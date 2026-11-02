Biedronka ruszyła z promocją 1+1 gratis. Znane marki za połowę ceny, ale trzeba spełnić warunek

2 listopada 2026 20:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Biedronka przygotowała serię promocji na środki czystości, produkty do prania oraz karmę dla psów i kotów. Wśród ofert znalazły się akcje 1+1 gratis, 2+1 gratis, a także rabaty sięgające 80% na drugi produkt. Promocje obowiązują do soboty 7 listopada, ale w wielu przypadkach niezbędna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w pigułce

Nowa gazetka Biedronki może zainteresować osoby, które planują większe zakupy chemii gospodarczej. Sieć objęła promocjami popularne marki, takie jak Coccolino, Silan, Ariel, Domestos, Cif, Eden i Oxy Action.

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Nie zabrakło również ofert dla właścicieli zwierząt. W promocji można kupić karmę dla psów i kotów, a także przysmaki dla czworonogów.

Największą uwagę przyciągają akcje, w których drugi produkt jest gratis. W niektórych przypadkach można dowolnie mieszać warianty.

Coccolino 1+1 gratis. Dwa produkty w cenie jednego

Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje promocję na wszystkie produkty Coccolino objęte akcją.

Obowiązuje zasada:

1+1 gratis – drugi, najtańszy produkt bez dodatkowej opłaty.

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W promocji można mieszać różne warianty produktów.

Na gazetce pokazano między innymi płyny do płukania tkanin Coccolino oraz produkty przeznaczone do pielęgnacji ubrań.

Przy zakupie dwóch artykułów w tej samej cenie oszczędność wynosi 50% wartości zestawu.

Przykładowo, jeśli jeden produkt kosztuje 20 zł, za dwa opakowania klient zapłaci 20 zł zamiast 40 zł.

Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.

Ariel All in 1 Pods. Kapsułki do prania 1+1 gratis

Kolejna oferta dotyczy kapsułek do prania Ariel All in 1 Pods.

Promocja obejmuje opakowania po 22 sztuki oraz warianty Super Moc po 18 sztuk.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt można otrzymać gratis.

Można mieszać warianty objęte promocją.

W przypadku dwóch opakowań o identycznej cenie klient płaci za jedno, a drugie otrzymuje bez dodatkowej opłaty.

Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.

Silan 1+1 gratis. Promocja na płyny do płukania

Biedronka przeceniła również płyny do płukania tkanin Silan o pojemności 1,32 litra.

W gazetce pokazano kilka wariantów zapachowych.

Przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.

Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.

Klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić maksymalnie 4 sztuki dziennie, w tym 2 gratis.

Domestos i Cif. Drugi produkt gratis

Jedna z najbardziej interesujących promocji obejmuje wszystkie produkty Domestos i Cif objęte ofertą.

Od 2 do 7 listopada obowiązuje akcja 1+1 gratis.

Można dowolnie mieszać produkty tych marek, dzięki czemu nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.

Wśród artykułów pokazanych na gazetce znajdują się między innymi środki do czyszczenia toalet i preparaty do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni.

Przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis.

Oferta jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.

Eden 2+1 gratis. Trzeci produkt bez dodatkowej opłaty

Od 2 do 7 listopada promocją objęto także wszystkie perfumy Eden dostępne w ramach akcji.

Obowiązuje zasada 2+1 gratis.

Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów najtańszy jest gratis.

Można mieszać różne warianty.

Jeśli wszystkie trzy produkty mają taką samą cenę, oszczędność wynosi jedną trzecią wartości zestawu.

Oxy Action 1+1 gratis

Biedronka przygotowała również promocję na wszystkie produkty Oxy Action objęte akcją.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.

Na gazetce pokazano między innymi odplamiacze w płynie i proszku.

Warianty można dowolnie mieszać.

Do skorzystania z promocji wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę.

Promocje dla właścicieli psów. Karma 1+1 gratis i 2+2 gratis

W nowej gazetce Biedronki znalazło się również kilka ofert na karmę dla zwierząt.

Sucha karma dla psa Frolic, 800 g, została objęta promocją 1+1 gratis.

Przy zakupie dwóch opakowań drugi, najtańszy produkt jest gratis.

Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk na kartę Moja Biedronka, zgodnie z warunkami gazetki.

Jeszcze inną promocję przygotowano na karmę dla kota Sheba, opakowanie 4 × 85 g.

Tutaj obowiązuje zasada 2+2 gratis.

Przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze są gratis.

To oznacza, że w przypadku produktów o jednakowej cenie można zaoszczędzić połowę wartości zakupów.

Wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Karma Kitty i przysmaki Activ Pet. Duże rabaty

Promocją objęto także wszystkie karmy w puszce Kitty.

Drugi, tańszy produkt kosztuje 50% mniej.

Warianty można dowolnie mieszać.

Z kolei na wszystkie przysmaki Activ Pet obowiązuje rabat 80% na drugi, tańszy produkt.

To jedna z najwyższych procentowych obniżek w tej gazetce.

Przykładowo, jeśli dwa opakowania przysmaków kosztują po 10 zł, klient zapłaci za nie łącznie 12 zł zamiast 20 zł.

Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Karma Puffi i Rafi w supercenach

W gazetce znalazły się również dwie oferty z konkretnymi cenami.

Sucha karma dla psa Puffi, 10 kg, kosztuje 29,99 zł za opakowanie.

W przeliczeniu na kilogram daje to około 3 zł.

Z kolei karma dla psa Rafi, 800 g, została przeceniona do 7,99 zł za puszkę przy zakupie dwóch sztuk.

Za dwie puszki klient zapłaci więc 15,98 zł.

Co warto kupić od 2 listopada?

Produkty Promocja
Coccolino 1+1 gratis
Ariel All in 1 Pods 1+1 gratis
Silan 1,32 l 1+1 gratis
Domestos i Cif 1+1 gratis
Perfumy Eden 2+1 gratis
Oxy Action 1+1 gratis
Karma Sheba 4 × 85 g 2+2 gratis
Karma Frolic 800 g 1+1 gratis
Karma Kitty Drugi produkt 50% taniej
Przysmaki Activ Pet Drugi produkt 80% taniej
Karma Puffi 10 kg 29,99 zł
Karma Rafi 800 g 7,99 zł/szt. przy zakupie 2

Co to oznacza dla klientów?

Promocje wielosztukowe mogą przynieść oszczędności, ale wymagają dokładnego sprawdzenia warunków.

Przy ofertach 1+1 gratis i 2+2 gratis najbardziej opłaca się wybierać produkty o podobnych cenach, ponieważ rabat naliczany jest na najtańsze artykuły.

Wiele promocji wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują też limity dzienne, dlatego przed zakupem większej liczby produktów warto zapoznać się z regulaminem konkretnej oferty.

Promocje przedstawione w gazetce obowiązują od 2 do 7 listopada 2026 roku, do wyczerpania dostępnego asortymentu.

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