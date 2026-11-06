W piątek klienci ruszą do Biedronki po mięso. Promocja tylko przez 2 dni
Biedronka przygotowała mocną promocję na weekend. Od piątku, 6 listopada, karkówka wieprzowa bez kości kosztuje zaledwie 11,99 zł za kilogram. To aż 35 proc. mniej niż przed obniżką. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni i może zainteresować osoby planujące rodzinny obiad lub większe zakupy mięsne. Jest jednak ważny szczegół dotyczący dostępności produktu.
Karkówka za 11,99 zł. Biedronka obniżyła cenę o 35 procent
W najnowszej ofercie Biedronki znalazła się karkówka wieprzowa bez kości marki Kraina Mięs, pakowana próżniowo.
Przed promocją kilogram mięsa kosztował 18,49 zł. Teraz cena spadła do 11,99 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 6,50 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie dwóch kilogramów klient zapłaci 23,98 zł zamiast 36,98 zł. W portfelu pozostanie więc 13 zł.
To znacząca różnica, szczególnie dla rodzin przygotowujących większe porcje obiadowe.
Tylko w piątek i sobotę. Promocja kończy się 7 listopada
Biedronka wyznaczyła krótki termin obowiązywania oferty.
Promocyjna cena karkówki obowiązuje od piątku 6 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżki.
W przeciwieństwie do wielu innych promocji sieci, na przedstawionej grafice nie wskazano konieczności użycia karty Moja Biedronka ani aktywowania kuponu w aplikacji.
Nie podano również specjalnego limitu kilogramów przypadającego na jednego klienta.
Warto jednak pamiętać, że dostępność towaru zależy od zapasów poszczególnych sklepów.
Nie w każdej Biedronce kupisz mięso w tej cenie
Na grafice promocyjnej znajduje się ważne zastrzeżenie.
Oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Oznacza to, że promocja dotyczy placówek oferujących mięso w opakowaniach samoobsługowych, a niekoniecznie wszystkich sklepów sieci.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniu próżniowym, co pozwala zachować jego świeżość przez okres wskazany na etykiecie.
Przed zakupem warto sprawdzić termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.
Ile można zaoszczędzić? Różnica rośnie przy większych zakupach
Obniżka o 35 proc. oznacza, że przy większej ilości mięsa oszczędności stają się coraz bardziej odczuwalne.
|Ilość karkówki
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Oszczędność
|1 kg
|18,49 zł
|11,99 zł
|6,50 zł
|2 kg
|36,98 zł
|23,98 zł
|13,00 zł
|3 kg
|55,47 zł
|35,97 zł
|19,50 zł
|5 kg
|92,45 zł
|59,95 zł
|32,50 zł
Wyliczenia dotyczą dokładnych wag i mają charakter przykładowy. Ostateczna cena opakowania zależy od rzeczywistej masy produktu.
Co zrobić z karkówki? Nie tylko tradycyjne kotlety
Karkówka wieprzowa bez kości to mięso, które można wykorzystać na wiele sposobów.
Nadaje się między innymi do pieczenia w całości, duszenia w sosie, przygotowania gulaszu oraz grillowania.
Ze względu na zawartość tłuszczu pozostaje soczysta nawet podczas dłuższej obróbki termicznej.
Można ją również pokroić na plastry, zamarynować w czosnku, majeranku i musztardzie, a następnie upiec z cebulą.
Osoby kupujące większą ilość mięsa mogą podzielić je na porcje i zamrozić, pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu produktów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy spożywcze na weekend, warto sprawdzić ofertę Biedronki.
Karkówka wieprzowa bez kości za 11,99 zł za kilogram to jedna z wyraźniejszych obniżek cen mięsa w aktualnej gazetce sieci.
Promocja obowiązuje tylko 6 i 7 listopada, a oferta dotyczy sklepów bez lady tradycyjnej.
Przy zakupie trzech kilogramów można zaoszczędzić 19,50 zł w porównaniu z ceną sprzed promocji.
Warto jednak kupować tyle mięsa, ile rzeczywiście zostanie wykorzystane lub odpowiednio przechowane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.