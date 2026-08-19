Gigantyczne okazje w Action. Takich cen dawno nie widzieliśmy
Action uruchomił kolejną Promocję Tygodnia, tym razem mocno skierowaną do osób szukających taniej elektroniki i praktycznych akcesoriów. W ofercie znalazły się między innymi powerbank 20 000 mAh za 69,95 zł, bezprzewodowy głośnik za 69,95 zł, przewód USB-C za 14,95 zł oraz baterie znanych marek po niespełna 1 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 25 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
Sieć znana jest przede wszystkim z niedrogich produktów do domu, warsztatu i codziennego użytku, ale coraz częściej mocno rozwija również ofertę elektroniczną. Tym razem przeceny dotyczą produktów, które mogą przydać się zarówno w domu, jak i podczas podróży.
Powerbank 20 000 mAh za 69,95 zł. To jedna z najmocniejszych ofert
Jednym z najciekawszych produktów w aktualnej promocji jest powerbank Xtorm o pojemności 20 000 mAh. Cena została ustalona na 69,95 zł.
Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 30 W. Może więc służyć do zasilania smartfonów, tabletów, przenośnych konsol, a w odpowiednich warunkach także części laptopów.
Powerbank ma również wbudowany przewód USB-C, który może pełnić funkcję uchwytu. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem pamiętać o dodatkowym kablu.
Dla osób często podróżujących albo korzystających z telefonu poza domem może to być jedna z ciekawszych pozycji z całej oferty.
Głośnik bezprzewodowy za 69,95 zł
W tej samej cenie, czyli 69,95 zł, Action oferuje także głośnik bezprzewodowy XL Fresh ’n Rebel.
Model zapewnia 24 W RMS mocy i wykorzystuje dwa 12-watowe głośniki. Producent deklaruje do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu.
Urządzenie ma również podświetlenie LED z kilkoma trybami i kolorami. Dodatkowo dwa identyczne głośniki można ze sobą zsynchronizować, tworząc większy zestaw stereo.
To propozycja dla osób, które chcą prostego głośnika do domu, na działkę, balkon albo niewielką imprezę, bez wydawania kilkuset złotych.
Kabel 2 metry za 14,95 zł
W Promocji Tygodnia pojawił się również kabel Re-load USB-A do USB-C o długości 2 metrów. Kosztuje 14,95 zł.
Przewód pozwala zarówno na ładowanie urządzeń, jak i przesyłanie danych z prędkością do 480 Mb/s.
Ma materiałowy oplot, który powinien lepiej znosić codzienne zginanie i intensywne użytkowanie. W sprzedaży dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała.
Baterie Panasonic i Philips poniżej złotówki za sztukę
Promocja obejmuje również klasyczne baterie AA i AAA. W kilku przypadkach cena czteropaku została obniżona do około 3,79 zł.
4 baterie Panasonic AA kosztują 3,79 zł, co daje mniej niż 1 zł za sztukę.
4 baterie Panasonic AAA kosztują 3,78 zł.
W podobnej cenie dostępne są również baterie Philips Alkaline Power Plus AA i AAA. Czteropak kosztuje 3,79 zł.
To dobra wiadomość dla osób, które regularnie używają baterii do pilotów, zabawek, zegarów, lampek czy drobnego sprzętu elektronicznego.
Action przecenia też sprzęt dla majsterkowiczów
Promocja nie ogranicza się wyłącznie do elektroniki. W ofercie znalazł się również wózek 2 w 1 Werckmann za 99,99 zł.
Sprzęt ma ułatwiać przewożenie ciężkich i nieporęcznych przedmiotów. Może przydać się podczas przeprowadzki, transportu dużych paczek, skrzynek, sprzętu albo cięższych zakupów.
To kolejny przykład tego, że Action próbuje łączyć w jednej promocji produkty dla kilku różnych grup klientów.
Promocja trwa tylko do 25 sierpnia
Aktualna Promocja Tygodnia obowiązuje do wtorku 25 sierpnia 2026 roku albo do wyczerpania zapasów.
Produkty objęte akcją są dostępne w sklepach stacjonarnych. Przy popularniejszych promocjach dostępność może różnić się w zależności od konkretnej placówki.
Warto więc pamiętać, że atrakcyjna cena nie oznacza gwarancji, że dany produkt będzie jeszcze dostępny pod koniec promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz niedrogiej elektroniki, aktualna oferta Action może być warta sprawdzenia przede wszystkim ze względu na powerbank 20 000 mAh za 69,95 zł i głośnik za 69,95 zł.
Osoby, które potrzebują drobnych akcesoriów, mogą zwrócić uwagę również na kabel za 14,95 zł oraz baterie AA i AAA, których cena w promocji spadła poniżej 1 zł za sztukę.
Promocja kończy się 25 sierpnia i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jeśli interesuje Cię konkretny produkt, lepiej nie odkładać zakupu na ostatni dzień akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.