Biedronka ruszyła z wielką wyprzedażą. Żywność, kosmetyki i detergenty 50 proc. taniej. Klienci mają czas do 15 listopada
Biedronka uruchomiła jesienną wyprzedaż, która obejmuje artykuły spożywcze, kosmetyki oraz detergenty. W ramach promocji każdy drugi produkt można kupić aż 50 proc. taniej. Oferta obowiązuje do 15 listopada, a klienci mogą dowolnie łączyć przecenione artykuły. Jest jednak ważny warunek: nie wszystkie produkty znajdujące się na sklepowych półkach uczestniczą w akcji.
Wielka wyprzedaż w Biedronce. Trzy kategorie produktów objęte promocją
Sieć Biedronka prowadzi jesienną wyprzedaż, która rozpoczęła się 24 października i potrwa do niedzieli, 15 listopada 2026 roku.
Akcja obejmuje trzy popularne kategorie produktów: żywność, detergenty i kosmetyki.
To towary, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków. Dzięki promocji klienci mogą uzupełnić domowe zapasy, płacąc mniej za wybrane produkty.
Najważniejsza zasada jest prosta: przy zakupie minimum dwóch artykułów objętych wyprzedażą każdy drugi, tańszy produkt kosztuje o połowę mniej.
Biedronka pozwala również na dowolne łączenie produktów uczestniczących w promocji.
Drugi produkt 50 proc. taniej. Tak działa rabat
Mechanizm wyprzedaży opiera się na zakupie co najmniej dwóch produktów oznaczonych specjalną etykietą.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze dwa artykuły kosztujące po 20 zł, za pierwszy zapłaci 20 zł, a za drugi 10 zł.
Łączny rachunek wyniesie 30 zł zamiast 40 zł.
Jeżeli natomiast produkty mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Przykładowo przy zakupie artykułu za 30 zł i drugiego za 10 zł klient zapłaci 35 zł zamiast 40 zł.
Ostateczna wysokość oszczędności zależy więc od cen wybranych towarów.
W przypadku produktów o identycznych cenach łączny rabat wynosi 25 proc. wartości dwóch artykułów przed obniżką.
Uwaga na etykiety. Nie wszystko jest przecenione
To najważniejsza informacja dla osób planujących skorzystać z wyprzedaży.
Promocja obejmuje wyłącznie produkty znajdujące się w specjalnym regale wyprzedażowym i oznaczone odpowiednią etykietą.
Nie oznacza to więc, że wszystkie artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty dostępne w Biedronce zostały przecenione.
Klienci powinni zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone przy produktach.
Jeżeli towar nie jest objęty akcją, rabat nie zostanie naliczony tylko dlatego, że należy do jednej z trzech wymienionych kategorii.
Warto również sprawdzić cenę końcową na paragonie.
Można mieszać dowolnie. To ważne dla kupujących
Na grafice promocyjnej Biedronka podkreśla możliwość dowolnego łączenia artykułów.
Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych produktów.
Klient może skompletować zakupy z różnych towarów objętych wyprzedażą, o ile spełniają one warunki regulaminu.
To szczególnie interesujące dla osób, które nie potrzebują dwóch takich samych opakowań kosmetyku czy detergentu.
Sieć informuje również, że akcja łączy się z innymi promocjami na produkty należące do tej samej kategorii. Jednocześnie rabat wyprzedażowy jest naliczany na produkty o najniższej wartości.
Dlatego przy większych zakupach warto sprawdzić, jak poszczególne obniżki zostały uwzględnione na rachunku.
Do kiedy trwa wyprzedaż w Biedronce?
Jesienna wyprzedaż rozpoczęła się 24 października i zgodnie z zapowiedzią sieci potrwa do niedzieli, 15 listopada 2026 roku.
Klienci mają więc jeszcze ponad tydzień na skorzystanie z oferty.
Trzeba jednak pamiętać, że asortyment regałów wyprzedażowych może różnić się między sklepami.
Nie ma również gwarancji, że konkretny produkt pozostanie dostępny do ostatniego dnia akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.