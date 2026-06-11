Biedronka rusza z wielką wyprzedażą. Kosmetyki nawet 50 proc. taniej, ale trzeba spełnić jeden warunek
Klienci Biedronki mogą szykować się na kolejną dużą akcję promocyjną. W sklepach pojawiły się już specjalne oznaczenia informujące o wyprzedaży kosmetyków. Rabaty sięgają nawet 50 proc., jednak promocja obowiązuje na określonych zasadach.
Pomarańczowe etykiety oznaczają duże obniżki
Na regałach wybranych sklepów pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia z napisem „Wyprzedaż kosmetyków”. Z informacji zamieszczonych na materiałach promocyjnych wynika, że akcja obejmuje wyłącznie produkty oznaczone specjalnymi etykietami.
Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte promocją, nie muszą więc kupować kilku sztuk tego samego kosmetyku.
Jak działa promocja?
Warunek jest jeden. Aby skorzystać z rabatu, należy kupić minimum trzy produkty uczestniczące w akcji.
Po spełnieniu tego wymogu każdy z promocyjnych produktów zostanie naliczony z 50-procentową zniżką względem jego regularnej ceny.
Oznacza to, że przy większych zakupach oszczędności mogą być naprawdę zauważalne.
Oferta jest ograniczona
Z informacji widocznych na materiałach promocyjnych wynika, że wyprzedaż dotyczy wyłącznie wybranych kosmetyków znajdujących się na specjalnie oznaczonych regałach. Promocja nie obejmuje całego działu kosmetycznego.
Akcja została zaplanowana w terminie od 11 do 24 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Klienci mogą sporo zaoszczędzić
Promocje na kosmetyki należą do tych ofert, które zwykle cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Produkty do makijażu, pielęgnacji twarzy czy kosmetyki do codziennego użytku często stanowią znaczącą część domowych wydatków.
Przy rabacie wynoszącym 50 proc. wiele osób może zdecydować się na uzupełnienie zapasów lub zakup produktów, które normalnie kosztowałyby znacznie więcej.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli planujesz zakup kosmetyków, warto zwrócić uwagę na pomarańczowe etykiety w sklepach Biedronka. Promocja pozwala obniżyć koszt zakupów o połowę, ale wymaga zakupu co najmniej trzech produktów objętych akcją. Ze względu na ograniczoną liczbę towarów najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko znikać z półek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.