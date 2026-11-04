Biedronka ruszyła z wielką ofertą przed świętami! Hit wśród dzieci za 129 zł. Rodzice już mogą kupować prezenty
Biedronka rozpoczęła sprzedaż lalek inspirowanych popularnym filmem animowanym „K-popowe łowczynie demonów”. Zabawki mają 32,5 cm wysokości, a w zestawach znajdują się dodatkowe akcesoria. Cena wynosi 129 zł za opakowanie. Oferta może zainteresować rodziców, którzy już teraz poszukują prezentów na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Biedronka wprowadziła lalki K-popowe łowczynie demonów
W sklepach Biedronka pojawiła się nowa propozycja dla najmłodszych fanów muzyki K-pop i animacji.
Od 3 listopada sieć oferuje lalki nawiązujące do filmu „K-popowe łowczynie demonów”, znanego również pod angielskim tytułem „KPop Demon Hunters”.
Produkcja łączy muzykę, dynamiczną akcję i historię dziewczęcego zespołu, którego członkinie prowadzą podwójne życie – występują na scenie i walczą z nadprzyrodzonymi przeciwnikami.
Popularność animacji sprawiła, że postacie stały się rozpoznawalne wśród młodszych widzów, a związane z nimi gadżety mogą być atrakcyjnym pomysłem na prezent.
Lalki mają ponad 32 cm wysokości. W zestawie akcesoria
Zgodnie z ofertą Biedronki lalki mają 32,5 cm wysokości.
W sprzedaży dostępne są różne postacie inspirowane animacją, a do zabawek dołączono akcesoria.
Na materiałach promocyjnych widoczne są figurki w charakterystycznych, kolorowych strojach nawiązujących do bohaterów produkcji.
Cena jednej lalki wynosi 129 zł za opakowanie.
Producent oznaczył zabawki jako przeznaczone dla dzieci od 4. roku życia.
Rodzice mogą rozpocząć zakupy przed Mikołajkami
Listopad to miesiąc, w którym wielu rodziców rozpoczyna przygotowania do świąt.
Do Mikołajek pozostał nieco ponad miesiąc, dlatego oferty z zabawkami inspirowanymi popularnymi filmami mogą wzbudzać zainteresowanie.
Lalki K-popowe łowczynie demonów mogą być propozycją dla dzieci, które znają animację i lubią jej bohaterów.
Warto jednak pamiętać, że 129 zł to cena promocyjna określona przez Biedronkę jako „supercena”, a nie udokumentowana obniżka od wcześniejszej ceny. W przedstawionej reklamie nie podano kwoty sprzed promocji.
Od kiedy można kupić lalki w Biedronce?
Oferta obowiązuje od wtorku, 3 listopada 2026 roku.
Sieć nie wskazała na przedstawionej reklamie daty zakończenia sprzedaży.
Dostępność poszczególnych modeli może różnić się w zależności od sklepu, dlatego przed zakupami warto sprawdzić aktualną ofertę najbliższej placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twoje dziecko interesuje się animacją „K-popowe łowczynie demonów”, w Biedronce można znaleźć lalki inspirowane bohaterami produkcji.
Każda ma 32,5 cm wysokości, jest sprzedawana z akcesoriami i kosztuje 129 zł.
Oferta wystartowała 3 listopada. W przypadku popularnych zabawek warto zwracać uwagę na dostępność wybranego modelu, ponieważ nie wszystkie warianty muszą być obecne w każdym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.