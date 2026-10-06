Usłyszysz eksplozję na ulicy? Rząd mówi, co zrobić natychmiast. Nie biegnij przed siebie
Głośna eksplozja na otwartej przestrzeni może wywołać odruch ucieczki. Tymczasem oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje inne zachowanie: należy natychmiast paść na ziemię, najlepiej znaleźć się w zagłębieniu terenu i osłonić głowę. Rząd opublikował również instrukcje dotyczące szukania schronienia, korzystania z telefonu oraz zachowania po ogłoszeniu alarmu.
Temat nie jest wyłącznie teoretyczny. Jeszcze 5 października 2026 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego alert związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę i operowaniem polskiego lotnictwa w przestrzeni RP. Później zagrożenie zostało odwołane, a RCB poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski.
Eksplozja na otwartym terenie. Pierwsze sekundy są kluczowe
Oficjalna instrukcja dotycząca ataku z powietrza zawiera bardzo krótkie zalecenie dotyczące sytuacji, w której człowiek znajduje się na zewnątrz.
Jeżeli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, należy paść na ziemię, najlepiej w zagłębieniu terenu, i osłonić głowę.
Oznacza to, że odruchowe bieganie po otwartej przestrzeni nie jest zachowaniem wskazanym w rządowej instrukcji. Jeśli w pobliżu znajduje się obniżenie terenu, może zapewnić lepszą osłonę niż pozostawanie w pozycji stojącej na otwartej przestrzeni.
Nie należy natomiast interpretować tej instrukcji jako uniwersalnego zalecenia dla każdego rodzaju wybuchu. Rządowa wskazówka dotyczy konkretnie eksplozji usłyszanej na otwartym terenie w kontekście zagrożenia atakiem z powietrza.
Usłyszysz alarm? Rząd wskazuje, gdzie się udać
Jeżeli wcześniej zostanie ogłoszony alarm, zalecenia są inne. Należy udać się ustaloną wcześniej drogą do miejsca schronienia i zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny.
W przypadku przemieszczania się wewnątrz budynku nie należy korzystać z windy — rząd zaleca schody.
Miejsce schronienia powinno być pozbawione okien, mieć grube ściany i strop, dostęp do powietrza oraz wyjście awaryjne.
Nie wychodź od razu po eksplozji
Kolejne zalecenie może być równie ważne. Osoby znajdujące się już w schronieniu nie powinny opuszczać go pochopnie.
Powodem jest możliwość utrzymywania się zagrożenia także po pierwszym zdarzeniu. Należy śledzić oficjalne komunikaty i stosować się do poleceń służb.
Telefon może być potrzebny innym. Rząd zaleca SMS-y
W sytuacji zagrożenia wiele osób odruchowo zaczyna telefonować do rodziny. Rząd zwraca uwagę na jeszcze jeden problem — przeciążenie sieci.
Dlatego oficjalne zalecenie brzmi, aby ograniczyć połączenia telefoniczne i korzystać z wiadomości SMS.
Warto również sprawdzić, czy w pobliżu nie ma osoby, która potrzebuje pomocy, o ile można zrobić to bez narażania własnego bezpieczeństwa.
Alerty o zagrożeniu z powietrza były wysyłane już we wrześniu i październiku
RCB w ostatnich tygodniach kilkukrotnie uruchamiało alerty w związku z sytuacją za wschodnią granicą. Przykładowo 17 września mieszkańcy części Polski otrzymali komunikat o zagrożeniu atakiem z powietrza z poleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca i oczekiwania na dalsze informacje. Zagrożenie zostało następnie odwołane.
Podobne komunikaty pojawiały się również 13, 15, 21 i 24 września oraz 5 października w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W komunikatach RCB podkreślało, że sytuacja jest monitorowana i należy oczekiwać dalszych informacji.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” obejmuje nie tylko atak z powietrza, ale również ewakuację, blackout, schronienia, zagrożenia chemiczne i radiacyjne, pożary, powodzie oraz przygotowanie rodzinnego planu na sytuację kryzysową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.