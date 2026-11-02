Biedronka rozdaje produkty gratis od 2 listopada. Promocja 2+1 i znane marki za 5 zł
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchomiła kolejne promocje na artykuły codziennego użytku. Klienci mogą otrzymać trzeci papier toaletowy Queen gratis, a przy zakupie wybranych pieluszek Pampers i HiPP zapłacić tylko 5 zł za drugie opakowanie. Część ofert kończy się już w środę 4 listopada.
Nowa gazetka Biedronki przynosi obniżki cen produktów, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Tym razem sieć postawiła na papier toaletowy, ręczniki papierowe i pieluszki dla dzieci.
Największą uwagę przyciąga promocja 2+1 gratis na wszystkie papiery Queen. Nie trzeba wybierać trzech identycznych opakowań, ponieważ gazetka dopuszcza mieszanie różnych wariantów.
Są jednak warunki, o których trzeba pamiętać przed zakupami.
Biedronka: papier toaletowy Queen 2+1 gratis
Od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada obowiązuje promocja na wszystkie papiery toaletowe Queen objęte akcją.
Zasada jest prosta:
Kup dwa opakowania, a trzeci, najtańszy produkt otrzymasz gratis.
Można dowolnie mieszać warianty. Na grafice promocyjnej pokazano między innymi:
- Queen Supreme,
- Queen Biały,
- Queen Rumiankowy,
- Queen Premium,
- Queen Komfort.
Oznacza to, że nie trzeba kupować trzech takich samych opakowań. Można wybrać różne rodzaje papieru, a rabat zostanie naliczony na najtańszy produkt.
Jeśli wszystkie trzy opakowania mają identyczną cenę, oszczędność wyniesie 33,3% wartości całego zestawu.
Przykładowo, gdy jedno opakowanie kosztuje 15 zł, za trzy produkty klient zapłaci 30 zł zamiast 45 zł.
To przykład obliczeniowy, a nie cena konkretnego produktu z gazetki.
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 3 sztuk, w tym maksymalnie jednej gratis, na kartę Moja Biedronka.
Pampers Premium Care. Drugie opakowanie za 5 zł
Kolejna oferta dotyczy wszystkich pieluszek Pampers Premium Care objętych promocją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje 5 zł.
Można mieszać rozmiary i warianty dostępne w ramach akcji.
To szczególnie istotne dla rodziców, którzy chcą kupić pieluszki w różnych rozmiarach.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 50 zł, w promocji klient zapłaci łącznie 55 zł zamiast 100 zł.
Oszczędność wyniesie wówczas 45 zł.
Ostateczna kwota zależy od regularnych cen wybranych opakowań.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym 2 po 5 zł, na kartę.
HiPP Combiotik również za 5 zł. Oferta na mleko następne
Biedronka przygotowała także promocję na produkty HiPP Combiotik 550 g, w wariantach oznaczonych numerami 2, 3, 4 i 5.
Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt można kupić za 5 zł.
Oferta obejmuje wskazane w gazetce warianty mleka następnego i produktów mlecznych dla starszych niemowląt oraz dzieci.
Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym 2 po 5 zł, na kartę.
Ważne: promocja nie obejmuje mleka początkowego oznaczonego numerem 1. Produkty żywienia niemowląt należy dobierać do wieku i potrzeb dziecka, zgodnie z informacjami producenta oraz zaleceniami specjalisty.
Ręcznik papierowy Queen Mega Sweep w supercenie
Od 2 listopada Biedronka oferuje również ręcznik papierowy Queen Mega Sweep, 120 m.
Cena promocyjna wynosi 8,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań.
Oznacza to, że za dwa produkty klient zapłaci 17,98 zł.
Na gazetce przedstawiono warianty Queen Mega Sweep o długości 120 metrów.
Przed zakupem warto zwrócić uwagę na warunek dotyczący liczby opakowań. Cena 8,99 zł jest powiązana z zakupem dwóch sztuk.
Queen Supreme. Drugi papier za 1 zł
Jeszcze jedna promocja dotyczy papieru toaletowego Queen Supreme, 9 rolek.
W ramach akcji drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Na grafice wskazano cenę regularną 14,99 zł za opakowanie.
Przy zakupie dwóch opakowań w tej samej cenie klient zapłaci:
- pierwsze opakowanie – 14,99 zł,
- drugie opakowanie – 1 zł.
Łącznie będzie to 15,99 zł zamiast 29,98 zł.
Oszczędność wyniesie 13,99 zł.
To kolejna oferta, która może zainteresować osoby uzupełniające zapasy artykułów higienicznych.
Które promocje Biedronki obowiązują od 2 listopada?
|Produkt
|Oferta
|Termin
|Wszystkie papiery Queen
|2+1 gratis, najtańszy produkt gratis
|2–4 listopada
|Pieluszki Pampers Premium Care
|Drugi, tańszy za 5 zł
|2–7 listopada
|HiPP Combiotik 550 g, nr 2–5
|Drugi, tańszy za 5 zł
|2–7 listopada
|Queen Mega Sweep 120 m
|8,99 zł/szt. przy zakupie 2
|Od 2 listopada
|Queen Supreme, 9 rolek
|Drugi, tańszy za 1 zł
|Oferta z gazetki 2–7 listopada
Co to oznacza dla klientów?
Najważniejsza jest różnica między promocją 2+1 gratis a ofertami, w których drugi produkt kosztuje określoną kwotę.
W pierwszym przypadku klient musi kupić trzy opakowania, a najtańsze otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
W drugim przypadku wystarczy zakup dwóch produktów, ale za tańszy trzeba zapłacić odpowiednio 1 zł lub 5 zł.
Warto również pamiętać, że nie wszystkie promocje można łączyć ze sobą. Jeśli jeden produkt spełnia warunki kilku akcji, o sposobie naliczenia rabatu decydują regulaminy promocji.
Przed zakupami najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Moja Biedronka i upewnić się, że karta została zeskanowana przy kasie.
Na skorzystanie z promocji 2+1 gratis na papiery Queen klienci mają czas tylko do środy 4 listopada. Oferty na pieluszki Pampers i produkty HiPP Combiotik potrwają do soboty 7 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.