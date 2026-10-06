Lidl odpalił wielką promocję na znicze. Ceny mocno w dół, ale trzeba kupić kilka sztuk
Lidl uruchomił dużą akcję na znicze przed okresem wzmożonych zakupów na cmentarze. W promocji znalazło się wiele modeli o różnym czasie palenia — od około 20 aż do 70 godzin. Najtańsze można kupić już za 3,39 zł za sztukę. Jest jednak warunek: promocyjne ceny obowiązują przy zakupie określonej liczby zniczy. Oferta trwa tylko do środy, 7 października.
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października. To oznacza, że osoby, które chcą skorzystać z obniżek, mają coraz mniej czasu. Lidl przecenił zarówno niewielkie znicze, jak i większe modele o czasie palenia sięgającym kilkudziesięciu godzin.
Znicze już od 3,39 zł
Jedną z najtańszych propozycji jest znicz Luna o wysokości 14 cm i czasie palenia około 30 godzin. Przy zakupie sześciu sztuk cena jednej spada o 15 proc. — z 3,99 zł do 3,39 zł.
Sześć sztuk kosztuje więc 20,34 zł.
Podobny mechanizm zastosowano przy zniczu Opal. Przy zakupie sześciu sztuk cena pojedynczego znicza wynosi 3,79 zł zamiast 4,49 zł. Deklarowany czas palenia to około 20 godzin.
Większe znicze również taniej
W ofercie znalazł się znicz Kalia o wysokości 23 cm. Przy zakupie czterech sztuk cena jednej spada z 6,99 zł do 5,89 zł.
Znicz Diament kosztuje 6,79 zł przy zakupie trzech sztuk, zamiast 7,99 zł.
Za model Flamma trzeba zapłacić 8,69 zł za sztukę przy zakupie trzech. Według gazetki jego czas palenia wynosi około 70 godzin.
Znicze palące się nawet 70 godzin
Dłuższy deklarowany czas palenia mają również droższe modele.
Znicz Claris kosztuje w promocji 22,99 zł zamiast 26,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Jego czas palenia wynosi około 70 godzin.
Z kolei znicz Katedra, o deklarowanym czasie palenia około 60 godzin, kosztuje 16,99 zł przy zakupie dwóch sztuk zamiast 19,99 zł.
Lidl przecenił również model Tryptyk. Przy zakupie trzech sztuk jedna kosztuje 8,49 zł zamiast 9,99 zł.
Jest też duży znicz za 12,79 zł
W gazetce znalazł się także większy znicz z krzyżem o wysokości około 33 cm. Przy zakupie dwóch sztuk jego cena spada z 14,99 zł do 12,79 zł za sztukę. Deklarowany czas palenia wynosi około 50 godzin.
Warto zwracać uwagę na liczbę wymaganych sztuk, ponieważ właśnie od niej zależy uzyskanie obniżonej ceny. W zależności od modelu trzeba kupić dwie, trzy, cztery albo sześć sztuk.
Promocja zaraz się kończy
Akcja obowiązuje od poniedziałku 5 października do środy 7 października. Oznacza to, że środa będzie ostatnim dniem zakupów w przedstawionych cenach.
Przy części produktów Lidl zaznacza również, że są dostępne tylko w wybranych sklepach. Dostępność konkretnych wzorów może więc zależeć od placówki.
Lidl Polska ma obecnie ponad 1000 sklepów w kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.