Biedronka rusza z mocną promocją. Ludzie robią zapasy. Czas ucieka

19 sierpnia 2026 14:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła krótką promocję na mięso mielone. Od 17 do 19 sierpnia klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i pozwala mieszać produkty objęte ofertą.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja 1+1 gratis w Biedronce. Oferta tylko do 19 sierpnia

Sieć Biedronka przygotowała kolejną promocję dla klientów robiących większe zakupy spożywcze. Tym razem akcja obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.

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Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów objętych promocją tańszy z nich klient otrzymuje gratis. Co ważne, produkty można dowolnie mieszać.

Oferta obowiązuje od 17 do 19 sierpnia, więc klienci mają tylko kilka dni na skorzystanie z promocji.

Trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację

Promocja nie jest dostępna automatycznie dla każdego klienta. Aby otrzymać drugi produkt gratis, trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka albo aplikacji Biedronka.

Przy kasie należy więc zeskanować kartę lub aplikację przypisaną do konta klienta. Dopiero wtedy system naliczy rabat zgodnie z zasadami promocji.

Można mieszać różne rodzaje mięsa

Na grafice promocyjnej Biedronka informuje wprost: „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że klient nie musi kupować dwóch identycznych opakowań.

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Można więc wybrać różne produkty z kategorii objętej akcją, o ile należą do wskazanej oferty. W takim przypadku rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.

Promocja może zainteresować osoby robiące większe zakupy

Mięso mielone jest jednym z produktów często kupowanych na zapas, szczególnie przez rodziny planujące obiady na kilka dni. Krótka akcja 1+1 gratis może więc przyciągnąć osoby, które i tak planowały większe zakupy.

Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu. Biedronka zaznacza również, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz zakup mięsa mielonego, masz czas tylko do 19 sierpnia. Aby skorzystać z promocji, potrzebujesz karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Najważniejsze zasady są proste:

kupujesz 2 produkty objęte promocją, a tańszy otrzymujesz gratis. Produkty można mieszać, więc nie muszą być identyczne.

Przed zakupem warto sprawdzić dostępność produktów w swoim sklepie i zwrócić uwagę na ewentualne limity zapisane w regulaminie promocji.

Oferta trwa krótko, dlatego największego zainteresowania można spodziewać się właśnie w ostatnich dniach akcji.

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