Potężne burze uderzą w Polskę. Alert RCB dla mieszkańców. Wiatr może osiągnąć 90 km/h
Nad Polskę nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Już w nocy ze środy na czwartek przez część kraju przejdą burze z ulewnym deszczem i bardzo silnym wiatrem. Lokalnie może spaść około 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy mogą osiągać nawet 90 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach energii.
Najtrudniejsza noc przed częścią Polski
W nocy z 19 na 20 sierpnia nad Polskę wkroczy strefa pofalowanego frontu chłodnego. Jest on związany z niżem przemieszczającym się w kierunku Zatoki Botnickiej.
Front ma rozciągać się od Lubelszczyzny, przez województwo łódzkie, aż po Dolny Śląsk. W jego obrębie mogą rozwijać się gwałtowne burze.
Największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru.
Szczególnie dużo deszczu może spaść w strefie przemieszczającej się znad Sudetów, przez północną część Opolszczyzny, w kierunku województwa łódzkiego. Punktowo suma opadów może sięgnąć około 40 mm, czyli około 40 litrów wody na każdy metr kwadratowy.
Przy tak intensywnych opadach w krótkim czasie mogą pojawić się lokalne podtopienia.
Wiatr może rozpędzić się do 90 km/h
Kolejnym niebezpiecznym elementem pogody będzie wiatr. W większości miejsc jego porywy podczas burz mają dochodzić do około 65 km/h.
Znacznie trudniejsza sytuacja może wystąpić na południowym zachodzie Polski. Tam lokalnie porywy mogą osiągnąć około 90 km/h.
Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, uszkadzać dachy oraz zrywać linie energetyczne. Problemem mogą być również przedmioty pozostawione na balkonach, tarasach i posesjach.
RCB rozesłało alert. Możliwe przerwy w dostawach prądu
W związku z prognozowaną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców zagrożonych terenów.
RCB ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W komunikacie wskazano również na możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej i zaapelowano o unikanie otwartych przestrzeni.
Alert otrzymali mieszkańcy części województw:
lubuskiego,
dolnośląskiego,
wielkopolskiego,
oraz powiatu namysłowskiego w województwie opolskim.
IMGW wydał również dla części kraju ostrzeżenia drugiego stopnia przed niebezpieczną pogodą.
Na burzach tej nocy się nie skończy
Niebezpieczna sytuacja może utrzymywać się również w czwartek, 20 sierpnia. Polska nadal będzie znajdowała się pod wpływem niżu, a nad południową częścią kraju pozostanie pofalowany front atmosferyczny.
W godzinach popołudniowych burze prognozowane są przede wszystkim na południowym wschodzie Polski.
Mogą im towarzyszyć opady na poziomie około 20-30 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający w porywach około 75 km/h.
Lokalnie możliwy jest również grad o średnicy około 2-3 cm.
Burze mogą pojawiać się także rano we wschodniej części kraju.
Przed nadejściem burzy warto zabezpieczyć mieszkanie i balkon
Jeżeli znajdujemy się na obszarze objętym ostrzeżeniami, przed nadejściem burzy warto sprawdzić balkony, tarasy i posesje. Doniczki, meble ogrodowe oraz inne lekkie przedmioty podczas silnego wiatru mogą zostać porwane.
Warto również zamknąć okna i nie parkować samochodu bezpośrednio pod dużymi drzewami.
Podczas samej burzy bezpieczniej pozostać wewnątrz budynku. Jeżeli znajdujemy się na zewnątrz, należy unikać otwartych przestrzeni, pojedynczych drzew oraz miejsc, w których mogą spaść gałęzie lub inne elementy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli otrzymałeś alert RCB, potraktuj go poważnie. Najbardziej gwałtowne zjawiska mogą występować lokalnie, dlatego nawet jeśli w jednej miejscowości burza okaże się słaba, kilkanaście kilometrów dalej sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.
Przed nocą warto naładować telefon, zabezpieczyć rzeczy znajdujące się na balkonie lub tarasie i sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe dla swojego powiatu.
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Ulewa połączona z silnym wiatrem może w bardzo krótkim czasie znacząco ograniczyć widoczność, a na drogach może gromadzić się woda.
Najważniejsze parametry prognozy są poważne: do około 40 litrów deszczu na metr kwadratowy, wiatr lokalnie do 90 km/h, a w czwartek również możliwość wystąpienia gradu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.