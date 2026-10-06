Usłyszysz eksplozję na ulicy? Rząd mówi, co zrobić natychmiast. Nie biegnij przed siebie

6 października 2026 22:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Głośna eksplozja na otwartej przestrzeni może wywołać odruch ucieczki. Tymczasem oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje inne zachowanie: należy natychmiast paść na ziemię, najlepiej znaleźć się w zagłębieniu terenu i osłonić głowę. Rząd opublikował również instrukcje dotyczące szukania schronienia, korzystania z telefonu oraz zachowania po ogłoszeniu alarmu.

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Warszawa nocą. Zdjęcie wykonane z tarasu widokowego Varso.
Warszawa nocą. Zdjęcie wykonane z tarasu widokowego Varso. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Temat nie jest wyłącznie teoretyczny. Jeszcze 5 października 2026 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego alert związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę i operowaniem polskiego lotnictwa w przestrzeni RP. Później zagrożenie zostało odwołane, a RCB poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski.

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Oficjalna instrukcja dotycząca ataku z powietrza zawiera bardzo krótkie zalecenie dotyczące sytuacji, w której człowiek znajduje się na zewnątrz.

Jeżeli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, należy paść na ziemię, najlepiej w zagłębieniu terenu, i osłonić głowę.

Oznacza to, że odruchowe bieganie po otwartej przestrzeni nie jest zachowaniem wskazanym w rządowej instrukcji. Jeśli w pobliżu znajduje się obniżenie terenu, może zapewnić lepszą osłonę niż pozostawanie w pozycji stojącej na otwartej przestrzeni.

Nie należy natomiast interpretować tej instrukcji jako uniwersalnego zalecenia dla każdego rodzaju wybuchu. Rządowa wskazówka dotyczy konkretnie eksplozji usłyszanej na otwartym terenie w kontekście zagrożenia atakiem z powietrza.

Usłyszysz alarm? Rząd wskazuje, gdzie się udać

Jeżeli wcześniej zostanie ogłoszony alarm, zalecenia są inne. Należy udać się ustaloną wcześniej drogą do miejsca schronienia i zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny.

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Miejsce schronienia powinno być pozbawione okien, mieć grube ściany i strop, dostęp do powietrza oraz wyjście awaryjne.

Nie wychodź od razu po eksplozji

Kolejne zalecenie może być równie ważne. Osoby znajdujące się już w schronieniu nie powinny opuszczać go pochopnie.

Powodem jest możliwość utrzymywania się zagrożenia także po pierwszym zdarzeniu. Należy śledzić oficjalne komunikaty i stosować się do poleceń służb.

Telefon może być potrzebny innym. Rząd zaleca SMS-y

W sytuacji zagrożenia wiele osób odruchowo zaczyna telefonować do rodziny. Rząd zwraca uwagę na jeszcze jeden problem — przeciążenie sieci.

Dlatego oficjalne zalecenie brzmi, aby ograniczyć połączenia telefoniczne i korzystać z wiadomości SMS.

Warto również sprawdzić, czy w pobliżu nie ma osoby, która potrzebuje pomocy, o ile można zrobić to bez narażania własnego bezpieczeństwa.

Alerty o zagrożeniu z powietrza były wysyłane już we wrześniu i październiku

RCB w ostatnich tygodniach kilkukrotnie uruchamiało alerty w związku z sytuacją za wschodnią granicą. Przykładowo 17 września mieszkańcy części Polski otrzymali komunikat o zagrożeniu atakiem z powietrza z poleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca i oczekiwania na dalsze informacje. Zagrożenie zostało następnie odwołane.

Podobne komunikaty pojawiały się również 13, 15, 21 i 24 września oraz 5 października w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W komunikatach RCB podkreślało, że sytuacja jest monitorowana i należy oczekiwać dalszych informacji.

Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” obejmuje nie tylko atak z powietrza, ale również ewakuację, blackout, schronienia, zagrożenia chemiczne i radiacyjne, pożary, powodzie oraz przygotowanie rodzinnego planu na sytuację kryzysową.

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