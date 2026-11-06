Nie będzie Cię w domu podczas obowiązkowej kontroli? Sprawdź, co może zrobić administracja
Mieszkańcy bloków otrzymują zawiadomienia o obowiązkowych kontrolach wentylacji. Zarządcy wyznaczają terminy i proszą o udostępnienie mieszkań. Co jednak w sytuacji, gdy lokator jest w pracy, wyjechał albo zwyczajnie nie może otworzyć drzwi? Przepisy przewidują obowiązek przeprowadzania przeglądów, ale nie oznacza to automatycznej kary za nieobecność podczas pierwszej wizyty.
Kontroler przychodzi, a mieszkanie jest zamknięte
Jesienią w wielu budynkach wielorodzinnych organizowane są przeglądy przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych.
Informacje o terminach pojawiają się na tablicach ogłoszeń, w korespondencji elektronicznej i wiadomościach od administracji.
Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Wynika to z art. 62 Prawa budowlanego.
Problem pojawia się wtedy, gdy kontroler nie zastanie nikogo w mieszkaniu.
Sama nieobecność w pierwszym wyznaczonym terminie nie oznacza automatycznie mandatu ani grzywny.
Nie zwalnia jednak z konieczności umożliwienia przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu.
Administracja może wyznaczyć dodatkowy termin
Jeżeli wiesz, że nie będzie Cię w domu podczas kontroli, najlepiej wcześniej skontaktować się z administracją.
W wielu budynkach organizowane są dodatkowe terminy dla mieszkańców, którzy nie mogli udostępnić lokalu za pierwszym razem.
Warto ustalić, czy możliwa jest inna godzina wizyty albo obecność innego pełnoletniego domownika.
Nie należy natomiast ignorować kolejnych zawiadomień.
Długotrwałe uniemożliwianie dostępu do instalacji może doprowadzić do sporu z zarządcą i podjęcia dalszych kroków prawnych, zależnie od okoliczności.
Czy kontroler może wejść do mieszkania bez zgody?
Obowiązkowy przegląd nie oznacza, że każda osoba przedstawiająca się jako kontroler może samodzielnie otworzyć drzwi i wejść do lokalu.
Trzeba odróżnić planową kontrolę instalacji od sytuacji awaryjnej, w której występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.
Odrębne uprawnienia mają również organy nadzoru budowlanego. Art. 81a Prawa budowlanego określa warunki prowadzenia przez nie czynności kontrolnych, w tym zasady obecności osób podczas kontroli lokalu mieszkalnego.
Zwykła nieobecność mieszkańca podczas zaplanowanego przeglądu wentylacji nie jest równoznaczna ze zgodą na wejście do mieszkania pod jego nieobecność.
Dlaczego sprawdzenie wentylacji jest tak ważne?
Nieprawidłowo działająca wentylacja może powodować gromadzenie się wilgoci, powstawanie pleśni i pogorszenie jakości powietrza.
Szczególnie niebezpieczne mogą być usterki w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe.
Przy niesprawnej wentylacji i nieprawidłowym działaniu urządzeń spalających paliwo może wzrosnąć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
Czad jest bezbarwny i bezwonny. Nie można więc polegać wyłącznie na własnych zmysłach, aby wykryć zagrożenie.
Kontrola ma pomóc w ustaleniu, czy przewody są drożne i czy instalacja działa prawidłowo.
Uważaj na osoby podszywające się pod kontrolerów
Zawiadomienie o przeglądzie powinno umożliwiać mieszkańcom ustalenie terminu wizyty oraz tego, kto będzie wykonywał kontrolę.
Przed wpuszczeniem nieznanej osoby warto sprawdzić jej tożsamość.
Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do administracji pod znany wcześniej numer telefonu.
Nie należy przekazywać pieniędzy ani danych osobowych tylko dlatego, że ktoś twierdzi, iż wykonuje obowiązkową kontrolę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.