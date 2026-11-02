Polska rozpoczęła specjalną operację przy granicy z Rosją. Ostrzeżenie przed możliwą dywersją

2 listopada 2026 18:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Polskie służby rozpoczęły specjalną operację bezpieczeństwa na północno-wschodniej granicy kraju. Powodem są ostrzeżenia wywiadowcze dotyczące możliwych aktów dywersji i sabotażu w rejonie obwodu królewieckiego. Do działań skierowano dodatkowych policjantów, w tym kontrterrorystów. Operację potwierdził w poniedziałek 2 listopada komendant główny Policji Marek Boroń.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

W Komendzie Głównej Policji powstał specjalny sztab koordynujący działania prowadzone w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. W operację zaangażowano policję, wojsko, Straż Graniczną oraz służby specjalne.

Zobacz również:

Według informacji ujawnionych przez RMF FM polskie władze otrzymały ostrzeżenia od Służby Wywiadu Wojskowego i służb sojuszniczych. Dotyczą one możliwości wystąpienia incydentów na granicy z Rosją w najbliższych dniach.

Służby ostrzegają przed możliwym sabotażem. Do akcji skierowano kontrterrorystów

O rozpoczęciu specjalnej operacji poinformował w poniedziałek 2 listopada komendant główny Policji Marek Boroń.

W rozmowie z RMF FM wyjaśnił, że działania mają bezpośredni związek z zagrożeniami wynikającymi z aktywności wschodnich służb.

Policja przygotowuje się na możliwość wystąpienia aktów dywersji, sabotażu i innych działań destabilizacyjnych.

Na północno-wschodnie pogranicze skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z kilku województw.

Zobacz również:

W operacji uczestniczą również jednostki kontrterrorystyczne.

Ich zadaniem jest wsparcie działań zabezpieczających i zapewnienie możliwości szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Ostrzeżenia wywiadu. Uzbrojone grupy mogą próbować przekroczyć granicę

Według ustaleń RMF FM w ubiegłym tygodniu polskie władze otrzymały informacje ostrzegawcze od Służby Wywiadu Wojskowego oraz służb państw sojuszniczych.

Sygnały dotyczyły możliwych działań dywersyjnych w rejonie granicy polsko-rosyjskiej.

Jednym z rozpatrywanych zagrożeń jest próba przekroczenia granicy przez uzbrojone grupy.

To jednak scenariusz, przed którym ostrzegają służby, a nie informacja o potwierdzonym incydencie.

Na moment publikacji nie ma potwierdzenia, że doszło do takiego przekroczenia granicy w związku z obecną operacją.

Działania polskich formacji mają przede wszystkim charakter prewencyjny.

Specjalny sztab w Komendzie Głównej Policji. Działania w dwóch województwach

Centrum dowodzenia operacją znajduje się w Komendzie Głównej Policji.

W działania zaangażowane są także komendy wojewódzkie w Olsztynie i Białymstoku.

Służby koncentrują się na zabezpieczeniu terenów przygranicznych oraz obiektów, które mogą być narażone na próby sabotażu.

Komendant główny Policji wskazał, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrona instytucji i infrastruktury.

Operacja obejmuje województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Nie ujawniono wszystkich szczegółów dotyczących rozmieszczenia sił ani konkretnych miejsc objętych działaniami. Informacje operacyjne pozostają niejawne.

Policja w pełnej gotowości od 2 do 8 listopada

Sprawa ma związek z komunikatami dotyczącymi podwyższonej gotowości funkcjonariuszy.

Wcześniej pojawiły się informacje o piśmie skierowanym do komendantów wojewódzkich Policji, dotyczącym utrzymywania pełnej gotowości w dniach 2–8 listopada 2026 roku.

Dokument wywołał spekulacje, że mobilizacja może mieć związek z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Komenda Główna Policji zdementowała takie interpretacje.

Według oficjalnego stanowiska formacji gotowość funkcjonariuszy wynika z aktualnych zagrożeń związanych z sabotażem i dywersją.

Również Marek Boroń zaprzeczył, by specjalna operacja była związana z sytuacją polityczną wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Polska utrzymuje podwyższone stopnie alarmowe

Nowa operacja odbywa się w czasie, gdy w Polsce obowiązują już podwyższone stopnie alarmowe.

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami premiera do 30 listopada 2026 roku obowiązują między innymi:

  • BRAVO – drugi stopień alarmowy na obszarze kraju,
  • BRAVO-CRP – drugi stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni,
  • CHARLIE – trzeci stopień alarmowy na wskazanych obszarach infrastruktury kolejowej.

Stopnie alarmowe nakładają dodatkowe obowiązki przede wszystkim na służby, administrację oraz zarządców określonych obiektów.

Mogą oznaczać wzmożone kontrole, zwiększoną ochronę infrastruktury i podwyższoną gotowość funkcjonariuszy.

Samo obowiązywanie stopni alarmowych nie oznacza jednak, że doszło do ataku.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?

Specjalna operacja dotyczy przede wszystkim północno-wschodniej części Polski, ale podwyższone stopnie alarmowe obowiązują również w Warszawie i na Mazowszu.

Mieszkańcy stolicy mogą spotykać się ze wzmożonymi działaniami ochronnymi w rejonie ważnych obiektów, dworców czy infrastruktury publicznej.

Nie oznacza to jednak wprowadzenia nowych ograniczeń w przemieszczaniu się mieszkańców Warszawy w związku z opisywaną operacją.

Nie ogłoszono ewakuacji ludności ani powszechnego alarmu dla mieszkańców kraju.

Służby apelują o zachowanie czujności i reagowanie na sytuacje, które mogą wskazywać na zagrożenie.

Co zrobić, jeśli zauważysz podejrzaną sytuację?

W przypadku zauważenia podejrzanego pakunku, prób uszkadzania infrastruktury lub innych zachowań mogących wskazywać na zagrożenie należy powiadomić odpowiednie służby.

W sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa należy zadzwonić pod numer 112.

Nie należy samodzielnie sprawdzać podejrzanych przedmiotów ani podejmować prób zatrzymywania osób, które mogą stanowić zagrożenie.

Warto również weryfikować informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Doniesienia o możliwych incydentach nie powinny być przedstawiane jako zdarzenia już potwierdzone.

Najważniejsza informacja jest taka, że polskie służby podjęły działania wyprzedzające w odpowiedzi na ostrzeżenia wywiadowcze. Operacja ma zapobiegać potencjalnym aktom dywersji i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom pogranicza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna