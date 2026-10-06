Od czwartku gigantyczna promocja w Kauflandzie. Te produkty będzie można kupić dużo taniej
Kaufland szykuje dużą zmianę cen. W czwartek, 8 października, zacznie obowiązywać nowa gazetka sieci, a w niej przeceny obejmujące mięso, masło, kawę, pieczywo, owoce, warzywa i produkty codziennego użytku. Niektóre ceny zostaną obniżone o ponad połowę. Karkówka będzie kosztowała 10,99 zł za kilogram, masło 3,49 zł, a kilogram polskich jabłek 2,49 zł.
Kaufland potwierdza już publikację nowej gazetki na 8–14 października 2026 roku. Oznacza to, że nowe ceny zaczną obowiązywać w czwartek i zasadnicza część oferty potrwa do następnej środy.
Karkówka za 10,99 zł. Cena spada o ponad połowę
Jednym z najmocniejszych punktów nowej oferty jest karkówka wieprzowa bez kości. Od czwartku kilogram ma kosztować 10,99 zł zamiast 22,99 zł. To obniżka o około 52 proc.
Mocno przecenione zostaną również warzywa i owoce. Opakowanie 500 g pomidorów rzymskich mini będzie kosztowało 6,99 zł zamiast 14,99 zł, czyli o 53 proc. mniej.
Kilogram polskich jabłek Szampion będzie natomiast dostępny za 2,49 zł zamiast 4,99 zł. To dokładnie 50-procentowa obniżka.
W nowej gazetce pojawiają się także jasne winogrona po 5,99 zł/kg zamiast 12,99 zł oraz cytryny po 4,99 zł/kg zamiast 11,99 zł.
Masło Łaciate za 3,49 zł. Jest warunek
Duże zainteresowanie może wzbudzić promocja na masło. Masło ekstra Łaciate 200 g będzie kosztowało 3,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk i z Kaufland Card. Regularna cena wskazana w ofercie wynosi 5,99 zł za opakowanie.
Przy dwóch opakowaniach klient zapłaci więc 6,98 zł za 400 g masła.
Taniej będzie także w dziale nabiałowym. Twaróg wiejski klinek Piątnicy 250 g będzie można kupić za 3,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Kawa za 18,99 zł, chleb za 1,99 zł
Kolejną dużą obniżką jest kawa mielona Eduscho 500 g. Jej promocyjna cena wyniesie 18,99 zł, podczas gdy jako cenę odniesienia w gazetce podano 37,99 zł. Oznacza to przecenę o 50 proc.
Chleb graham 500 g będzie kosztował 1,99 zł zamiast 3,99 zł. Także tutaj mamy więc obniżkę o połowę.
Na tym nie koniec. Wśród mocniejszych pozycji nowej gazetki znalazły się również Ptasie Mleczko E.Wedel 340 g za 12,99 zł zamiast 21,99 zł oraz oliwa z oliwek extra virgin Costa d’Oro za 24,99 zł zamiast 49,99 zł.
Są też promocje typu „gratis”
Kaufland nie ograniczył nowej akcji wyłącznie do zwykłych obniżek.
W gazetce znalazła się m.in. promocja na wodę mineralną Rodowita z Roztocza w formule 6+6 gratis. Warunkiem jest zakup 12 butelek, a poszczególne warianty można mieszać. Cena wynikowa jednej butelki to 0,99 zł.
Promocje wielosztukowe obejmują również wybrane konserwy. Przy zakupie trzech produktów Dawtona lub wybranych produktów Graal najtańszy trzeci produkt jest gratis.
Nowa gazetka rusza w czwartek
Nowa tygodniowa oferta Kauflandu będzie obowiązywała od czwartku 8 października do środy 14 października. Oficjalna strona sieci pokazuje ją już w sekcji nadchodzących gazetek.
Warto przy tym sprawdzać warunki przy konkretnych produktach. Część cen wymaga Kaufland Card, zakupu kilku sztuk albo aktywowania odpowiedniej oferty. Sieć zastrzega również sprzedaż w ilościach detalicznych i do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.