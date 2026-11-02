Biedronka ruszyła z promocją 1+1 gratis. Znane marki za połowę ceny, ale trzeba spełnić warunek
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka przygotowała serię promocji na środki czystości, produkty do prania oraz karmę dla psów i kotów. Wśród ofert znalazły się akcje 1+1 gratis, 2+1 gratis, a także rabaty sięgające 80% na drugi produkt. Promocje obowiązują do soboty 7 listopada, ale w wielu przypadkach niezbędna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Nowa gazetka Biedronki może zainteresować osoby, które planują większe zakupy chemii gospodarczej. Sieć objęła promocjami popularne marki, takie jak Coccolino, Silan, Ariel, Domestos, Cif, Eden i Oxy Action.
Nie zabrakło również ofert dla właścicieli zwierząt. W promocji można kupić karmę dla psów i kotów, a także przysmaki dla czworonogów.
Największą uwagę przyciągają akcje, w których drugi produkt jest gratis. W niektórych przypadkach można dowolnie mieszać warianty.
Coccolino 1+1 gratis. Dwa produkty w cenie jednego
Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje promocję na wszystkie produkty Coccolino objęte akcją.
Obowiązuje zasada:
1+1 gratis – drugi, najtańszy produkt bez dodatkowej opłaty.
W promocji można mieszać różne warianty produktów.
Na gazetce pokazano między innymi płyny do płukania tkanin Coccolino oraz produkty przeznaczone do pielęgnacji ubrań.
Przy zakupie dwóch artykułów w tej samej cenie oszczędność wynosi 50% wartości zestawu.
Przykładowo, jeśli jeden produkt kosztuje 20 zł, za dwa opakowania klient zapłaci 20 zł zamiast 40 zł.
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.
Ariel All in 1 Pods. Kapsułki do prania 1+1 gratis
Kolejna oferta dotyczy kapsułek do prania Ariel All in 1 Pods.
Promocja obejmuje opakowania po 22 sztuki oraz warianty Super Moc po 18 sztuk.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt można otrzymać gratis.
Można mieszać warianty objęte promocją.
W przypadku dwóch opakowań o identycznej cenie klient płaci za jedno, a drugie otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.
Silan 1+1 gratis. Promocja na płyny do płukania
Biedronka przeceniła również płyny do płukania tkanin Silan o pojemności 1,32 litra.
W gazetce pokazano kilka wariantów zapachowych.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
Klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić maksymalnie 4 sztuki dziennie, w tym 2 gratis.
Domestos i Cif. Drugi produkt gratis
Jedna z najbardziej interesujących promocji obejmuje wszystkie produkty Domestos i Cif objęte ofertą.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje akcja 1+1 gratis.
Można dowolnie mieszać produkty tych marek, dzięki czemu nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.
Wśród artykułów pokazanych na gazetce znajdują się między innymi środki do czyszczenia toalet i preparaty do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni.
Przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis.
Oferta jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.
Eden 2+1 gratis. Trzeci produkt bez dodatkowej opłaty
Od 2 do 7 listopada promocją objęto także wszystkie perfumy Eden dostępne w ramach akcji.
Obowiązuje zasada 2+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów najtańszy jest gratis.
Można mieszać różne warianty.
Jeśli wszystkie trzy produkty mają taką samą cenę, oszczędność wynosi jedną trzecią wartości zestawu.
Oxy Action 1+1 gratis
Biedronka przygotowała również promocję na wszystkie produkty Oxy Action objęte akcją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.
Na gazetce pokazano między innymi odplamiacze w płynie i proszku.
Warianty można dowolnie mieszać.
Do skorzystania z promocji wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.
Promocje dla właścicieli psów. Karma 1+1 gratis i 2+2 gratis
W nowej gazetce Biedronki znalazło się również kilka ofert na karmę dla zwierząt.
Sucha karma dla psa Frolic, 800 g, została objęta promocją 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.
Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk na kartę Moja Biedronka, zgodnie z warunkami gazetki.
Jeszcze inną promocję przygotowano na karmę dla kota Sheba, opakowanie 4 × 85 g.
Tutaj obowiązuje zasada 2+2 gratis.
Przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze są gratis.
To oznacza, że w przypadku produktów o jednakowej cenie można zaoszczędzić połowę wartości zakupów.
Wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Karma Kitty i przysmaki Activ Pet. Duże rabaty
Promocją objęto także wszystkie karmy w puszce Kitty.
Drugi, tańszy produkt kosztuje 50% mniej.
Warianty można dowolnie mieszać.
Z kolei na wszystkie przysmaki Activ Pet obowiązuje rabat 80% na drugi, tańszy produkt.
To jedna z najwyższych procentowych obniżek w tej gazetce.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania przysmaków kosztują po 10 zł, klient zapłaci za nie łącznie 12 zł zamiast 20 zł.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Karma Puffi i Rafi w supercenach
W gazetce znalazły się również dwie oferty z konkretnymi cenami.
Sucha karma dla psa Puffi, 10 kg, kosztuje 29,99 zł za opakowanie.
W przeliczeniu na kilogram daje to około 3 zł.
Z kolei karma dla psa Rafi, 800 g, została przeceniona do 7,99 zł za puszkę przy zakupie dwóch sztuk.
Za dwie puszki klient zapłaci więc 15,98 zł.
Co warto kupić od 2 listopada?
|Produkty
|Promocja
|Coccolino
|1+1 gratis
|Ariel All in 1 Pods
|1+1 gratis
|Silan 1,32 l
|1+1 gratis
|Domestos i Cif
|1+1 gratis
|Perfumy Eden
|2+1 gratis
|Oxy Action
|1+1 gratis
|Karma Sheba 4 × 85 g
|2+2 gratis
|Karma Frolic 800 g
|1+1 gratis
|Karma Kitty
|Drugi produkt 50% taniej
|Przysmaki Activ Pet
|Drugi produkt 80% taniej
|Karma Puffi 10 kg
|29,99 zł
|Karma Rafi 800 g
|7,99 zł/szt. przy zakupie 2
Co to oznacza dla klientów?
Promocje wielosztukowe mogą przynieść oszczędności, ale wymagają dokładnego sprawdzenia warunków.
Przy ofertach 1+1 gratis i 2+2 gratis najbardziej opłaca się wybierać produkty o podobnych cenach, ponieważ rabat naliczany jest na najtańsze artykuły.
Wiele promocji wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują też limity dzienne, dlatego przed zakupem większej liczby produktów warto zapoznać się z regulaminem konkretnej oferty.
Promocje przedstawione w gazetce obowiązują od 2 do 7 listopada 2026 roku, do wyczerpania dostępnego asortymentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.