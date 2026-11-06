Darmowa komunikacja miejska dla seniorów w 2027 roku. W Warszawie wystarczy spełnić jeden warunek
Wielu seniorów nie musi płacić za przejazdy autobusami, tramwajami i metrem. W Warszawie osoby, które ukończyły 70 lat, mogą korzystać z komunikacji miejskiej całkowicie bezpłatnie. Nie trzeba składać wniosku ani wyrabiać specjalnej karty. Co więcej, osoby już po 65. urodzinach mogą podróżować przez cały rok za zaledwie 50 zł. Sprawdzamy, jakie zasady obowiązują w 2026 roku i co wiadomo o 2027 roku.
Seniorzy po 70. roku życia nie muszą kupować biletów
To jedna z najważniejszych ulg przysługujących starszym mieszkańcom Warszawy.
Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.
Oznacza to, że nie muszą kupować biletów jednorazowych, czasowych ani miesięcznych.
Uprawnienie obejmuje między innymi:
- Autobusy miejskie, w tym linie nocne.
- Tramwaje.
- Metro.
- Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej.
- Wybrane połączenia Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ramach oferty Wspólny Bilet.
Co ważne, prawo do darmowych przejazdów wynika z wieku, a nie z wysokości emerytury.
Z ulgi może więc korzystać także osoba, która ukończyła 70 lat, ale nie pobiera świadczenia emerytalnego.
Wystarczy dowód osobisty. Nie trzeba składać wniosku
Seniorzy często zastanawiają się, czy przed pierwszą bezpłatną podróżą muszą odwiedzić urząd albo punkt obsługi pasażerów.
W Warszawie nie ma takiego obowiązku.
Osoba po ukończeniu 70 lat może podróżować bez biletu, pod warunkiem że podczas kontroli potrafi potwierdzić swój wiek.
Wystarczy dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.
Można również korzystać z Warszawskiej Karty Miejskiej z zapisanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
Jest to szczególnie wygodne dla osób regularnie podróżujących metrem, ponieważ karta umożliwia otwieranie bramek.
Seniorzy bez takiej karty mogą skorzystać z windy prowadzącej na peron albo pobrać odpowiednią wejściówkę w Punkcie Obsługi Pasażerów.
Masz 65 lat? W Warszawie możesz jeździć przez cały rok za 50 zł
Jeszcze korzystniejsze rozwiązanie niż standardowe bilety okresowe przygotowano dla osób, które ukończyły 65 lat, ale nie mają jeszcze 70 lat.
Warszawski Transport Publiczny oferuje im specjalny Bilet Seniora.
Kosztuje on 50 zł i pozwala podróżować przez 365 dni.
W praktyce oznacza to wydatek wynoszący około 14 groszy dziennie.
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pierwszej i drugiej strefie biletowej.
Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, SKM oraz połączenia kolejowe objęte ofertą Wspólny Bilet.
Nie trzeba być emerytem, aby skorzystać z tej oferty. Decydujące znaczenie ma ukończenie 65. roku życia.
Bilet jest imienny i należy korzystać z niego wraz z dokumentem potwierdzającym wiek.
Ile można zaoszczędzić? Różnica jest ogromna
Dla osób regularnie korzystających z komunikacji miejskiej Bilet Seniora może oznaczać znaczące oszczędności.
Przykładowo standardowy 30-dniowy bilet normalny na pierwszą strefę w Warszawie kosztuje 110 zł.
Zakup dwunastu takich biletów oznacza wydatek 1320 zł.
Tymczasem roczny Bilet Seniora kosztuje tylko 50 zł.
Różnica wynosi aż 1270 zł, choć porównywane bilety mają różne okresy ważności i zakres uprawnień.
Dla osób po 70. roku życia koszt przejazdów objętych bezpłatnym uprawnieniem spada do zera.
Czy od 2027 roku zasady się zmienią?
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, bezpłatne przejazdy seniorów będą istotnym uprawnieniem również w 2027 roku.
Trzeba jednak podkreślić, że nie istnieje jeden ogólnopolski próg wieku gwarantujący identyczne zasady we wszystkich systemach komunikacji miejskiej.
O ulgach decydują poszczególne samorządy.
W wielu miastach granicą bezpłatnych przejazdów jest 70 lat, ale są również miejscowości, w których seniorzy mogą podróżować za darmo wcześniej.
Przykładem jest Wrocław, gdzie obowiązują korzystniejsze rozwiązania dla starszych pasażerów.
W Warszawie bezpłatne przejazdy od 70. roku życia i roczny Bilet Seniora od 65. roku życia obowiązują już teraz.
Na podstawie dostępnych informacji nie ma podstaw, aby przedstawiać je jako nową ogólnopolską zmianę wchodzącą w życie 1 stycznia 2027 roku.
Uwaga na pociągi. Nie wszędzie pojedziesz za darmo
To szczególnie ważne dla osób, które podróżują nie tylko po Warszawie, ale również po całej Polsce.
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską nie oznacza automatycznie darmowych podróży wszystkimi pociągami.
Senior, który ukończył 70 lat, nadal może potrzebować biletu na połączenia PKP Intercity czy regionalne trasy nieobjęte odpowiednią ofertą miejską.
W przypadku Kolei Mazowieckich i WKD trzeba zwrócić uwagę na obszar i warunki obowiązywania Wspólnego Biletu.
Przed podróżą poza Warszawę warto więc sprawdzić taryfę konkretnego przewoźnika.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w Warszawie lub regularnie korzystasz ze stołecznej komunikacji miejskiej, sprawdź, czy przysługuje Ci jedna z dwóch ulg.
Po ukończeniu 65 lat możesz kupić roczny Bilet Seniora za 50 zł.
Po ukończeniu 70 lat możesz podróżować Warszawskim Transportem Publicznym bezpłatnie, okazując podczas kontroli dokument potwierdzający wiek.
Nie musisz czekać do 2027 roku, aby skorzystać z tych uprawnień.
To rozwiązanie może przynieść znaczące oszczędności szczególnie osobom, które codziennie dojeżdżają do lekarza, na zakupy, do rodziny lub na zajęcia dla seniorów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.