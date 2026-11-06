ZUS wypłaca już 7000 zł na pogrzeb. Nowe zasady obowiązują, ale jedna data ma kluczowe znaczenie
Rodziny organizujące pogrzeb bliskiej osoby mogą otrzymać z ZUS 7000 zł. To aż o 3000 zł więcej niż jeszcze w 2025 roku. Zmieniły się również zasady przyznawania świadczenia, a formalności zostały uproszczone. Jest jednak ważny warunek: o wysokości wypłaty decyduje data śmierci, a nie moment złożenia wniosku. Nie każdy otrzyma też pełną kwotę.
Zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7000 zł. Zmiana już obowiązuje
Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi 7000 zł.
Wcześniej przez wiele lat świadczenie pozostawało na poziomie 4000 zł. Kwota ta nie zmieniała się od 2011 roku, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, trumien, urn i opłat cmentarnych.
Podwyżka oznacza wzrost świadczenia o 75 procent.
Nowe przepisy mają pomóc rodzinom pokryć wydatki związane z organizacją pochówku.
Najważniejsze jest jednak to, że wyższa kwota przysługuje po osobach zmarłych od 1 stycznia 2026 roku.
ZUS sprawdza datę śmierci. Nie wystarczy złożyć wniosek później
To jeden z najważniejszych szczegółów nowych przepisów.
Jeżeli bliska osoba zmarła w grudniu 2025 roku, a rodzina wystąpiła o zasiłek w styczniu 2026 roku, świadczenie wyniesie 4000 zł.
Nie ma znaczenia, że dokumenty zostały złożone już po wejściu w życie podwyżki.
Z kolei w przypadku osoby zmarłej 1 stycznia 2026 roku lub później zastosowanie ma nowa kwota 7000 zł.
ZUS wyraźnie wskazuje, że decydująca jest data zgonu, a nie data pogrzebu ani złożenia dokumentów.
To oznacza, że samo przesunięcie terminu złożenia wniosku nie pozwala uzyskać wyższego świadczenia.
Kto dostanie pełne 7000 zł? Nie tylko małżonek i dzieci
Pełna kwota zasiłku przysługuje uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego, który poniósł koszty pogrzebu.
ZUS zalicza do tej grupy między innymi małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków i wnuki.
Co istotne, członek rodziny może otrzymać pełne 7000 zł niezależnie od rzeczywistej wysokości wydatków na pogrzeb, jeżeli spełnia warunki przyznania świadczenia.
Inaczej wygląda sytuacja osób spoza rodziny.
Jeżeli pogrzeb opłacił na przykład sąsiad, przyjaciel lub instytucja, świadczenie przysługuje do wysokości udokumentowanych kosztów, ale nie więcej niż 7000 zł.
Przykładowo osoba spoza rodziny, która wydała na pogrzeb 4500 zł, może otrzymać maksymalnie 4500 zł, a nie pełne 7000 zł.
Jeśli koszty poniosło kilka osób lub instytucji, świadczenie jest dzielone proporcjonalnie do poniesionych wydatków.
Pieniądze mają trafiać szybciej. ZUS skrócił termin wypłaty
Nowe regulacje dotyczą nie tylko wysokości świadczenia.
Uproszczono również procedurę składania dokumentów i skrócono termin wypłaty zasiłku.
ZUS ma 14 dni kalendarzowych na wypłatę od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze zawsze pojawią się na koncie dokładnie dwa tygodnie po pogrzebie.
Jeżeli dokumentacja jest niekompletna albo konieczne jest dodatkowe wyjaśnienie sprawy, termin liczy się od momentu uzyskania niezbędnych informacji.
Wniosek może złożyć sam zainteresowany, ale formalności można również powierzyć zakładowi pogrzebowemu.
Możliwe jest także upoważnienie zakładu do otrzymania całości lub części świadczenia na jego rachunek bankowy.
Nie trzeba już dostarczać wszystkich dokumentów
Uproszczenia obejmują między innymi sposób potwierdzania zgonu.
W określonych przypadkach ZUS może samodzielnie pozyskać odpis aktu zgonu z rejestru stanu cywilnego, jeśli wnioskodawca poda wymagane dane osoby zmarłej.
Nadal konieczne jest jednak udokumentowanie poniesionych kosztów pogrzebu.
Podstawowym dokumentem pozostaje wniosek Z-12.
ZUS może również wymagać dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub inne okoliczności mające znaczenie dla przyznania świadczenia.
Jest termin na złożenie wniosku. Można stracić pieniądze
O zasiłek pogrzebowy należy wystąpić zasadniczo w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb został opłacony.
Po przekroczeniu tego terminu prawo do świadczenia co do zasady wygasa.
Przepisy przewidują jednak wyjątki.
Jeżeli wcześniejsze złożenie dokumentów było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia ciała, identyfikacji osoby zmarłej lub innych przyczyn całkowicie niezależnych od wnioskodawcy, termin może być liczony od dnia pogrzebu.
Takie okoliczności trzeba odpowiednio udokumentować.
Dlatego nie warto odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę.
Czy zasiłek pogrzebowy wzrośnie ponownie w 2027 roku?
Nowe przepisy przewidują możliwość waloryzacji świadczenia.
Nie będzie ona jednak automatyczna każdego roku.
Zgodnie z ustawą kwota zasiłku podlega waloryzacji od 1 marca, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok przekroczy 105, czyli inflacja przekroczy 5 procent.
Oznacza to, że ewentualna podwyżka w marcu 2027 roku będzie zależała od wskaźnika inflacji za cały 2026 rok.
Nie można więc obecnie zagwarantować, że od 1 marca 2027 roku zasiłek wzrośnie ponad 7000 zł.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli organizujesz pogrzeb bliskiej osoby, sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek pogrzebowy z ZUS.
Pamiętaj o trzech najważniejszych zasadach:
- Po osobach zmarłych od 1 stycznia 2026 roku podstawowa kwota świadczenia wynosi 7000 zł.
- Pełną kwotę może otrzymać uprawniony członek rodziny, który poniósł koszty pogrzebu. W przypadku osób spoza rodziny świadczenie zależy od udokumentowanych wydatków.
- Wniosek należy zasadniczo złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci.
Wniosek Z-12 można złożyć w ZUS osobiście, pocztą, elektronicznie lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.
Najważniejsza zmiana już weszła w życie. Rodziny nie muszą czekać do 2027 roku, aby skorzystać z wyższego zasiłku pogrzebowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.