Od czwartku wielka promocja w Lidlu! Banany za 2,99 zł, mandarynki za 5,99 zł. Rabaty sięgają 57 procent
Od czwartku, 5 listopada, Lidl uruchamia kolejne promocje na świeże owoce. Klienci będą mogli kupić banany za 2,99 zł za kilogram i mandarynki za 5,99 zł za kilogram. Obniżki sięgają nawet 57 procent, ale jest jeden warunek: aby skorzystać z najniższych cen, trzeba aktywować odpowiednie kupony w aplikacji Lidl Plus.
Sieć Lidl przygotowała nową ofertę dla osób, które chcą zaoszczędzić na codziennych zakupach. Tym razem przeceniono dwa popularne produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków.
Promocje rozpoczną się w czwartek, 5 listopada 2026 roku.
Banany za 2,99 zł. Cena niższa aż o 57 procent
Jedną z najmocniejszych propozycji jest promocja na banany sprzedawane luzem.
Kilogram bananów będzie kosztował 2,99 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosi 6,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 57 procent.
Przy zakupie 3 kilogramów owoców klient zapłaci 8,97 zł zamiast 20,97 zł. To oszczędność wynosząca 12 zł.
Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Oferta obowiązuje od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada.
Mandarynki za 5,99 zł. Kolejna obniżka w Lidlu
Druga promocja dotyczy mandarynek sprzedawanych luzem.
Cena za kilogram została obniżona z 9,99 zł do 5,99 zł.
To rabat wynoszący 40 procent.
Mandarynki są szczególnie popularne jesienią i zimą. Wielu klientów kupuje je jako przekąskę, dodatek do śniadania lub owoc do szkolnego lunchboxa.
Również w tym przypadku do uzyskania promocyjnej ceny niezbędna jest aktywacja kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje od 5 do 7 listopada.
Ile można zaoszczędzić? Różnice są wyraźne
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Rabat
|Banany luzem, 1 kg
|6,99 zł
|2,99 zł
|57%
|Mandarynki luzem, 1 kg
|9,99 zł
|5,99 zł
|40%
Przy zakupie 2 kilogramów bananów i 2 kilogramów mandarynek rachunek wyniesie 17,96 zł zamiast 33,96 zł.
Oszczędność na takich zakupach wyniesie dokładnie 16 zł.
Uwaga na ważny warunek. Bez aplikacji cena może być wyższa
Najważniejszym warunkiem skorzystania z obu promocji jest posiadanie aplikacji Lidl Plus i aktywowanie odpowiednich kuponów przed zakupem.
Samo zeskanowanie aplikacji bez wcześniejszej aktywacji kuponu może nie wystarczyć do naliczenia rabatu.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy promocje są aktywne oraz czy nie obowiązują dodatkowe ograniczenia zakupowe wskazane w regulaminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy owoców na najbliższe dni, od czwartku do soboty warto zwrócić uwagę na ofertę Lidla.
Banany za 2,99 zł i mandarynki za 5,99 zł za kilogram to ceny wyraźnie niższe od podanych przez sieć cen sprzed promocji.
Najważniejsze daty to 5–7 listopada 2026 roku. Promocje są ograniczone czasowo, a dostępność produktów zależy od zapasów w poszczególnych sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.