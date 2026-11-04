Gigantyczna promocja w Biedronce! Aż 4 produkty w cenie 2. Tylko do końca środy
Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę dla klientów. W ramach Festiwalu Nabiału można kupić cztery skyry, płacąc tylko za dwa. Promocja 2+2 gratis obejmuje wszystkie skyry w kubeczkach, a klienci mogą dowolnie mieszać smaki i marki. Trzeba się jednak pospieszyć – oferta kończy się w środę, 4 listopada.
Biedronka daje aż dwa produkty gratis. Promocja na wszystkie skyry
W sklepach Biedronka trwa Festiwal Nabiału, a jedną z najciekawszych ofert jest promocja na skyry w kubeczkach.
Mechanizm jest prosty: kupujesz cztery produkty, a płacisz tylko za dwa droższe. Dwa najtańsze otrzymujesz gratis.
Co ważne, promocja nie ogranicza się do jednego smaku czy producenta.
Klienci mogą dowolnie łączyć różne skyry dostępne w ofercie, w tym warianty naturalne i smakowe.
To dobra wiadomość dla osób, które regularnie kupują produkty mleczne na śniadanie, do pracy lub jako przekąskę.
Można zabrać aż osiem produktów. Cztery będą gratis
Biedronka wprowadziła dzienny limit zakupów promocyjnych.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie osiem skyrów w ramach promocji, z czego aż cztery będą gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z oferty dwukrotnie, kupując łącznie osiem kubeczków.
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych produktów. Jeśli wszystkie kosztują tyle samo, rabat wyniesie 50 procent wartości zakupów.
Przykładowo, przy cenie 3 zł za kubeczek osiem skyrów kosztowałoby normalnie 24 zł. Dzięki promocji klient zapłaci 12 zł.
Jest jeden ważny warunek. Bez karty promocja nie zadziała
Oferta 2+2 gratis dostępna jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Aby skorzystać z rabatu, należy zeskanować kartę lub aplikację podczas zakupów.
Warto również pamiętać, że gratisowe są dwa najtańsze produkty z każdej promocyjnej czwórki. Jeśli klient wybierze skyry w różnych cenach, rzeczywisty rabat może być niższy niż 50 procent.
Promocja tylko do końca środy. Ostatnia szansa na zakupy
Zgodnie z ofertą sieci promocja trwa od 3 do 4 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że środa jest ostatnim dniem obowiązywania akcji.
Dostępność poszczególnych smaków i marek może różnić się w zależności od sklepu.
Osoby zainteresowane zakupem większej liczby produktów powinny również sprawdzić daty przydatności do spożycia i warunki przechowywania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz skyry, środowa promocja może pozwolić na wyraźne oszczędności.
Kupując cztery produkty w jednakowej cenie, zapłacisz równowartość dwóch. Przy ośmiu kubeczkach cztery otrzymasz gratis.
Najważniejsze: oferta kończy się 4 listopada i wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.