem niemal 1,9 procent.
Oznacza to, że trzy najpopularniejsze kombinacje stanowiły łącznie około 18,6 procent analizowanej próby.
Warto zaznaczyć, że badanie dotyczyło ujawnionych czterocyfrowych haseł, a nie reprezentatywnej bazy kodów PIN do kart bankowych. Nie można więc twierdzić, że dokładnie taki sam odsetek kart płatniczych zabezpieczono tymi kombinacjami.
Sprawdź listę. Tych kodów lepiej unikać
Wśród najczęściej występujących kombinacji znalazły się:
|Kod PIN
|Udział w badanej próbie
|1234
|10,713%
|1111
|6,016%
|0000
|1,881%
|1212
|1,197%
|7777
|0,745%
|1004
|0,616%
|2000
|0,613%
|4444
|0,526%
|2222
|0,516%
|6969
|0,512%
To nie przypadek, że na liście dominują powtarzające się cyfry i proste sekwencje.
Takie kombinacje są wygodne, ponieważ nie wymagają wysiłku przy zapamiętywaniu. Jednocześnie należą do pierwszych, które mogą przyjść do głowy osobie próbującej odgadnąć cudzy kod.
Jeśli używasz jednej z tych kombinacji do zabezpieczenia karty lub telefonu, warto ją zmienić na mniej przewidywalną.
Nie tylko 1234. Ten błąd popełnia wiele osób
Zagrożeniem nie są wyłącznie cztery identyczne cyfry.
Niektórzy wybierają PIN związany z datą urodzenia, rokiem ślubu albo innym ważnym wydarzeniem.
Przykładowo osoba urodzona w 1985 roku może ustawić właśnie 1985 jako kod zabezpieczający.
Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś zna datę urodzenia właściciela karty albo może łatwo znaleźć ją w internecie.
Podobnie jest z kombinacjami tworzącymi charakterystyczne wzory na klawiaturze.
Przykładem jest 2580. Na typowej klawiaturze telefonu cyfry te układają się w pionową linię.
Choć taki kod może wydawać się mniej oczywisty niż 1234, również jest przewidywalnym schematem.
Zaskakujące wyniki analizy. Wystarczyło zaledwie 20 kombinacji
W badaniu DataGenetics ustalono również, że 20 najpopularniejszych czterocyfrowych kombinacji odpowiadało za 26,83 procent całego analizowanego zbioru.
To pokazuje, jak silnie użytkownicy koncentrują się na niewielkiej liczbie łatwych do zapamiętania kodów.
Gdyby wszystkie kombinacje wybierano z jednakowym prawdopodobieństwem, udział dowolnych 20 kodów wynosiłby zaledwie 0,2 procent.
Różnica jest więc ogromna.
Nie oznacza to jednak, że złodziej może bez ograniczeń sprawdzać kolejne kody w bankomacie. Banki stosują mechanizmy bezpieczeństwa, w tym ograniczenia liczby błędnych prób wprowadzenia PIN-u.
Przewidywalny kod nadal stanowi jednak niepotrzebne osłabienie ochrony.
Jak ustawić bezpieczniejszy PIN do karty?
Najlepiej wybrać kombinację, która nie ma oczywistego związku z naszym życiem i nie tworzy łatwego wzoru.
Warto przestrzegać kilku zasad:
- Unikaj prostych sekwencji, takich jak 1234 i 4321.
- Nie ustawiaj czterech identycznych cyfr, np. 1111 czy 0000.
- Nie używaj daty urodzenia swojej ani bliskich.
- Unikaj wzorów na klawiaturze, np. 2580.
- Nie stosuj tego samego PIN-u do kilku różnych kart lub urządzeń.
- Nie zapisuj PIN-u na karcie ani na kartce przechowywanej w portfelu.
- Zasłaniaj klawiaturę dłonią podczas wpisywania kodu w bankomacie lub terminalu.
Nie warto również korzystać z internetowych zestawień rzekomo „najbezpieczniejszych PIN-ów”. Kiedy konkretna kombinacja zostaje publicznie wskazana jako wyjątkowo rzadka, może stać się bardziej interesująca dla osób próbujących odgadywać kody.
Czy bank pozwoli zmienić PIN?
W wielu bankach zmianę kodu można przeprowadzić w bankomacie lub aplikacji mobilnej. Dostępne sposoby zależą jednak od banku i rodzaju karty.
Najlepiej sprawdzić instrukcję udostępnioną przez własną instytucję finansową.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś poznał Twój PIN, nie odkładaj działania. Zmień kod zgodnie z procedurą banku, a w razie ryzyka nieuprawnionego użycia karty skontaktuj się z bankiem i rozważ jej zastrzeżenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, czy kod zabezpieczający Twoją kartę nie należy do najbardziej oczywistych kombinacji.
1234, 1111, 0000 i 1212 to przykłady PIN-ów, których lepiej unikać.
Nie trzeba przy tym wybierać kodu skomplikowanego do tego stopnia, że nie będziemy w stanie go zapamiętać. Najważniejsze, aby był trudny do przewidzenia przez inną osobę.
Cztery cyfry mogą być skutecznym elementem zabezpieczenia pieniędzy, ale tylko wtedy, gdy nie podpowiadamy potencjalnemu oszustowi, jakie liczby wybraliśmy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.