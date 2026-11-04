Od środy gigantyczne promocje w Action! Łowcy okazji ruszą na zakupy. Ceny już od 7,95 zł
Od środy, 4 listopada, w sklepach Action ruszają kolejne promocje tygodnia. Na klientów czekają obniżki cen baterii Philips, kosmetyków, akcesoriów odzieżowych oraz produktów, które mogą sprawdzić się jako prezenty świąteczne. Niektóre artykuły kosztują mniej niż 10 zł, a rabaty na wybrane produkty sięgają 27 procent.
Listopad to czas, kiedy coraz więcej Polaków zaczyna przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Sieci handlowe odpowiadają na rosnące zainteresowanie prezentami, dekoracjami i praktycznymi produktami do domu.
W najnowszej ofercie Action znalazły się zarówno niedrogie artykuły codziennego użytku, jak i upominki dla dzieci oraz kalendarz adwentowy z narzędziami.
Baterie Philips za 7,95 zł. Obniżka o 27 procent
Jedną z najbardziej praktycznych propozycji nowej oferty są baterie marki Philips.
W promocji dostępne są dwa rodzaje:
- Baterie Philips AAA, 10 sztuk – 7,95 zł, zamiast 10,95 zł.
- Baterie AA Philips Power Plus, 10 sztuk – 7,95 zł, zamiast 10,95 zł.
W obu przypadkach obniżka wynosi 27 procent w stosunku do najniższej ceny z 30 dni przed promocją.
To produkty, które przydają się szczególnie w okresie przedświątecznym. Baterie wykorzystuje się między innymi w zabawkach, pilotach, lampkach dekoracyjnych i wielu domowych urządzeniach.
Zestaw Disney Frozen za 17,95 zł. Pomysł na prezent dla dziecka
Wśród przecenionych produktów znalazł się również siedmioczęściowy zestaw upominkowy Disney Frozen.
Cena promocyjna wynosi 17,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 21,95 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 18 procent.
Zestaw z motywem popularnej animacji może zainteresować rodziców poszukujących drobnych prezentów dla dzieci, szczególnie przed Mikołajkami i Bożym Narodzeniem.
Woda toaletowa Stitch za 11,49 zł
Kolejna propozycja to woda toaletowa Stitch o pojemności 50 ml.
Produkt dostępny jest w różnych wariantach.
Cena została obniżona z 12,95 zł do 11,49 zł, co oznacza rabat 11 procent.
Kosmetyk z motywem znanej postaci Disneya może być niedrogim dodatkiem do prezentu lub drobnym upominkiem.
Kalendarz adwentowy z narzędziami. Nietypowy prezent za 59,99 zł
W nowej ofercie znalazło się także coś dla miłośników majsterkowania.
Action proponuje kalendarz adwentowy Werckmann, zawierający 24 elementy.
Produkt kosztuje 59,99 zł, zamiast 74,90 zł.
To obniżka o 19 procent.
Kalendarze adwentowe nie muszą już zawierać wyłącznie czekoladek czy kosmetyków. W sklepach coraz częściej pojawiają się wersje tematyczne, przeznaczone dla osób o różnych zainteresowaniach.
Modna czapka z daszkiem za 12,95 zł
Na liście przecenionych produktów znalazła się również czapka z daszkiem w różnych wariantach.
Cena promocyjna wynosi 12,95 zł, wobec wcześniejszych 16,95 zł.
To obniżka o 23 procent.
W ofercie widoczny jest między innymi model z motywem panterki.
Promocje w Action od środy. Co warto wiedzieć?
Nowa oferta tygodnia rozpoczyna się w środę, 4 listopada 2026 roku.
Wśród przecenionych produktów znajdują się artykuły codziennego użytku, kosmetyki, akcesoria oraz propozycje na świąteczne upominki.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu. Promocyjne artykuły mogą zostać wyprzedane przed zakończeniem oferty.
Podane ceny i wysokości rabatów pochodzą z materiałów promocyjnych sieci. Ceny przekreślone oznaczają najniższe ceny z 30 dni przed obniżką.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy przed Mikołajkami lub świętami, nowa oferta Action może być okazją do kupienia części prezentów wcześniej.
Najtańsze z przedstawionych produktów, czyli dziesięciopaki baterii Philips, kosztują 7,95 zł. Za wodę toaletową Stitch trzeba zapłacić 11,49 zł, a za zestaw Disney Frozen – 17,95 zł.
Osoby zainteresowane konkretnymi artykułami powinny sprawdzić ich dostępność w najbliższym sklepie Action.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.