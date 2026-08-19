Biedronka rusza z mocną promocją. Ludzie robią zapasy. Czas ucieka
Biedronka uruchomiła krótką promocję na mięso mielone. Od 17 do 19 sierpnia klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i pozwala mieszać produkty objęte ofertą.
Promocja 1+1 gratis w Biedronce. Oferta tylko do 19 sierpnia
Sieć Biedronka przygotowała kolejną promocję dla klientów robiących większe zakupy spożywcze. Tym razem akcja obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów objętych promocją tańszy z nich klient otrzymuje gratis. Co ważne, produkty można dowolnie mieszać.
Oferta obowiązuje od 17 do 19 sierpnia, więc klienci mają tylko kilka dni na skorzystanie z promocji.
Trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację
Promocja nie jest dostępna automatycznie dla każdego klienta. Aby otrzymać drugi produkt gratis, trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka albo aplikacji Biedronka.
Przy kasie należy więc zeskanować kartę lub aplikację przypisaną do konta klienta. Dopiero wtedy system naliczy rabat zgodnie z zasadami promocji.
Można mieszać różne rodzaje mięsa
Na grafice promocyjnej Biedronka informuje wprost: „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że klient nie musi kupować dwóch identycznych opakowań.
Można więc wybrać różne produkty z kategorii objętej akcją, o ile należą do wskazanej oferty. W takim przypadku rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Promocja może zainteresować osoby robiące większe zakupy
Mięso mielone jest jednym z produktów często kupowanych na zapas, szczególnie przez rodziny planujące obiady na kilka dni. Krótka akcja 1+1 gratis może więc przyciągnąć osoby, które i tak planowały większe zakupy.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu. Biedronka zaznacza również, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup mięsa mielonego, masz czas tylko do 19 sierpnia. Aby skorzystać z promocji, potrzebujesz karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Najważniejsze zasady są proste:
kupujesz 2 produkty objęte promocją, a tańszy otrzymujesz gratis. Produkty można mieszać, więc nie muszą być identyczne.
Przed zakupem warto sprawdzić dostępność produktów w swoim sklepie i zwrócić uwagę na ewentualne limity zapisane w regulaminie promocji.
Oferta trwa krótko, dlatego największego zainteresowania można spodziewać się właśnie w ostatnich dniach akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.