Wilki pojawiają się przy domach. Władze podjęły nadzwyczajną decyzję. Będzie obowiązywać do odwołania
Niepokojące doniesienia z Podlasia. Mieszkańcy jednej z gmin coraz częściej informują o wilkach pojawiających się w pobliżu zabudowań. Sytuacja skłoniła lokalne władze do podjęcia nietypowej decyzji. Latarnie uliczne mają świecić przez całą noc, a mieszkańcy otrzymali zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i zwierząt domowych.
Wilki coraz bliżej zabudowań. Mieszkańcy zgłaszają ich obecność
W gminie Sidra, położonej w województwie podlaskim, pojawiły się doniesienia o wilkach widywanych w pobliżu domów. Informacje przekazywane przez mieszkańców wzbudziły niepokój i skłoniły samorząd do reakcji.
Władze zdecydowały się na rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo po zapadnięciu zmroku.
Od 28 października oświetlenie uliczne na terenie całej gminy ma działać nieprzerwanie od zmierzchu do świtu. Decyzja obowiązuje do odwołania.
O sprawie poinformował RMF24, powołując się na informacje dotyczące działań lokalnego samorządu.
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Całonocne oświetlenie ma przede wszystkim zwiększyć widoczność w pobliżu posesji, dróg i miejsc, którymi mieszkańcy przemieszczają się po zmroku.
Władze liczą również, że dodatkowe światło może zniechęcać dzikie zwierzęta do zbliżania się do zabudowań.
Nie oznacza to jednak, że samo włączenie latarni gwarantuje odstraszenie wilków. Oświetlenie jest działaniem ostrożnościowym, które ma ułatwić mieszkańcom dostrzeganie zwierząt i bezpieczne poruszanie się po okolicy.
Samorząd zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wracających wieczorem do domów oraz właścicieli zwierząt.
Właściciele psów i kotów powinni uważać. Ważny apel
W związku z pojawianiem się wilków mieszkańcom przypomniano o kilku podstawowych zasadach.
Przede wszystkim nie należy pozostawiać zwierząt domowych bez nadzoru na noc.
Psy, koty i zwierzęta gospodarskie powinny przebywać w odpowiednio zabezpieczonych miejscach.
Szczególnie niebezpieczne może być pozostawianie psa przywiązanego na zewnątrz. Zwierzę ma wówczas ograniczoną możliwość ucieczki przed zagrożeniem.
Warto również sprawdzić stan ogrodzenia posesji oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta gospodarskie.
Jedna rzecz może przyciągać dzikie zwierzęta pod domy
Istotne znaczenie ma również sposób przechowywania odpadów.
Resztki jedzenia, odpady pochodzenia zwierzęcego i niezabezpieczone śmietniki mogą stanowić źródło pokarmu dla dzikich zwierząt.
Dlatego mieszkańcom zaleca się:
- Niepozostawianie resztek mięsa i jedzenia na zewnątrz.
- Zamykanie pojemników na odpady.
- Zabezpieczanie kompostowników przed dostępem zwierząt.
- Niepozostawianie karmy dla psów i kotów na podwórku przez noc.
- Niewabienie i niedokarmianie dzikich zwierząt.
Takie środki ostrożności mogą ograniczyć sytuacje, w których zwierzęta przyzwyczajają się do szukania pożywienia w sąsiedztwie ludzi.
Dzieci po zmroku pod opieką dorosłych
Lokalne władze zwróciły także uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców.
Zalecono, aby dzieci przebywające poza domem po zmroku pozostawały pod opieką dorosłych.
Nie oznacza to, że na terenie gminy doszło do ataku wilka na człowieka. W dostępnych informacjach nie ma potwierdzenia takiego zdarzenia.
Zalecenia mają charakter zapobiegawczy i są związane ze zgłoszeniami dotyczącymi obecności drapieżników.
Co zrobić, jeśli zobaczysz wilka blisko domu?
Wilki zazwyczaj unikają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Ich pojawienie się w pobliżu zabudowań nie musi oznaczać, że zamierzają zaatakować.
Nie należy jednak próbować podchodzić do dzikiego zwierzęcia, karmić go ani robić zdjęć z niewielkiej odległości.
Jeżeli zauważysz wilka:
- Zachowaj spokój i nie zbliżaj się do zwierzęcia.
- Nie próbuj go dokarmiać ani oswajać.
- Nie uciekaj w panice. Zachowaj dystans i spokojnie się wycofaj.
- Jeśli wilk podchodzi zbyt blisko, postaraj się wyglądać na większego, mów głośno i zdecydowanie.
- Zabezpiecz zwierzęta domowe i nie pozwalaj im podbiegać do drapieżnika.
Niepokojące zachowania wilków lub ich powtarzającą się obecność przy zabudowaniach w gminie Sidra można zgłaszać Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Czy wilki stanowią zagrożenie również na Mazowszu?
Wilki występują także na Mazowszu, w tym na terenach leśnych położonych w sąsiedztwie miejscowości i osiedli.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja opisana w gminie Sidra występuje obecnie również w Warszawie. Nie ma podstaw, aby przenosić podlaskie ostrzeżenie na stolicę.
Mieszkańcy terenów sąsiadujących z lasami powinni natomiast pamiętać o zabezpieczaniu odpadów i odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami domowymi.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Decyzja władz gminy Sidra pokazuje, że zgłoszenia dotyczące dzikich zwierząt mogą prowadzić do zmian w codziennym funkcjonowaniu miejscowości.
Latarnie uliczne mają świecić przez całą noc aż do odwołania, a mieszkańcy zostali poproszeni o zwiększenie ostrożności.
Najważniejsze zalecenia dotyczą zabezpieczenia psów, kotów i zwierząt gospodarskich, usunięcia łatwo dostępnych resztek jedzenia oraz opieki nad dziećmi po zmroku.
Choć wilki zwykle unikają ludzi, ich obecność blisko domów wymaga rozsądku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.